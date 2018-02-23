港报财经评论：获利回吐，无甚启示--信报2月23日

获利回吐 无甚启示/ 陆文

市场期待A股开门红，结果愿望成真。内地放假期间港美股市反弹，人民银行在狗年首个交易日又进行3,500亿元人民币逆回购，带动A股上升，上证指数收报3,268点，升2.17%，沪深300指数收报4,052点，升2.16%，不少A/H及「沪港通」与「深港通」股份均有表现。不过，港股上日已偷步炒起，撞正债息抽高令美股升转跌，引发获利回吐，恒指收报30,965点，跌1.48%；国指收报12,528点，跌1.25%。

港股全日成交只有1,206.78亿港元，多少反映北水未有大动作，内地假日情怀未完，在可见将来港股维持炒波幅。随着恒指回试50天线（30,847点），而100天线已升至29,792点，30,000/30,800点应是好友必守支持区，一旦跌破，回试250天线的27,375点机会将转浓。近日不少板块呈现轮动炒作，个股走势飘忽，在狗年跳跃不休，因时制宜利短炒。

全球聚焦的10年期美债孳息有迹象加速上升，上日美国联储局公布1月份会议纪要，是主席耶伦卸任前最后一次会议，大部分与会者对经济增长预期乐观，有助实现2%通胀目标，似确认3月将启动今年首次加息。市场目前只争拗全年加息3次或4次而已，对资金流出债市似无疑虑，美国本周将大规模发售国债，孳息升破3厘机会不低。经济增长带来通胀及加息，意味超低息期告一段落，美股短期波动似难避免，对中港股市有心理及实质影响，恒指短线上落一千几百点已成为新常态。内地下月召开两会将有连串人事变动，港股在现水平大幅波动似可预期，这种市况只利短炒不利长揸，宜灵活部署。

港股本周日升日跌，上日偷步以低成交炒上待A股复市开门红，昨天回吐对后市乏启示，一如近期配合春节追捧个别消费、濠赌、手游、旅游、交通运输等板块，表现虽优于大市，或许只是概念式短炒，升势似难持久。

东亚银行去年业绩不俗，纯利93.47亿港元，按年增加151%，第二次中期息0.6港元，全年派息1.28港元，按年增加129%；受惠净息差由1.6%扩阔至1.65%，净利息收入118.32亿港元，出售卓佳则录得净溢利30亿港元。公司持续精简中港两地分行，今年目标再减少楼面面积22.5%，股价收报33.65港元，升0.3%。从滙控及恒生等本港业务为主的银行纷纷有表现，其他本地银行股似可留意炒业绩，中银香港具备本土与未来「一带一路」业务，可留意。

去年内地经济维持较高增长，特别是去杠杆及整合产能下，不少受惠板块将迎来不俗的业绩，可利用大市调整炒作业绩图短利。

年内笔者看好的航空板块，在近月调整市中表现优于大市，受惠人民币升值，国策助其调升票价，引入民资为未来扩展机队，估计未来10年将订购3,000架新机，大大提升营运效益及省油能力，以满足国民经济与消费需要。

昨天瑞信报告指2018年春运首20天整体旅客13.83亿人次，下跌1.85%，但航空旅客增长11.5%，反映消费升级持续，预料未来一周收益再上升，吁增持中资航空股，东航收报6.69港元，升5.85%；国航收报11.7港元，涨5.79%；南航收报10.18港元，升4.84%。大摩更指海南机票在春节假期结束时，仅剩下少数头等或商务客位，票价高达2万元人民币，反映航企能够受惠自由定价，对行业看法与大市同步。不过，笔者认为目前市况利炒起伏，不妨分段获利，待出现较大回调后再收集更可取。

昨天洛阳钼业成逆市奇葩，收报6.36港元，升8.35%，主要受传闻苹果公司将向矿企直接购买钴，避免电动车对电池的殷切需求造成钴短缺，影响苹果产品电池所需的钴价，洛钼是看好电动车的基金爱股，不时受相关利好消息刺激，但股价呈现颇大波幅，投资者要有充分时间收集及部署获利。同类金川国际更有30%升幅，收报1.69港元。

其余内需股如煤炭股神华升2%，乳业股蒙牛涨5.58%，旺旺升2.15%，金隅飙6.88%。（完）

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