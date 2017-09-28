港报财经评论：耶伦姿态鸽转鹰，严防通胀变猛兽--信报9月28日

耶伦姿态鸽转鹰 严防通胀变猛兽/ 习广思

美国联储局主席耶伦周二晚继续放鹰，认为等到通胀回升至2%以上才加息是轻率做法，意味耶伦甚至嫌加息加得太慢。耶伦发表以上言论之后，欧罗进一步跌至1.17美元水平，10年期美债息急升。有关未来加息步伐，在美国财经界及学界掀起全方位评论，焦点在于人口老化对通胀的影响。

耶伦重申将继续逐步加息的立场，指近期通胀偏低可能只是暂时现象，若维持货币政策不变直到通胀回升至2%是轻率做法。她又表示，联邦基金利率不逐步温和上升，有可能令就业市场过热，未来或会引致通胀问题，届时这些问题恐怕难以在不引发衰退的情况下解决。

耶伦一向是鸽派代表，自她上任主席后，美国通胀也一如所料持续处于低迷状况。耶伦昨日的「鸽」变成今日的「鹰」，其实并不值得大惊小怪，作为一位学者型央行行长，耶伦对经济前景的评估绝对是基于深入而详细研究，反覆思量所得出的结论。

假如美国总统特朗普明年委派一名投行交易员型的人物担任联储局主席，则会是另一个世界，到时将受到短期经济数据左右，既没有套路，亦没有可预测性，出什么数据就炒那个方向，到时滙市将会更加飘忽和波动，完全被数据表现牵着走。

目前联储局货币政策委员会内，正好有不少这类炒家型人物。芝加哥联储银行总裁埃文斯（Charles Evans）及明尼阿波利斯联储银行总裁卡什卡里（Neel Kashkari）早前均认为，联储局未有加息压力，可等待通胀达至目标水平时才加息。

联储局今年3月及6月先后加息两次，卡什卡里在两次会议中皆投下反对票，重申现时美国通胀疲弱，若局方决定加息会是个错误。他认为，没有迹象显示美国经济正趋向过热，故没有需要煞车和透过加息为经济降温。

过去数年，包括欧央行行长德拉吉的位置都相当易做，睇住个通胀数据就得，只要通胀低迷，就出动放水机器，减息印钱，不作此等行动，反而会被指央行不作为。

然而，最先放水的联储局都收水了，显示未来通胀存在隐患，通胀迟迟不上升，可能有多方原因，包括网购成风、消费模式改变、零售商议价能力大跌等，但这不代表放水行动大条道理。

事实上，全球资金都涌去炒楼炒股，高昂的物业价格最终又会影响生活成本，全球已有多个组织及学者发表反放水言论，认为无止境地印钞放水是不道德的，应立即停止。对于未来通胀猛兽会否来临，三藩市联储银行3名经济学家发表文章指出，美国人口老化问题为利率带来长期下行压力，令未来利率不会升得太高，同样联储局日后在应对经济衰退时，也没有太多减息空间。文章指出，当人口老化加上人均寿命上升，令市民倾向储蓄，意味银行不需要提供高存款利率。同时，生产力持续下降，令国内生产总值（GDP）有下行压力，利率因此需维持低位。

不过，同样是评估人口老化，国际清算银行（BIS）早前发布的报告显示，老龄化可能不像人们想像的那样，会因为消费不振而带来通缩，相反很可能由于人工上升而带来通胀。报告作者是伦敦政经大学教授Charles Goodhart，以及摩根士丹利前经济学家Manoj Pradhan，前者10年前曾是英格兰银行货币政策委员会成员之一。他们认为，在过去35年，全世界一直享受着由中国带来的低廉人工成本，廉价劳动力使资本成本显得相对高昂，使人们更愿意去中国建设一座1000人组成的原始纺织工厂，也不愿意去投资一个仅靠10人就能操作的机械生产线。

由于对资本投资的需求缺乏，在这35年内，全世界实际利率被拉低，资产价格被推高，加上充裕的劳动力压低了工人薪资，各国贫富差距明显扩大，财富逐渐积累到少数人手中，在这种情况下经济体的消费能力只会萎缩。

但是，人口老龄化却有可能扭转这一处境。首先，人口老龄化意味劳动力供应会减少；其次，老人们需要年轻人赚钱来生活，对劳动力的需求会增加；此外，政府为了有足够的钱赡养老人，很有可能会征收更高的税，年轻人压力增加，会寻求更高的工资。在3个因素的叠加作用下，未来人工成本将被推高，意味产品价格也会随之上升，带来通胀。

笔者始终相信耶伦的眼光更准确，可是明年这位全球最具影响力的央行行长大抵要换人了，继任人更随时是位炒家型人物。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘