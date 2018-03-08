港报财经评论：贸保三佬搭狂人，市场从此多惊魂--信报3月8日

贸保三佬搭狂人，市场从此多惊魂/ 习广思

贸易战仍是市场之痛，白宫唯一的「自由贸易战士」科恩（Gary Cohn）都请辞，市场又惊一惊，幸好尚算温和，恒指跌了313点，守住3万点之上，投资者都系观望吓，看看特朗普还有什么把戏。股市逐步消化有关动作后，应可逐步适应这个新常态，中国十分淡定，对美国反应极之温和，这可能也是港股以至亚股未有太惊青的原因。

白宫经济顾问科恩终于顶唔顺黯然辞职，白宫班子内力抗贸易保护主义的主力撤出，老特大可一条心搞贸保，华尔街失去老特身边一条针，当然大为震惊，消息在美股收市后公布，三大股指应声下滑，拖低埋港股。

老特当自己是习大大加埋普京上身，实行强势领导，当然不容团队有反对声音。有报道指老特叫晒内阁成员开会，问大家对关税的立场，想留低的当然举手支持，惟有科恩默不作声，散会后请辞。来自高盛的科恩，有金融界中人本色，见势色唔对就即闪，这亦令人相信老特已立定决心打一场轰轰烈烈的贸易战。

外电引述官方消息人士表示，美国准备对中国制造的广泛消费品征收关税，包括成衣、鞋类及电子产品，还有针对知识产权的「301调查」及限制中国在美国的投资等。

这些本来是极差的消息，不过环球股市的跌势未算恐慌，股市这样的表现利弊参半，不好的是市场没有为可能出现更差的情况作好准备，若从好的方向想，投资者认为老特好难打一场全面的贸易战，耍耍谈判手段、吓吓人而已。

对于老特的征收关税措施，中国反应十分温和，习大大的经济智囊兼中财办主任刘鹤昨天表示，最近访美期间，与美方官员坦诚及具建设性的交流，双方均同意不打贸易战，并进一步加强沟通和深入谈判，促进双边合作交流。

笔者睇完这则报道后不禁要问，跟他讲这番话的可能正正就是科恩，不打贸易战的承诺意义大吗？世事变得实在太快，现时围绕老特身边的是「贸易保护三佬」：商务部部长罗斯（Wilbur Ross）、美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）及白宫贸易委员会主任纳瓦罗（Peter Navarro），后者仲话有机会接替科恩。三佬加埋老特，这个贸战梦幻组合随持搞到世界乱过乱世佳人。

贸战主战场暂时在欧美之间，中国先静观其变。彭博昨天有一篇文章话老特若全面对中国制消费品征收关税，苦了的是美国民众，因要承受高昂物价。中国出口美国的消费品包括电脑、手机、针织及成衣、玩具等，每类的出口额都超过50亿美元，相当于美国进口金额的三分一，美国工厂根本无法即时增产应付需求。

自1990年起，当地成衣工人缩减逾90%，电子厂职位亦少了近40%，今时今日，老特莫非想美国人返回工厂做毛毛公仔和玩具？所以话，就算实施关税，美国消费者都要帮衬中国货，老特的关税措施无疑是打自己国民荷包。

相比之下，美国最大的晶片出口市场是中国，占美国晶片出口的四分一，但美国晶片占中国晶片进口只是3.8%，换言之，中国在这方面还有很多其他进口国可以选择，一旦中美打起贸易战，美国科技业损失必然惨重。彭博文章结尾引用孙子兵法的「不战而屈人之兵」来形容中国目前的立场。

老特掀起贸易战，目的是想寻回一个早已失去的制造年代，但美国现时在炼钢和造铝方面还有什么优势可言？不过，又唔好咁老定住。老特最锺意玩嘢，佢同三佬一定会再谂些新花臣吓人一惊，有朝一日，当市场对佢嘅措施冇乜反应时，可能就差唔多矣。老特之前因减税方案顺利推出，民望回升，股市跟住上，于是被胜利冲昏头脑，搞吓钢铁及铝材关税，点知市场唔buy，股市下挫，民望插水，大家惟有期待他到咁上下识得收手。

贸易战的戏码应该陆续有来，不过主导金融市场的依然是央行的货币政策。联储局鸽派人士开始转軚，一向是鸽后的联储局理事布雷纳德（Lael Brainard）话过去几年的经济逆风，如今已变成顺风，这包括美国以外的经济活动转趋活跃，政府财政政策由紧转宽，减税与增加开支均有助推动经济增长，所以继续渐进加息是合适的。连鸽后也转軚，联储局内的鸽派顿成稀有动物。当贸保议题静下来，美息去向又会成为市场焦点，今年股市好难唔波动。

美元兑日圆逼近105水平，这一浪日圆升了约7%。日本央行行长黑田东彦又要谂吓计仔，如果唔系，日圆随时破百，对上一次大升浪，2015年至2016年间，日圆升了近两成，睇吓今日日本央行议息黑田有何妙计压低日圆。（完）

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