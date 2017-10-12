港报财经评论：贪婪遇上畏高加剧震荡--信报10月12日

贪婪遇上畏高加剧震荡/ 陆文

港股全日表现反覆，恒指早段再试上周五高位，可惜到28625点便无功而回，午市后跌势加剧，低见28330点，收报28389点，跌101点（0.36%），国指收报11411点，挫7点（0.06%）。指数波动其实远低于个股的即市起伏，除了个别热炒的细价概念股大升大跌，众多累积颇大升幅的强势股亦见高位遇阻力，纷纷出现获利回吐，上日热炒的地产股随大市回落，只有中资银行股及受惠国际油价上升的石油股逆市造好，大市呈高位震荡，交投畅旺，全日成交金额增至1122亿元。在贪婪与畏高互相拉扯下，市况愈趋波动。

从短线呈慢牛寻顶的趋向分析，月内两度受制于28600点水平形成疑似双顶，反映第三季上升轨道顶部有阻力，后市可留意通道底部约在50天线的27750点成为重要支持区，维持炒上落宜吸勿抢。

行政长官林郑月娥首份《施政报告》予人感觉有为而治及相对务实，改善民生的措施颇到位，特区坐拥万亿元财政储备，今年经济增长预期又较3.5%为佳，可善用资源投放在教育、住屋及创新等多方面；利得税两级制扶助中小企业，有助增加本地创业及竞争力，持续巩固本港的金融中心地位，作为内地主要融资平台，配合内地「一带一路」及大湾区机遇，看来特区政府日后的工作非常繁重，自然要减少内耗。这份报告照顾颇全面，但一切还要看日后的成效。

投资市场则未有太大惊喜，上日偷步热炒的地产股获利回吐，受惠农地加快置换增加住宅供应，可让发展商释放土地潜在价值，但供应增加令楼价见顶回调似可预期，新世界（00017）股价先扬后回，收报11.92元，挫1%。不过，政府考虑把湾仔会展中心旁边的三座政府大楼拆卸重建为会展设施，新世界可受惠同区未来的发展，花旗调升其目标价至15元及买入评级，并指为地产股首选。新世界有150万平方尺农地可供转换，可提升每股资产净值，其尖沙咀新世界中心重建亦将完工，目前股价较资产净值折让56%，股息回报3.8厘具防守性。恒地（00012）及新地（00016）分别回调4.89%及1.75%。

一众内房股近日调整幅度更大，恒大（03333）收报27.75元，挫5.93%；融创中国（01918）收37元，跌7.27%，反映中央冷却楼市，内房股由盛转衰的预期。

汽车股是近年强势板块，依然是资金炒作的目标，长城汽车（02333）公布9月销量10.2万部，按年升4.5%，今年首9个月共售出70.6万部，按年增2.3%，数字属一般，瑞信给予跑赢大市评级，维持目标价12.5元，长汽昨急升14%，收报11.3元，内地媒体传出其与宝马有合资发展计划，虽已被有关公司否认，但传闻颇为详细，实在真假难料，两地证监有出手必要。吉利（00175）上月销售按年升42%， 要待稍后新车款推出的反应才见真章，昨天收26.75元，跌0.74%。华晨（01114）呈先高后回，收报21.25元，挫2.07%。早前累积较大升幅的比亚迪（01211）亦有回吐压力，报76.5元，低收3.89%，强势股似乎纷纷进入巩固消化期。

北水南下日增，令港股不少个股呈现A股化现象，内地资金一向有急进退速的特色，以炒货源归边的供求手法见称，个别指数成分股有其足迹，近日市场热炒的恒腾网络（00136），昨天高见0.495元后急速回落至最低位0.335元，收报0.38元，劲泻10.59%，交投26.38亿元成第四大成交金额股份；华谊腾讯娱乐（00419）跌2.9%，阿里健康（00241）挫4.3%。另一批细价股如HM INTL（08416）则急飙51.67%，收1.82元，成交有1.1亿元；寰宇国际金融（01046）涨19.75%，收报0.97元；数字王国（00547）升9.43%，IMAX中国（01970）上扬4.78%， 景瑞（01862）升21.8%，反映部分热钱续有落镬炒作，各自各精采，可肯定的是跟风者风险无限。（完）

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