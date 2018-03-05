港报财经评论：贸保倘若打真军，各国搏击势见血--信报3月5日

贸保倘若打真军，各国搏击势见血/ 习广思

美股周五开市急挫后，逐步收复失地，道指跌幅收窄至70点，纳指更倒升1%。本周轮到欧盟发炮反击老特的贸易保护措施，且看老特会否把贸战升级，他周末警告有可能针对欧盟入口美国的汽车，关系到每年涉及百万辆车。

周五开市前纳指期货跌得厉害过道指，笔者一度担心贸战忧虑会否蔓延至科技股，幸而现货市场开市后，纳指逐步由跌转升，投资者仍信贸易战不会烧到科技行业。

虽然，美国挑起贸战，但美股现况仍是相对稳定，标指500指数成分股能站在200天线上的比率仍达64%，相比2015年8月人民币小滙改、2016年6月英国脱欧公投或11月美国总统大选等动荡时期，现在市宽仍属偏好。

至于本港的国企指数，市宽没有标指咁劲，处于57.5%水平，算不过不失，而且仍稳站2016年初引伸的上升轨上，当然，若外围在贸战或息口因素上再有新冲击，国指再下试2月9日的低位亦唔出奇。本周五美国将公布2月份的就业数据，上次公布1月数据时就因工资增长超预期而令债息抽升，环球股市大跌。

今次老特的第一招，杀伤力看来不强，受影响的钢与铝占美国进口总额的2%，占GDP更仅0.2%，但其带来的长远后果可以十分严重。首先，老特要消灭年达6000亿美元的贸赤，措施会陆续有来；其二：国际间的自由贸易须各大国共同承诺，美国作为进口大国率先毁掉长城，其他国家各谋对策，欧盟立场最硬，欧洲委员会已表明今天将向成员国公布一份反制美国产品名单，涉及100种美国货，一年进口额28亿欧罗，委员会主席容克更点名Harley-Davidson电单车厂及利华（Levi’s）牛仔裤会属被反制产品。

除了美国货外，由于美国对钢铝征重关税，生产国可能要在其他市场「散货」，欧盟已表明为保护本国的钢铁行业，会采取相应措施；至于其他受影响的国家如澳洲及加拿大，虽然口头批评老特的措施，但另一边厢又寻求获老特豁免，反映利之所在，国际间的承诺十分脆弱。

老特燃起贸保之火，世界从此多事，在各家自扫门前雪下，各国都会变成贸易保护主义者，到时老特不会寂寞了。如今的希望是各大国联手向老特及美国说不，借金融市场大跌以告诫之；相反，姑息将是后患无穷，会壮大老特雄心，变本加厉，贸保措施层出不穷。周五他已发推文警告会向欧盟的进口汽车征收关税，欧盟每年向美国出口100万辆汽车，若老特真系咁玩，这场贸易战的注码势愈来愈大。所以，周五美股反弹，澳加寻求美国豁免都不是好的征兆。

老特把自己当天才，经常批评过往的美国总统（不单是奥巴马）系白痴，任人鱼肉，让不公平的贸易政策抢走美国人饭碗，他又不想想过去几十年世界的经贸格局系由美国人主导设计出来，对美国来说简直是笋deal，好多人每日在工厂捱十几粒钟，制成价廉物美的货品销往美国，换来的美金又再借畀美国人，令其资金成本低企；老特今日要反枱，对美国及世界后果都甚严重，每年6000亿美元贸赤假若真的消失，世界会出现美元荒，美金再不能是一个通用的储备货币，外国人买美债会大减，当地债息急升，物价不会如今天般便宜，美国人要返工厂打份牛工，这对美国怎会是笋deal？一切都是政治游戏。

虽然，老特不时公开赞扬习大大，关系看似良好，但中美在南海与台湾等问题关系日益紧张，特朗普去年底公布的美国国家安全策略报告直指中国为策略对手，试图挑战美国的影响力、价值观与财富，咁又点会系好friend？只是未爆发而已，等埋301调查结果出笼后，便知friend唔friend。美国对中国有庞大的贸易赤字，贸易战始终会嚟。

投资市场其他火头总算都未酿成大问题。德国总理默克尔的联合政府方案终于获第二大政党社民党的几十万党员投票通过，而意大利的大选看来没有政党能占大多数，组大联合政府的机会较高，过程又系会拖拖拉拉，不过，意大利人习惯了，投资者只要着眼于经济基本因素，又非大问题。

本周的股市焦点仍是放在美国的贸易政策及欧盟的反制措施，以及老特会否有反反制，令贸战进一步升级。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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