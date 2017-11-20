港报财经评论：股市两极好难玩，跟红顶白有运行--信报11月20日

股市两极好难玩 跟红顶白有运行/ 习广思

在美国众议院共和党人庆祝税改法案通过后不久，参议院金融委员会的共和党人批准了一个大为不同的另一版本税改方案。两个不同版本，需要透过磋商收窄分歧，但以共和党只手遮天的势力，要税改通过亦只是时间问题。

参议院税改计划与众议院法案最为明显的区别包括将下调企业税率延后一年，以及让各项个税减免措施在2026年前到期。另外，就州和地方的税务减免、公司税的减免时间，以及加入废除「奥巴马医改」中的个人强制参保内容等，共和党内部都存在不同的意见。

上周四美国众议院以227票赞成、205票反对的结果通过税改法案，当中民主党无一人投赞成票，共和党则有13人投下反对票。民主党谴责该法案是给富人和大公司减税，且增加部分中产阶级的税负。肯塔基州的民主党众议员亚缪斯（John Yarmuth）就展示了一张巨大的支票表示反对，抬头为最富有的百分之一美国人，由众议院共和党签名，金额是5000亿美元。

事实上，根据由相对中立的美国国会联合委员会研究显示，税改将导致年收入2万至3万美元的美国人税负增加13%。在这之后，这个收入区间的美国人税负将继续增加，至2027年前升至25%。

这份由共和党一手促成的税改法案，摆明就是搵中产美国人的笨，但是对于美国大企业和富裕阶层而言，却是求之不得的一项法案。因此，虽然会有美国中产发现被搵笨而向议员们投诉，亦改变不了事实。有睇政治美剧的读者，大概都会知道美国建制发展成熟，大企业与议员之间存在密切联系，即使有共和党议员做场戏，声称法案有问题，亦好大机会投赞成票通过。

民主党人在今次税改中完全没有参与余地，被排除在整份税改之外，惟有在明年中期选举扳回若干席位。民主党失落白宫，令两党政治变成一党政治，在明年中期选举前，是通过大企业大幅减税的唯一机会，「苏州过后」恐怕没有另一次这样的良机，因此共和党将倾力达到目标。

税改法案虽然不公平，但却造就了美股今次大牛市，华尔街大户又怎样看税改？月前两个金融界重量级人物就税改发言，贝莱德行政总裁芬克（Larry Fink）及「股神」毕非德都对共和党的税改计划颇有微言，两人都认为企业根本不需要这么低的税率。

毕非德强调，他相信大部分美国企业原本就不会因当前稍高的税率而丧失竞争力；芬克也指出，企业反而应该多一点税负，在不影响营运下，替国家削减财政赤字。若要减税，27%已经很足够，现方案将对美国造成很大的财政负担。

芬克预测，此税改方案最终不能在国会通过，因为部分地区的税负将因税改而提高。毕非德对税改成真则相对乐观，不过即使成真，明年税率真的改变，将不排除提前抛售部分股票。

除此之外，毕非德和芬克还批评共和党的其他税收政策。毕非德强调，废除遗产税是非常可怕的做法，仅对少数富人有利，完全无必要，只会让资源永远集中在少数人手上，并非是政府该做的事。如此级数的人物，才会说出与华尔街主流不同的说话。

税改有阻滞令道指上周五回落100点，但投资气氛仍然高昂，例如Tesla将其电动货车亮相后，股价一度大涨逾4.5%，收市升不足1%，此股是多个著名对冲基金的沽空目标，而且沽空理由充分，愈升愈挟反映沽空明星股殊不容易。

沽空明星股赚钱难，唔买明星股要赚钱亦唔容易。覆盖50只港股的恒指今年以来升了近7200点， 涨幅超过三成，恒生小型股指数升幅仅及约一半；同时，港股市场低于1元的股票也多达900只，年初至今股价下跌的股票占比近50%，假如买唔中腾讯、平保等明星股，而专买散户至爱的二三线股，今年未必感受得到「牛气」。

美股亦一样极为分化，道指今年升幅18%，但年初至今有40%美股个股下跌，靠苹果、波音等大蓝筹顶住；纳指则靠Facebook、Alphabet等大型科网企业撑住。

唔炒毫股仙股，即使炒大价股亦唔容易，今年9月内房股炒到散户津津有味之时，正是最多大行出报告唱好的时候，连股评人亦以某城中富豪成份身家买内房股、内房债而说买内房「无得输」！

中国海外、世茂房地产 9月至今已累积泻近两成，走得慢好易由赢变输。基金经理今年唔去跟红顶白，亦好易跑输行家，追逐明星股变成赚钱捷径。（完）

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