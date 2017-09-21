港报财经评论：资产价格 难逃“缩”命--信报9月21日

资产价格 难逃“缩”命/ 习广思

美国联储局公布议息结果在即，股债滙市场昨天都屏息以待，波幅甚窄，恒指升了76点，还算不错。大家都会留意公开市场委员会成员对利率前瞻会否有变，缩表几时开始，最终目标要缩几多等等问题。不过，无论耶伦讲乜嘢，市场反应最实际。缩表启动有期后，国债息率及美元若不升反跌，可能要小心。

近两日美国10年期债息无再升，美滙指数也只是低位徘徊，若议息后，两者都跌番落嚟，可能反映市场担心缩表对经济前景有负面影响。执笔时，黄金、国债、日圆及欧罗都上升，这个格局唔系太理想，希望议息后市况会变。

美股虽然不断创新高，但投资者可能因估值不便宜，入市不忘带头盔，标普500指数的认沽与认购期权比率系咁升，已近2015年中水平，大家都记得2015年中之后环球股市出现了大调整，有买保险者自可避过一劫，嘥点保险金，为不可预见的波动作一些准备，计落都有着数。

美国实施量宽8年，稳住了世界经济，但却加剧了贫富悬殊，在西方的民主政体，不满的老百姓，希望以选票改变命运，选出了愿为他们出头的人为政治领袖，美国出了特朗普，英国脱欧公投后，建制派的前首相卡梅伦下台，主催硬脱欧的文翠珊取而代之，不论是老特或文相，都强调边界的重要，以本国利益优先作招徕，经济全球化更非老特那杯茶。

人民的愤怒，很多时只会迁怒于外国人或其他种族的人，认为他们前来争饭碗及其他社会资源，但这些人不知货币政策其实是很多不公平问题的根源。央行的量宽是要透过资本市场传递政策，在社会及市场缺乏信心时，以超低息及向银行体系注入大量资金，目的只有一个，鼓励资金承受较高的风险，买入企业债及股票等，而非一味持有现金。

全球主要的央行都陆续加入量宽甚至推行负利率政策，推升资产价格效果显着，股市企债大幅上升，不少地方的楼价升幅极惊人，甚至已经形成了泡沫。

这方面香港与量宽关系甚密切，望吓香港的楼价与收入的升幅差距，便知道量宽政策的遗祸，2000年至2003年间，楼价跌得快过人工，2007年至2008年间虽然楼价摆脱了工资跑了上去，但一场金融海啸后，两者又贴近番。不过，经过美国三轮量宽，楼价升势一去不回头，工资增长愈来愈落后，见到咁嘅形势，愈来愈多人因恐慌而买楼，因为唔止楼贵，租金一样起得很厉害，仲要成日惊业主唔续约。无壳蜗牛悲惨，但有产者却十分过瘾，股楼齐升，身家暴涨。

近日股市终于炒到细价股，有人讲笑话量宽终于益到平民老百姓，不过，都唔知系益定系靠害，随时系水尾搵人接火棒都唔定。

量宽政策虽然做成分配失衡，但总算能令经济回稳，整体而言，好处享受了，但缩表收水带来的负面影响则大家都系估估吓，若相信世事万物的发展都应该是对称的，则缩表收水怎会没有影响呢？未来数年应会逐步浮现。

美国收水，对香港最大的影响会是楼市，金管局增发外滙基金票据400亿元的消息公布后，一个月港元银行拆息连升两天，升幅共8基点，报半厘，仍属低位，对供楼开支影响十分有限，若未来每季联储局都会加码缩表，金管局抽水的行动会陆续有来，本港银行结余会逐步收缩，拆息上升应无悬念；利率上升，楼价自然不应处于现水平，加上未来一手楼供应将增多，两面夹击，楼价回落的趋势明年上半年应会见到。（完）

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