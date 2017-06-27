港报财经评论：贵货候机放，换马考眼光--信报6月27日

贵货候机放，换马考眼光/ 习广思

半年结前一个星期，港股再升200点，个别蓝筹股破顶而上，是基金「粉饰橱窗」抑或香港回归20周年，有人为力量推高指数？无论如何，趁半年结不妨来一次小总结，将手上估值昂贵的股票换入较便宜的优质股，以守为攻，精明「换马」。

深受大众散户欢迎的中银香港（02388）股价大升6.3%破顶，原因是获得大行加持。摩根士丹利发表研究报告，指原本预期中银香港2018年净息差可由2016年的1.2%升至1.5%，但基本因素令增幅可大于预期。

大摩指出，上海银行同业拆息（SHIBOR）大幅抽升，增加以人民币计价的净息差，美国利率过去一年显着上升，虽然香港银行同业拆息（HIBOR）较伦敦银行同业拆息（LIBOR）滞后，但与2015年及2016年相比仍有提升，这反映资产回报率全方位提升。

此外，银行存款充裕，银行融资成本稳定，因此大摩上调中银香港2017年及2018年净息差预测至1.5%及1.6%；又预计中银香港2016年至2019年净利息收入复合年增长率为20%，目标价由38元升至46元，维持「增持」评级。

自年初以来，中银香港股价并不逊于其他蓝筹，经昨日一升，累积升幅便扩大至32%，远胜于同期恒指的17%升幅；期内，另一重磅银行股滙控（00005）由62.25元升至68.15元，升幅还不够10%。

大型银行股行动缓慢，获大行大幅提升目标价并不常见，反映大行要找一只具信心的Call，来给市场一个醒神贴士并非易事，唔通现水平才来唱腾讯（00700）睇升三成？简单一只银行股便有此威力。

大摩的大好友态度在早前一份报告中已见迹象，报告认为全球经济同步复苏，令中国经济增长放缓风险缓减，为反映全球增长环境，决定上调对香港今年经济增长预测，由原来的1.7%升至2.8%，明年则由原来的2%升至2.4%。在基本情况下，恒指目标由26000点上调至28000点；国指目标由11300点上调至11600点，重点建议增持香港及内地银行股。

海通国际（00665）提到，港股从年初22000点升至近26000点，已累积庞大升幅，市场看法开始分歧，恒指现水平估值14.52倍市盈率，高于过去10年平均市盈率12.8倍，不算便宜，甚至可说是「顶顶地」。当然，再升空间不多并不代表会大跌，投资者应更着眼于个股估值，例如国指平均市盈率8.8倍，就有更多寻宝空间。

呢个睇法，应该是下半年大行及市场的主流意见，上半年港股靠腾讯推升，一只股份已升近百元（逾50%），现价往绩P⁄E是58倍，来年P⁄E降至39倍，贵唔贵？锺意就唔觉得贵，但总有其他投资选择吧。

事实上，大行近期开始对估值高昂的股票作出警示。高盛指出，美国五大科技股估值偏高，至于年初至今股价升幅已达50%的银娱（00027），估值也开始变得昂贵，往绩及预测P⁄E分别为32倍及26倍。早前有券商发表报告，担心澳门警方近日严打博彩代理及利用实时软件转播澳门赌厅情况，可能会对赌收带来负面影响。

由高估值的强势股转投低估值的股票，是否代表要转买过气基金股、夕阳行业股与箩底橙股？又唔一定。资源股与油股受到资源价格左右，正值油价技术定义为熊市之际，更加买唔落手。中石油（00857）股价年初6.2元，至今跌了两成以上，即使如此，博反弹仍是高风险行为。

但是，航运、码头等与经济息息相关的股票又如何？受惠息差上升的银行股又怎样？投资是长期作战，总不能永远迁就市场口味一注独投腾讯，市场上便宜又有盈利前景的股票多的是，昨日爆升的中银香港，也许是板块转换的一个转折点。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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