港报财经评论：补完裂口急回，吸纳时机就到--信报2月28日

补完裂口急回 吸纳时机就到/ 陆文

港股步入多事的一周，道指隔晚造好，恒指在昨天2月份期指结算日高开，早段一度升至31,798点全日高位，之后出现较大的获利回吐，大市反覆回落，全日低位见31,141点，收报31,268点，下跌229点（0.73%），全日高低波幅657点；国指亦因近期有好表现的商品等强势板块回落，昨挫187点（1.46%），收报12,646点；主板成交额达1,375亿港元。内地股市呈弱势，上证指数与沪深300下跌1.13%及1.44%。

港股早段回补第二个下跌裂口及反弹至早前急跌的0.618黄金比率，迅即见回吐，并朝向笔者期待的30,000至31,000点收集区间，大市走势维持大上大落格局，中短线投资者宜灵活走位，静待强势股回吐后选择性吸纳；短期留意新任美国联储局主席鲍威尔会否在国会听证会上重申对通胀及货币政策的较鸽派言论。进入炒业绩期，初步反映公司对业务前景较乐观，亦重视派息吸引股东掌声，部分累积较大升幅的股份趁好消息获利回吐。

昨天表现较强势及逆市造好的股份，包括舜宇光学、玖龙纸业、银娱及新奥能源，相关股份短期均有望跑赢大市；早前建议候机获利的航空股出现回吐之后，亦可多加留意。 近期传出全球最大钴金属消费者之一的苹果公司，有意长期购买钴以应付未来需要；大卖钴金属概念的洛阳钼业在上海交易所公布，A股交易异常波动，市盈率处历史高位的92.1倍，短期股价上涨或带来投资风险，又指近期钴金属及相关产品价格上升，公司目前无扩产计划，洛阳昨挫逾7%，收报6.26港元；金川创一年高位后回吐，收报1.96港元，跌超过1%。

业绩期成为选股「换马」最佳时机，以反映公司业务与预期出现落差或惊喜，渣打集团昨天公布去年税前溢利升近1.8倍，至30.1亿美元，派息11美仙。不过，去年第四季盈利较市场预期有落差，主要受对冲会计项目的一次性及季节性疲弱等影响，渣打一级资本比率持续高于12至13%目标，管理层指未来盈利改善的同时会增加派息。德银认为，渣打管理层更新了营运前景指引，预料中期收入增长目标为复合年增长率5至7%，维持持有评级及67港元目标价；渣打逆市涨0.6%，收报91.4港元。

安踏体育近月股价表现不俗，昨天派发成绩前一度升见41.7港元高位，中午公布2017年度纯利升29.4%，至30.88亿元人民币，每股盈利117.01分，派末期息41港仙，特别股息16港仙，股份随即获利回吐，全日低见35.1港元。

高盛发表报告指出，安踏下半年纯利16.36亿元人民币符合预期，但经营支出较原先估计多出10%，维持中性评级，目标价为35港元。安踏收报39.35港元，跌2.96%。

新世界为首家本地地产股公布业绩，中期溢利按年跌16%，至近42亿港元，属市场预期上限，派中期息14仙；花旗表示，新世界业绩受惠内地销售强劲，惟香港物业缺乏重大项目入账，内地收入增长按年升51%至40亿港元，受惠内地项目利润率高，加上新世界资产负债表强劲，至去年底净杠杆比率按半年下降2.7%，至32.1%，坐拥665亿港元现金，现价折让达62%，收益率3.9厘，维持买入评级，目标价15.48港元，该股收报11.88港元，微跌0.67%。

内地企业进军海外市场收购遇到阻力，特别是涉及技术层面，吉利母公司成功收购瑞典富豪汽车（Volvo，内地称沃尔沃）后，近年着实不断提升其汽车产品在内地市场的知名度，近日集团买入德国戴姆勒9.69%股权，成最大股东，由于两间欧洲汽车生产商存在竞争，戴姆勒高层出现「反弹」，德国经济部亦要求新收购方解释。另一方面，沃尔沃集团决定拒绝吉利旗下沃尔沃汽车的行政总裁连任其董事会成员，看来吉利董事长李书福计划促成两间公司合作的良好意愿存在一定困难。今次涉及以90亿美元的收购融资安排亦受市场质疑，虽然吉利股价近日企稳，但上述交易存在不少变数，预期股价较反覆，该股昨收报25.05港元，跌1.57%。

部分汽车股表现相对偏稳，华晨中国升3.3%、东风涨2.4%、长城则微涨0.75%，但北汽、比亚迪及广汽偏软，板块呈荣辱互见，确立近期累积升幅较大的强势股有获利回吐压力。（完）

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