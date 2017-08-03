港报财经评论：蓝筹追落后，九仓有看头--经济日报8月3日

蓝筹追落后 九仓有睇头/ 林瑞芬

苹果公司周二收市后所公布的业绩胜预期，估计周三美股高开，港股昨日延续升浪。恒指收报27,607点，升67点或0.24%，大市成交额稍增至1,048亿港元。

受苹果季绩理想，带动瑞声科技及舜宇光学昨日分别上升4.8%及3.1%，收报110.2港元及94港元。

瑞声经过5月被沽空机构狙击后，有了瑕疵，7月股价虽与大市同步曾抽高至127.9港元，但冲高而回也很快，曾试近50天綫（现处于100港元），在相对高位有一定反覆性，不易掌握！

舜宇盈利虽然仍在高增长，估顶不易，但往绩市盈率（PE）达69倍，按ETNET综合预测，预期PE也达41倍，不算太便宜，昨收报94港元，在100港元大关前，股价也有一定反覆波动性。

蓝筹音乐椅未停，九仓昨急升5.7%，收报70.6港元。九仓而言，6月高位71.75港元，昨日才升破50天綫（现近66.65港元），正在追落后。摩根士丹利最新报告，就把九仓目标价由65港元上调至73港元，金口一开又中！

不过，也不排除另有原因。九仓曾于3月公布研究分拆；摩根士丹利就分析，若九仓分拆旗下海港城及时代广场上市，将有潜在35%上升空间，此举会令九仓分成九仓A及九仓B，九仓A将会着重派息，拥有稳定、透明度高及令收入有所增长的资产（类似领展），派息回报率可达4厘，而九仓B将会成为另一间具较高盈利能力的公司（类似恒隆地产）。相反，摩根士丹利又指，若然公司把九仓及会德丰合并，估值将维持不变，另外，若把中、港业务分开，则有4%潜在下跌空间。九仓可能有甚么变化，尚有推测。

据6月份摩根大通发表的报告指出，预期九仓可能会在8月份业绩公布集团是否会进行重组。摩根大通提出假设，会德丰有机会以较低估值私有化九仓A，即是涉及香港、内地发展项目、内地投资项目与物流业务等，故认为重组将对会德丰有利。会德丰昨收报60.85港元，升2.3%。

大市而言，近周同大家睇着月綫图恒指的走势发展，乐观的可冲试30,000，但大前提是恒指确认有效突破近十年所筑下降轨阻力位27,500。周二试穿大市交投逾千亿元，突破之势尚算理想，而后市就宜用多一、两日观察，看交投能否维持接近水平，27,500能否稳守。不然，就要提防在大关附近反覆，后市技术支持首以50天綫（现近26,000）为参考，如失守，宜止蚀/止赚。

港股在8月首两个交易日，就录得日均逾千亿元交投，对后市升温抱有憧憬，港交所应有力冲刺，昨高见233.2港元，收报229.8港元，升1%。技术上，反覆上望240港元之预期在。

大市尚有多少上升空间，还要看蓝筹股业绩表现。长和将于在今日（3日）公布中期业绩，又像之前友邦保险，业绩未出先兴奋，股价抽高3.07%至107.5港元，技术上已突破103港元，反覆挑战110港元心理大关。

国指周二急追涨，昨续升0.28%，收报11,055点，当中，上证50指数周二也见同步破顶。中、港两地内险及内银股抽升有助力，技术上，按国指头肩底量度升幅，上望反覆挑战11,400点之机会仍高。

燃气股又见蠢动，华润燃气获摩根大通调升目标价及投资评级，目标价由29港元调升至35港元，而投资评级就由「中性」调升至「增持」，股价应声炒起4.5%，收报30港元。中国燃气及新奥能源也跟涨，分别升6.3%及3.7%，收报19.6港元及54.3港元。

对券商来讲，这三只燃气股各有捧场客，如麦格理就偏好新奥，最新把其投资评级由「中性」调升至「超越市场表现」，目标价由41港元大幅上调至63.3港元；野村上月则把中国燃气目标价由14.5港元上调至21.9港元。由此可见，第二季始燃气股已被全面扭转弱势，进入反覆探高之势明确，逢低吸纳已成主调。（完）

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