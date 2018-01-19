港报财经评论：蓝筹轮流撑疯牛，散户“技痒”玩两手--信报1月19日

蓝筹轮流撑疯牛，散户“技痒”玩两手/ 习广思

恒指昨天颇为波动，一度升250点，随后又倒跌113点，收市升138点。疯牛领袖股变咗几大内银，平保（02318）、中移动（00941）、腾讯（00700）暂退下火线。大蓝筹轮流撑住恒指，无谓估顶，落后蓝筹成为短期寻宝之地，唯一无谓沾手的是两大蓝筹手机零件股。

恒指创历史新高后，茶楼茶记都见多咗人讲股睇股价，看来散户沉寂之心开始受到感召，昨天大市成交额逼近2000亿元，跨越此水平应无难度，散户行股如耀才证券（01428）也开始嚟料，股价单日升了11%。

苹果公司响应美国总统特朗普的呼唤，宣布支付380亿美元税款，把历年累积在海外的2500亿美元资金调回美国，未来5年会在美国投资300亿美元及创造2万个职位，期间苹果将为该国经济带来3500亿美元贡献。

细读苹果的新闻稿，简直是一份政治宣言，讲如何为美国人创造就业，为美国经济创造新动力，协助零件供应商创新和科研等，十分配合特朗普的“美国优先”想法，如斯向老特交心的商人，苹果总裁库克可算是商界第一人。

然而，该份新闻稿内的数字缺乏细节，300亿美元投资中，只公布会投资百亿美元在本土建数据库及客户服务中心，另外会把原有的一个先进制造业基金由10亿美元提升至50亿美元，以支援美国制造业创新及协助其他企业在美国设厂，不知台湾的鸿海集团在美设厂的计划会否也获该基金支援。

据报道，该先进制造业基金去年底便批出3.9亿美元予光学通讯零件生产商Finisar作为科研及更新厂房之用，同年5月苹果宣布向美国的屏幕玻璃层板生产商Corning提供2亿美元作科研及资本投资。

苹果究竟是真爱国，把海外生产迁回美国，还是做戏虚应一下老特而已？真系要睇长啲先知。不过，iPhone的亚洲供应商就好头痕，未来应否继续投资厂房设备及科研，供应零部件生产iPhone呢？是否把厂房搬去美国就地生产，才可取得苹果订单呢？

未来点发展，仍是一个谜，但股民作出决定就较为简单，就是走为上着。瑞声科技（02018）及舜宇光学（02382）昨天逆市跌了3%至4%，其他手机零部件股也录得不同程度的跌幅。若果苹果的生产线真的搬回老家，亚洲业内产能过剩的情况将十分严峻。

近期中美经贸关系不时见暗涌，老特要打破过去二三十年的经贸格局，以美国利益优先，料两国交手的场面会愈来愈多。中国开放市场，让苹果手机进入，内地人成为iPhone大买家。相对而言，华为手机进入美国市场，本来与美国电讯商AT&T倾得好哋哋，怎料临门一脚告吹，市传是美国提出国安理由，这些中国政府都看在眼里，相信迟早会拿苹果开刀。

老特与习大大周一通电话，白宫发表声明指老特继续抱怨美国对中国的贸易赤字一直没有改善，情况不能持续下去。有报道指特朗普已收到商务部的调查报告，3个月内可能会决定对中国进口钢材征新的关税及限制配额，所以到本季末或下季初，中美贸易矛盾可能会爆发。

美中贸赤不断扩大，其中一个主要因素是美元滙价太高。据IMF的美元实质有效滙率指数（最新数据为去年11月），相对历史而言仍属偏高水平，去年11月底还在+1个标准差附近，对比2002年至2007年的一波调整，要跌穿了-1个标准差才完成，美金应该还有排跌。老特个性急，加上要为2020年角逐连任总统做准备，哪会有耐性等呢？（完）

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