港报财经评论：调整何时了，还看中港两蓝筹--经济日报2月9日

调整何时了，还看中港两蓝筹/ 林瑞芬

A股看贵州茅台（沪：600519）、港股看腾讯（00700），两股近周走势转弱，确立农历新年前，中、港股市反覆调整仍需时，耐心等候企稳讯号。

腾讯昨收报420.2元，升1.3%，全日成交额148.75亿元。技术上，去年以来，腾讯虽试过失守50天綫（现近423.3元），但通常一、两日后就能收复，故观察腾讯在本周内至下周初能否强势收复此关尤其关键，若持续低企于50天綫之下，将拖累大市。

回想周一受累美股大跌市当日，中资股还是靠稳。不过，之后A股亦终倒地，中资金融股的跌势来得更急些。连蓝筹权重股贵州茅台于周三都失守自去年9月延伸的上升轨支持，昨收报700.99元人民币，若短期未能重上725元人民币，或有启示，金融去杠杆之影响仍在发酵。

事缘去年11月底，内地监管机构要求，针对投资证券类别信托产品的杠杆施加限制，令在今年起，部分信托产品需要出售资产套现。虽然最新公布1月份进出口数据理想，但上证50指数跌势依然，昨收报2945点，跌2.8%，连蓝筹龙头股也被抛售，大有「要钱不要货」之意味，印证监管的压力。

技术上，上证50指数又失守60天綫（现近2970），利淡，要进一步下探2800至2900。上证综合指数从3587高位回挫，已回至年初水平，3250为短期关键支持，不宜再失，昨收报3262点，跌1.43%，不然，向下，密集3000关才有较强支持。

国指昨跌0.43%，收报12380点，无疑受累于A股的回挫以及美股的调整。技术上，已经逼近50天綫12264，如跟从上证综合指数回试年初起点，后市50天綫的支持力可能不足，大形势要以12000左右作关键支持位参考，企稳楼上先有望重整旗鼓。

中国平安（02318）昨升0.4%、中国银行（03988）跌0.5%、工商银行（01398）跌0.9%。不过，工行A股（沪：601398）、中行A股（沪：601988）、招行A股（沪：600036）及平保A股（沪：601318）昨就急挫逾3%至4.3%不等。太保A股（沪：601601）及新华保险（沪：601336）更分别跌逾4%。年初以来，监管严控，保险业开门红整体不及预期，令内险股股价积弱。

至于内银股，今年业绩虽预期改善，但股价经一轮上升之后，急回吐之势强，如工行A股自近周高位回挫已近13%，比H股的9%跌幅还要多，启示来自内地投资者的套现压力更大，宜静观沽压的消化，才能判断内银H股的回调筑底形势，暂不宜心急捞底。

恒指昨收报30451，升0.42%，大市成交额近1,492亿元，反弹力薄弱。自上周受美股大插水、大波动冲击之后，又受到A股从高位而回的影响，令反弹有泰山压顶之势。由1月易升难跌，转变为现时易跌难弹之局面，大市变奏如此，股民都要时间适应。

要判断后市何时出现企稳讯号，至少看三方面：一是中、港龙头股贵州茅台及腾讯能否回复升势；二来，要看美股的波动是否可由大变小，逐步平静，道指由日均波幅过千点逐步收窄至数百点。美股周三波动仍大，虽然美国参议院宣布已达成一项为期两年的预算协定，以解决持续数月的有关政府支出水平的僵局，美股三大指数仍然收跌；三来，也要看美债息率的变化，若冲高将不利投资股票气氛，美国10年期债息宜低企3厘之下。

恒指低企50天綫，弱势持续，如失守30000，28500将为下一级关键支持位。（完）

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