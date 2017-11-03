港报财经评论：聚焦个股，短炒主导--信报11月3日

聚焦个股，短炒主导/ 陆文

上日一众重磅股如腾讯（00700）与内险股均造好，带动恒指重上28500点之上，昨天大市出现短线获利回吐，配合近期重磅股相关衍生工具短炒波幅。同时，市场等待新任美国联储局主席诞生，理事鲍威尔很大机会接任，以其相对偏鸽的务实作风，对利息敏感股份有较正面影响，可减低对市场的冲击。美国总统特朗普下周三访华，也为市场带来观望气氛，恒指全日在28600点水平反覆，收报28518点，下跌75点（0.26%）；国指收报11598点，挫38点（0.33%），主板成交金额缩至952.32亿元。近期一众新股成为市场的焦点，大市短炒个股为主，新突破似要等。

长实集团（01113）落实以402亿元出售中环中心75%权益，大行瑞信随即发表报告，把其每股净资产值上调2.7%至120.3元，目标价由79.8元升至81.9元。瑞信预期，上述交易可带来145亿元入账收益，令长实呈净现金化，可以物色项目收购，又或恢复股份回购，刺激股价昨升3.55%，收报67元。今次交易买方由中国国储能源化工牵头，占55%权益，其他投资者暂倾向考虑拆售，这模式可视为日后财团洽购贵重物业的蓝本，反映涉及数以百亿元的贵重物业有价有市。之前提及曾在市场放盘出售的物业，包括鹰君系的旺角朗豪坊商业大厦及文华东方的铜罗湾怡东酒店，在内地资金适度开闸下或有望成事，昨天鹰君（00041）收44.15元，高2.44%，而直接持有物业的冠君产业信托（02778）收5.7元，升0.88%。

石油相关板块依然有资金追捧，一方面受惠油价回升及正进行的行业深化改革，包括混合所有制等专项改革方案，中石油（00857）上日刚与俄罗斯Novatek签署战略合作协议，刺激股价见一个月高位，收报5.3元，上扬3.72%。中海油（00883）获高盛上调目标价，由11.5元升至11.75元，维持买入评级，收报10.96元，涨3.4%。日前中金指中石化（00386）销售分部盈利于第三季走出谷底，给予目标价7.4元及买入评级，中石化第三季盈利按年升13%至115亿元人民币符合预期，昨天收报5.76元，微升0.35%。另外，憧憬油价回升带动相关产业投资，一众油服股持续偏稳，中海油田服务（02883）收7.19元，升2.42%，中石化油服（01033）亦有1.49%升幅。

中资航空股有炒作，三大航空公司早前公布首三季净利润均实现增长，国航（00753）第三季净利润按年增加31.4%，创7年来最大季度增幅，昨天一度见8.2元，之后高位回顺，收7.96元，仍涨0.51%。由于人民币回升及全球空运需求维持强劲，加上进入传统旺季，美银美林认为人民币强势可抵消燃油开支增加，把2017至2019年中资航空股盈利预测平均上调10%，以国航为首选。南航（01055）收6.16元，升2.67%；东航（00670）收4.09元，跌0.24%。一如其他近期有表现的板块短期呈现较大起伏，上日一众濠赌股急弹后纷纷回吐。

早前热炒的中资汽车股正处于调整巩固期，却见美银美林重新给予吉利（00175）买入评级，目标价34元，预期2017至2020年盈利年复合增长率可达28%，公司在2018至2019年推出14个新车款，并看好其新品牌领克（Lynk），吉利股价高开低收，报24.1元，挫0.62%。电动汽车龙头股比亚迪（01211）升幅已过大，最新盈利指引又逊预期，造成股价波动。比亚迪投资2.28亿元人民币与佛吉亚合作生产汽车部件，被瑞信视为其资产价值比账面值高，带来一次性出售收益，并降低对低效率资产的负担，维持目标价85元及跑赢大市评级。市场再传出Tesla将在上海设厂生产电动汽车，但其CEO马斯克表明，未来3年不会在内地设厂生产，有利比亚迪抢市场占有率，比亚迪报68.25元，跌1%。

11月份已公布将有25只新股招股，今天挂牌的晶苑（02232）暗盘价7.85元，较招股价高4.7%，而下周三挂牌的阅文（00772）表现令市场瞩目，雷蛇（01337）公布将在欧美推出全新手机，同时与腾讯及Square Enix合作手机游戏。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘