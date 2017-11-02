港报财经评论：腾讯分拆陆续来，股价升浪又一波--信报11月2日

腾讯分拆陆续来，股价升浪又一波/ 习广思

恒指于11月首个交易日系威系势，在人民银行放水、「股王」腾讯（00700）升破保历加通道顶之下，指数本月破顶机会颇高。港股昨天升势颇为全面，科技股及内险股不在话下，连近期颇颓的中港地产股也在内地债息回落下反弹。恒指最终收报28594点，全日大涨348点，成交额回升至1102亿元。

腾讯受到多项分拆消息刺激，股价升破保历加通道顶，技术上升势有余未尽，尽管估值不便宜，若能突破360元，会有追动力的资金把股价再托上去，登上普遍券商给予的目标价400元并不出奇。

腾讯旗下网络文学平台阅文集团（00772）招股，冻资5200亿元，一人一手机会近乎零，向市场制造供不应求的观感。其内地主要对手掌阅科技（603533.SH）昨天再度涨停，该股自9月上市以来升了11倍，驱使市场对阅文挂牌后的表现充满期待，冀有更多人入市接棒。资金南下愈来愈方便，港股愈来愈A股化，这是无法逆转的事实，不少想搵快钱的人都会跟势疯炒。

另一边厢，腾讯分拆活动陆续有来，其作为大股东的搜狗（持45.37%股权）快将在纽约上市，集资近6亿美元。昨天有消息指出，腾讯旗下的QQ音乐与中国音乐合并成腾讯音乐，正开始邀请投行竞逐分拆上市的合约，目的地是香港或纽约。近期科网新股在纽约的表现颇差，腾讯音乐在港落脚的机会还是相对较大。

腾讯与阿里巴巴近年大量投资新业务，都系时候分拆收割，港交所（00388）若能争取此机会，把更多科网股的上市工作从纽约抢回来，饼做大了，未来便不愁商机。除了内地科网企业，亚洲同类企业发展亦日益蓬勃，腾讯与阿里巴巴也有份投资部分公司，相信日后业务成熟后，在港上市的机会不细。既然习大大要以科技兴国，科技金融商机无限，在香港建立一个纳斯特，并非天方夜谭。

昨天港股另一个焦点是人行放水。人行的流动性调节方法都是市场宽一点时收一些，市场出现紧张时又放点水。近期内地债息持续抽升，资金面偏紧，人行终于出手，连续3天透过公开市场操作灌水6900亿元人民币，债息终于回落，10年期债券价格连升2天，累积升幅0.6%。港股特别是中港地产股反弹，股市都系有水就生，无水就散水。

近日内地丹东港集团的10亿元人民币中期票据违约，但市场无出现恐慌，视该宗违约为个别事件，因为美国对北韩实施严格禁运，甚依赖中朝贸易的丹东港财务出现困难并不出奇。内地去杠杆政策在十九大后料将持续，一些财务偏弱的企业出现违约是必然之事，透过淘汰的过程，才能迈向习大大强调的重质不重量的经济增长。

本季度日股表现十分出色，以日圆计，日经指数升了10%，以美元计亦升了8.8%，在环球成熟市场中称冠。一来受惠弱美元，二来年年放水，经济及企业明显复苏，只欠通胀仍未达标，令央行迟迟未能收水。这特殊的条件造就了第四季起日股之牛气，外资日趋看好。以全年计，日经指数仍落后于环球股市， 相信未来半年仍将跑赢。

日本孳息曲线自8月1日起走得比德美债券为斜，意味市场对日本经济复苏力度看得比德美更好。今天本港时间凌晨联储局结束议息会议，虽然通胀未达标，但经济增长良好，可支持继续加息，料美元兑日圆进一步转强，有利日股后市。（完）

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