港报财经评论：贸易战逢去杠杆，十年股楼掉头行--信报3月6日

贸易战逢去杠杆，十年股楼掉头行/ 习广思

恒生指数周一再跌近700点，元凶之一是港滙进一步跌至7.8318，市场担心走资加剧最终会激化加息速度上升，股票自然捱沽。香港得天独厚，因联滙因素多年来享受了来自美国量化宽松（QE）及低息的好处，假如掉转去行，未来香港要付的代价恐怕相当沉重。

大行高盛上周已早作预警，表示由于港息低于美息，令港滙触及弱方兑换保证的可能性较市场预期快。港美息差扩大应会继续导致资金从港元流向较高收益的存款，并抵消资金流入港元资产的效应，令港滙转弱。

这是非常合理的推论，美元3个月LIBOR已升至2.025厘，美国3个月国库票据息率也有1.6厘，港元3个月HIBOR却只有1.027厘，短钱由港元流向美元赚息的持续资金流向，将会令港元持续转弱。

港滙的转弱速度及港息的上升速度，则视乎银行体系结余还有多少。目前本港银行体系结余（HKMA AGGREGATE BALANCE）约1800亿元，这个数字在去年夏天跌得最快，由去年8月底至10月下旬仅不足两个月时间，从2630亿元减至1800亿元横行至今，再减多300亿元便跌至2010年至2012年的横行水平。

银行体系总结余是指银行在金管局的结算户口结余总额，代表银行同业流动资金水平。影响本港银行体系结余的因素相当多，由流入股市、楼市，到内地企业资金流向、外资增减都有关系，由于近年港银贷款予内地机构的数字急增，本港银行的流动性与内地政策的关系可能更大。

2015年11月银行体系结余有4260亿元，这数字现在跌了57%，显然与股市关系不大，因A股股灾在2015年6月发生，恒指同年由28500点跌至21000点都未见「走资」，反而此后中国更严格控制资金外流，对海航、万达、安邦等明星民企，以至其他机构的海外投资开始「管理」，或许有更大关系。

要预估本港银行体系结余看来不易，但从中国M2连年减少，以至政府放出的风声来看，内地流动资金量会是收多过放。《经济参考报》引述全国政协委员、中央财经领导小组办公室副主任杨伟民受访时称，防范金融风险是今后三年的三大攻坚战之一。

防范金融风险至少要从四个方面来发力，第一是在实体经济方面，要继续深化供给侧结构性改革，清理殭屍企业、去产能要加大力度；第二是在地方政府方面要有节制地借贷，不得过度举债，包括隐性债务；第三是房地产领域要通过建立新的住房制度和长效机制来稳定房地产市场；第四也是最重要方面，要控制货币的总量，不要再滥发货币，控制信贷增量。

既然讲明要加大力度去产能、减杠杆、控货币，即是内地M2增量也会易跌难升。至于对港银的影响，要看内地经济减速是快是慢、楼市调整是缓是急，总之在去杠杆的一年，不容半点差池，假设没有外来冲击，内地控风险长远应是利多于弊。

要无风无浪，相信非常困难，因美国出了一个狂人总统特朗普，正发起一场全球贸易战，这将对全球贸易总量带来急速收速的影响。正如昨日分析，白宫要缩减多达6000亿美元的贸赤，从进口量占少数的钢材铝材入手有多大帮助呢？然而，如果反制欧盟的汽车进口，条数又唔同计法。

欧盟为保护企业利益，点会轻易屈服？都是那一句，当全球贸易量急跌，金融市场一定会掀起波澜，再加上联储局以及全球央行都是加息减QE的一年，2018年肯定会有更多无法预料的风波。

相比起本港股市，风险系数已经极高的港楼危险得多，当楼市下跌，已经超高杠杆的港银有排头痕，更恐怖的滚雪球效应，容后再作探讨。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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