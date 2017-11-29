港报财经评论：腾讯神龙摆尾，力托大市结算--经济日报11月29日

腾讯神龙摆尾，力托大市结算/ 林瑞芬

临近年尾，锁回报压力在。恒指昨日一度低见29334，但腾讯（00700）神龙摆尾倒升，令恒指最终只报跌0.02%，至29680收市，大市成交额1,188.5亿元。

市场传内地停批港股基金购港股，又传北韩快将试射导弹，捕风捉影，港股昨午跌势加剧，对好友的信心考验。

不过，腾讯来一招神龙摆尾，在昨日低见402.2元后倒升1.9%至419.2元收市，加上，瑞声科技（02018）股价亦急升4.3%，收报172.2元，以及平保（02318）在低见78.5元之后倒升0.1%，收报81.55元。

三大强势股合力，得以令恒指跌幅于昨日大大缩窄。由此可见，大市升全赖腾讯及平保，回调也因腾讯及平保左右之大趋势明显。

技术上，两股短期的回吐如能稳守20天綫（平保在76.5元、腾讯在395元），如守稳，回调之势尚算有序，保中期强势，伺机再出发。中移动（00941）昨逆市上升1%，收报80.35元，公用股电能实业（00006）及煤气（00003）亦分别逆市攀升0.4%及1.1%，在发挥纾减大跌势作用。期指结算在即，好友力托之动机明显，周内市况应该不虞大跌。

恒指自高位30199回落以来，跌势尚算有序，技术指标RSI显示，以回调修正超买，恒指的整固反覆稳守上升轨支持29000左右楼上，仍然偏健康。目前，宜静观调整势头，港股反覆势或持续至12月上旬才见明朗。有此预计，一来是参考内地情况，二来是参考美息走向，12月再加息一次，落实加息暂消除不明朗因素。

内地情况而言，在强监管，以及国债息抽升未见顶的情况下，今年底前A股亦在经历锁定回报的下调浪中。上证昨收3333点，升0.3%，或会进一步回探3280左右的密集区以测试支持力。下调浪当中，市场正在探讨调整结束讯号。参考国都证券报告，其中有两点因素都好有参考性，值得跟进。一是观察资金面与债市走势，大资管统一监管下的债市加速上行冲顶，为近周股指调整的主要诱发因素之一，故此，后续若随着央行连续小幅净投放与税期过后，尤其是12月财政大额放款，资金面大概率紧中趋稳，资金面缓解或催化连续快速上行近两月的利率债见顶回落，届时利于缓解股市估值下修压力。财来财去，金鱼缸有活水，鱼儿当自在，认同要留意国债的息率见顶情况。其次就是看12月宏观数据的公布，以及政策的预期。

12月初起将陆续公布11月的经济数据，环保限产下工业增速放缓，但从大宗商品价格反弹及欧美外需稳健复苏，工业补库存、投资及出口等或助稳经济平稳与韧性。此外，12月中旬将叠加中央经济工作会议，这将启示明年的经济路向，或从国策预期上有望提升市场风险偏好。

除了国都证券，观乎海通证券亦有相类似的论点，指大市调整结束讯号需跟从利率和政策面。过往而言，2016年1月底以来三次A股震荡市回调，均是利率或政策面回暖后迎来雨后彩虹。未来仍需跟从利率和政策面变化，12月中旬将召开中央经济工作会议，届时可就明年经济政策作出大致判断，同时，美国加息靴子也有望落地，暂消除不明朗因素。

上证昨日跌势回顺，但年中以来累计升幅不少的内险股领头获利回吐下，国指跌势稍为急促，一度低见11558，最终跌0.6%至11705收市；但技术上，11360支持如持续稳守，力抗获利回吐压力，最终待A股企稳便可再发力向上。

总括而言，市况有升有跌，一早已持有腾讯及平保等强势股份的散户，大把帐面利润在手，暂时可以平常心面对。无持股的，就宜耐心应对，等候机会低吸。若果是持有中、小型股份为主的股民，此际恐怕已死心，大市上升大部分股份都不跟，大市跌就有佢份，惟有死心！

今年来讲，确是有很多中、小型股份炒不上，未见鸡犬皆升的情况，北水追逐的也是指数成分股，其实，侧面也反映北水都不是以往的投机炒作，机构性基金为主的话，自然需要选择较有往绩保证，前景值得憧憬的大蓝筹股、指数成分股。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘