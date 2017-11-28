港报财经评论：证监全力“去妖化”，持股要大不要细--信报11月28日

证监全力「去妖化」 持股要大不要细/ 习广思

中港股市昨日继续下跌，资金面抽紧是重要原因，港元1个月HIBOR大升11个基点，3个月升6个基点，都创2008年12月以来最高水平，以H按供楼的业主应该会留意到来月的供款又提高了。美国联储局下月几乎肯定会加息，资金抽紧是合理现象，股市借势调整，投资者也可趁机执执仓内股票。

港元1个月HIBOR昨日升至0.9225厘，3个月HIBOR升至1.0592厘，齐齐破顶。银行年底资金需求偏紧，市场参与者认定联储局极有可能于12月初宣布加息四分一厘，于是做定准备，锁定资金。

中国拆息亦同步向上，人民银行昨进行700亿元人民币7天期、600亿元人民币14天期及100亿元人民币63天期的逆回购操作，完全对冲到期量，没有额外资金投放。上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）近乎全线升，但没有如港元利率升幅惊人。

高盛坚持明年加息4次的观点。高盛首席亚太策略师Timothy Moe估计，联储局明年将加息4次，美国10年期国债收益率将达3%，更有可能冲破3.5%，这将加重对亚洲市场的影响，具体情况则要看收益率的提升有多快。

在联储局主席耶伦提出辞职意向后，华尔街都把焦点放在获提名接任的鲍威尔（Jerome Powell）身上。大行多数认为鲍威尔将延续当前的利率正常化政策，不会大幅偏离。法兴相信未来的利率政策更受税改因素影响，由于过去几个星期市场已对税改预期有所调节，因此美元于未来数周应该不会有太大波动。

联储局上周公布的议息纪录反映一众委员意见分歧，促使美元回落，不过睇长远一点，耶伦上周演说提到联储局独立运作的重要性，正是向下任施加压力：联储局不会亦不应受到党派或总统影响其独立性。

耶伦上周在纽约大学演讲时提及，她会定期与财长努钦（Steven Mnuchin）和白宫国家经济委员会主任科恩（Gary Cohn）见面，但是这些互动都会遵循一些规则，第一条就是联储局是独立于政府的，会独立地作出货币政策的决定。她表示，过去4年遇到的所有政府官员都了解联储局独立性的重要。

假如美国一如高盛预期明年加息4次，联邦基金利率将由目前1%至1.25%，升到2%至2.25%；以当前美国10年期债息2.33厘计，明年升至3厘以上相当合理。

明年比较难料的是税改因素，税改通过后，数以万亿元计的美国巨企正等候把海外资金调回美国，参考此前经验，对美元转强的影响不可低估，毕竟这是源源不绝的实际买美金实盘，若美元明年大幅转强，将促使市场有更多忧虑，明年股市恐怕相当难估。

腾讯、平保、新华保险、中兴通讯等近期获北水热捧的股份，近日录得不同程度跌幅，反映北水也相当情绪化，而且不是一般人所想像获北水祝福的股份就一定有内幕消息、有政策支持，北水所追捧的，也可能是中伏股。

其中一个例子是中芯国际，业绩公布前，股价炒至14港元以上，到业绩一公布，极差的业绩就令股价急跌一成。中芯的晶片技术一向较落后同业，业绩多数令市场失望，只是业绩前有不少股评网站如格隆汇等大力唱好股价，诱使北水亢奋地涌入。

有关内地证券行业潜规则、国产股票打手如何集体造市，看看今期《信报月刊》有精采而深入的报道。中证监主席刘士余已不止一次痛批股市大鳄与内幕交易行为，香港证监会亦紧跟内地步伐，对「老千股」加强监管绝不手软。康健国际等股份日前被勒令停牌，进一步证实上述睇法。

适值股市调整，正好检视手上有没有问题股仔，买大不买细是今后大趋势，死守股仔不是好方法。（完）

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