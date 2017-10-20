港报财经评论：藉口任你作，回调属良性--信报10月20日

藉口任你作 回调属良性/ 陆文

内地在十九大举行期间大力维稳，加上第三季国内生产总值（GDP）增幅6.8%符合预期，港股及个别股份却竟然爆出具杀伤力的小型股灾，恒指以近全日低位收报28,159点，下跌552点，跌幅达1.92%；国指收报11,357点，跌幅达2.28%，全日成交金额增至1,165.15亿港元。恒指成分股只有国泰航空与领展逆市造好，代表跌势颇全面。反观A股只轻微回落，上证指数仅跌0.34%，报3,370点。

昨天造成大市急跌的藉口不少，美股1987年股灾30周年，令人联想多事之秋的10月份，有西班牙与加泰地区独立的博弈引发避险情绪，美国缩减资产负债表在即，中共总书记习近平的新时代中国特色社会主义论等等，大市暂未有任何对短线投资的启示。恒指在过去不足3周累升达1,600点，昨天找藉口作适度调整回吐，符合慢牛行前三步回退一、两步的格局。不少年内累积可观升幅的强势板块，正面对获利回吐及换马的压力，暂可视为一次良性调整市。投资市场充满短线炒作的恐惧心态，令大市与个股起伏较大，所有藉口均属马后炮的解画，或许短期要期待国家队入市维持秩序呢！

强势股在今年累积颇大升幅，大部分踏入10月已有获利回吐，甚至出现轮动式接力调整，昨天中兴通讯由于首三季收入增长放缓而未能符合预期，被瑞银予沽售评级，目标价降至14.6港元。大摩预言中兴未来30天下跌机率70%至80%，目标价调升至18港元，但评级为减持，中兴通讯全日低见25.8港元，收报26.15港元，急泻11.4%，更拖累其他炒5G概念的股份，京信通信挫6.08%，晨讯科技跌5.5%，而受惠宽带提速的板块股份中，以长飞光纤收26.85港元，跌7.7%较伤。

升幅愈大回吐愈急，成为新一轮强势股常态。汽车股有获利回吐诱因，早前炒电动车推动日程表出台而急升的比亚迪收报73.6港元，跌近6%，吉利汽车亦急挫7.45%。这批有大量衍生工具挂鈎的基金股，在大市逆转下受窝轮与牛证涉及的杀仓活动拖累，往往是升跌均有过分，无疑是技术上维持超买下的正常调整，亦属慢牛格局在强势股身上体现。

上日提及内地人口变化对多个板块长远看好，有利寻找投资商机，在教育、医疗及部分内需股之中，较看好教育股，昨天有新高教出资7,100万元人民币增持收购恩施自治州常青教育至全资拥有，将作为湖北民族学院科技学院的联合学校，刺激股价逆市升5.81%，枫叶教育升2%，睿见教育亦一度有升幅。

早前里昂将内地教育股预测市盈率由1倍升至1.2倍，指政府对私校的新规管在今年9月开始，将重新令市场关注这行业，新规例对整个行业发展属正面，把新高教与枫叶评级买入及目标价看7.6港元及12.5港元。

踏入10月时，曾就不同板块作技术分析，指出年内三大强势板块及个股呈现巩固形态，包括纸业、内房与濠赌股，近日纸业龙头的玖龙纸业与理文造纸均见明显回吐，昨天玖纸创一个月低位，收报14.54港元，跌6.8%；理文收9.51港元，跌6.03%；阳光纸业急回吐8.3%，主要受内地有23家纸厂近日决定下调废纸价格，每吨减30元降至120元人民币，加上洞悉行业的大户早已在高位部署获利，在技术走势中有所反映。

内房股持续个别发展，中国首三季内房投资额80,644亿元人民币，按年增8.1%，未受习主席再提出房子是用来住，不是作炒卖的警示影响，特别是华置公布4月以来以120亿港元增购8.19亿股恒大，刺激后者股价一度创新高，收市倒跌3.63%。不过，部分内房已明显响应主席训示。濠赌股大部分近周亦有一定幅度调整，其他看似累积升幅较大的强势板块亦有回调情况。

与纸股有强烈比对的建材与水泥产业，中建材持续受重组整合带来逆市上升元素，其正以每0.85股换中材 1股，后者则有反对合并的动议，中建材亦正反覆讨论旗下境内外上市公司重组的思路，收报6.02港元，升2.73%，中材亦有3.34%升幅。

近期看好有政策去产能扶助的水泥板块，海螺水泥逆市升0.77%，收报32.6港元，受惠吉林省配合环保国策，下月起水泥企业进入停产，对水泥价格将带来正面影响。（完）

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