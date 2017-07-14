港报财经评论：见鹰不是鹰--信报7月14日

见鹰不是鹰 市场话事King/ 习广思

美国联储局主席耶伦周三在国会发表的言论，与她一贯看法没有太大出入；不过，市场倾向见鹰不是鹰，资金推高美股以至环球股市，MSCI环球股市指数昨天再创新高，不管她是鹰还是鸽，大家都要追货，这就是金融市场的金科玉律。港股市场方面，电讯、基建、水泥等落后板块成为资金追落后的对象。

伦姨的言论很难说是鸽，她重申压抑着消费物价的因素未来几个月会渐散，联储局可按原定计划逐步加息，劳动市场偏紧会对工资及物价带来压力，目前难以判断说经济未来两年并非朝2%的通胀目标进发，但通胀何时及怎样对资源使用率偏紧情况作出反应，则存在不明朗。

她补充说，若通胀疲弱的情况较联储局官员预期为强，该局可能会偏离原定的加息计划。至于她说利率毋须再调升很多，便可达至中性利率水平，这是相对过往的加息周期而言，本轮经济周期复苏力度其实偏弱，这也导致中性利率较低，这是大家都知的事实。

总而言之，伦姨的言论基调仍是一贯的，即维持现有加息计划。有如佛家的修炼，市场人士已到了一个境界，就是见山不是山，见水不是水。不过，最终山仍是山，水仍是水，鹰还是鹰。

在过往经济周期尾声，当美国失业率跌近4%时，通胀便会来得急，经济亦进入衰退期。所以，目前物价未急涨只是时辰未到。金融界普遍质疑联储局不应未见通胀就不断加息，这可能造成政策错误，使经济衰退提早来临。是耶非耶，等多几个月便有答案。

对投资搵银者而言，何必执着于鹰鸽之辩，结局无人说得准，不如炒之哉。恒指昨天再升302点，本周升了千点，收报26,346点，成交额962亿港元。资金开始从滙控、腾讯及内银股等扩散至其他板块，表现落后的中资基建股及水泥股大幅造好，长和、新地、中移动及港交所等落后蓝筹升幅劲过恒指。

资金除了追落后，对息口前景的看法亦有所调整，本地地产股及以收息为主的中移动有机会追上。欧洲股市昨天上扬，当地电讯股普遍领先大市，中移动自今年4月见顶后进入调整期，预测市盈率回到5年平均水平，有不俗的追落后价值。至于其他板块如水泥、金属及纸业均是本栏近几周推介之选。

不过，伦姨见到市场反应兴奋，相信也安心一点，因为联储局要收水，最怕是市场走快一步，买美元、沽美债、沽股票，令金融条件收紧，金融市场动荡使央行官员对加息举棋不定。今次伦姨发言后，美元跌、美债价格升，股市更唔使讲，联储局日后加息可无后顾之忧。

欧央行早前的会议纪录显示，有官员担心市场对收水的预期太浓，欧罗劲升，令央行处于被动，难以逆转货币政策。伦姨今次冇讲到咁鹰，系唔系请君入瓮呢？

国企指数昨天升了1.52%，除了受伦姨的发言带动，中国人民银行公布以中期贷款便利向银行注资3,600亿元人民币，较到期的1795亿元人民币多逾倍，市场认为是为今明两日召开的全国金融工作会议提供良好市场环境。这个会议5年一度，据报重点议程在金融监管上的协调，避免重演近两年不断出现的自制金融危机。

世上没有免费午餐，人行咁慷慨，忽然放松流动性，是否今次会议的决定会有震惊市场的效果呢？今年4月26日，国家主席习近平在政治局大谈金融风险，把金融安全视作国家安全一部分，之后人行及其他监管机构先后推出跟进政策，吓到港股大跌几日，所以都要睇紧啲会议的结果。（完）

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