港报财经评论：讲加息高盛最鹰，银行股两只必买--信报12月12日

讲加息高盛最鹰 银行股两只必买/ 习广思

恒指周一续涨，升幅325点，当中成交金额最高的3只股份：腾讯、平保及滙控共计贡献近190点，3股成交总额达到230亿港元，远远抛离其他蓝筹及大价股。

市场气氛话变就变，上周还在捱沽的几只重磅股，现在反而成为指数升幅的最大功臣，是技术反弹抑或股价见底呢？其实以上3股中，腾讯、平保都跟足美国纳指表现，尤其平保加入了FinTech元素后，与其他中资保险股已愈行愈远。

至于滙控，本周美国议息前股价突然大幅转强， 必然有其理由，资金几乎肯定今次必加息，至于明年加息步伐已不到耶伦话事，新任联储局主席鲍威尔被形容是共和党版本的耶伦，当然是相信鲍威尔作风属鸽派，萧规曹随，不会大幅偏离联储局原有模式。

不过，联储局在9月时只是估计明年加息3次，何以与美国政府关系密切的投行高盛，早早就表态认定明年会加息4次，而且口吻异常坚定！

高盛认为，美国经济稳健增长，通胀在2018年将进一步升温。如果高盛的预测加息次数正确，对市场来说，货币政策便相对紧缩。投资者普遍估计2018年加息两至三次，ING则认为美国只加两次，较极端的预测更断言加息一次已够。

市场自去年开始便一直压低加息预期，耶伦主导的联储局却开始吹偏鹰的风向，今年加息次数最终多于市场预期；市场明年极有可能继续低估美国加息压力及速度，联储局则坚持按既定步调加息，3次是「基本消费」，4次是额外紧缩，假如只得两次，华尔街大户散户将笑逐颜开。

全球经济进入2011年以来最强劲时期，花旗和摩根大通预计已发展国家明年的平均利率最少攀升至1厘，是2006年以来最大增幅。明年是美国推出量化宽松政策「十周年」，彭博经济研究预估，2018年底全球主要央行每个月净资产购买金额将从9月份的1260亿美元，降至180亿美元，到2019年上半年期间料转为负值。

这反映逐渐同步的全球扩张最终足以刺激通胀上升，尽管目前通胀仍然温和。决策官员（包括将上任的鲍威尔）面临的考验将是能否在持续退出量化宽松政策时，不会造成需求不振或资产市场震荡。

本周美国联储局、英伦银行、欧洲央行、瑞士及挪威央行将举行2017年最后一次议息，情况应该会更趋明朗，这几家央行为共占全球经济规模三分一的经济体决定借贷成本，议息声明有任何风吹草动，都会触动市场神经。

重头戏当然是周二及周三的联储局议息，预料加息0.25厘；周四瑞士央行、英伦银行、欧洲央行接力，预计都按兵不动。花旗估计，已发展国家的平均利率会达到2008年以来最高，上升0.4厘，至1厘。摩根大通则预测平均利率会从今年底的0.68厘，升至1.2厘，增幅超过0.5厘。

本港3个月银行同业拆息昨天再升至近1.24厘，这利率在10月上旬时只是0.76厘，证明市场对美国利率的预期已反映在资金流向上，即使撇除年底的流动性偏紧因素，此一升幅仍然是相当得人惊。

目前分析普遍预计香港最快明年上半年会上调最优惠利率，加幅约0.25厘，利率正常化之下，本地银行股净息差会扩大，若坏账没有恶化，盈利几乎肯定会上扬。

花旗认为，中银香港的净息差扩阔幅度，按半年计较同业为大，主要是由于该行有较大规模的美元及人民币业务；同时，中银历史净息差较同行为低，有望在获得新贷款的同时，得以提升平均水平。除了「大笨象」滙控，都要加多只中银平衡股票组合。（完）

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