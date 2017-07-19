港报财经评论：资金不断南流，港股大涨小回--经济日报7月19日

资金不断南流，港股大涨小回/ 林瑞芬

港股昨日升势暂缓，略为整固，先小回而后涨。恒指收报26524，微升0.21%；国指收报10755，跌0.26%，大涨小回，大市成交额828.19亿元。

不过，蓝筹股还是有个别异动，轮流升势强劲。早前被沽空机构狙击的瑞声科技（02018）昨劲抽升6.8%，收报115.8元。另外，舜宇光学科技（02382）因为发盈喜而升16.9%，收报92.45元，市值已近千亿元，认真厉害！

麦格理发出最牛唱好报告，相信目前正是时候检视公司第二个增长阶段，即车用镜头，预期市占率及增加的使用量将带动增长，付运量于2018至2019年可升60%，从而调升目标价至140元，真是信不信由你！只是经过早前蓝筹瑞声都曾被沽空机构有机可乘唱淡，一度令该股股价插水，戒心是增长股在高PE情况下，也有风险，正所谓天有不测之风云，宜留有一手。

回顾港股年初以来升势，至今，仍保持顺畅。内地资金的南流是一大关键，据《中国证券报》报道，今年上半年新发行的5,000多只私募产品中，近60%可以投资港股。从每月日均南下净流入金额所见，7月上旬日均南下净流入金额逾26亿元人民币，为今年最高的月份。随着内地资金不断南下，港股投资生态也在变化，内地资金将扮演愈来愈重要角色，由本地和海外机构资金主导的港股定价权格局或开始松动。

在内地金融去杠杆的大环境下，北水南流，或者印证一点，内地创业板及中、小板股份在挤泡沫下已无太大的翻身能力，机构投资者想在内地A股市场找寻稳健的蓝筹股类，但毕竟数目有限，买晒上证50指数中的成分股也是50只可选，故南下港股更有选择。由此推测，虽然中央金融工作会议已定调监管趋严，流动性资金不会有条件大放宽，但北水的流向可能不为影响。接近8月，国企指数大有机会改革，纳入民企及红筹，不排除北水会提早部署，如近周就见中国海外（00688）及华润置地（01109）等可能入选红筹股。

回说A股，因为担心监管趋严，创业板指周一曾急挫。不过，昨日跌势就见回顺，收报1667，升0.67%。上证收报3187，升0.35%。上证50指数则温和回吐0.27%，收2624。风控有利大蓝筹，而内地经济增长动能依然稳定。引述国泰君安分析，7月以来土地供应和成交面积同比上升，预示地产投资在下半年下行速度将缓和，非断崖式。加上，高炉开工率可能因南方暴雨有所下降，令7月发电耗煤同比增速较6月上升等因素，7月的经济数据启示，经济韧力有余，三季度经济或再超预期。金融去杠杆，有利于降低来自内地系统性金融风险爆发的可能性，让资金脱虚向实，则是中期利好受益于供给侧改革的大型国企股，市场青睐大型蓝筹股的投资风格于年内应没有大变。

这一形势的确立，内地大蓝筹如续推得动，H股就仍有条件跟升，A、H股互动。港股交投仍活，昨日成交额仍在828亿元楼上，推动港交所（00388）反覆上升之可能性仍在，股价突破208元后守稳其上，挑战高位之势仍可望维持，昨收报211.4元。

技术上，恒指守于26000楼上，仍然以反覆挑战27500为目标，昨收报26524。国指守于10650，反覆挑战11400左右，昨收报10755。

是否如愿而行，后市看内银股也是关键，按中投证券所分析，目前内银股H股数值较低，以四大银行为例，股价普遍介乎3至6元，因此每一价格变动对恒指影响较大。成分股中影响力最大为第4大权重股建行（00939），其每一价格变动会令恒指上升或下跌3.4点。第二及第三位为中行（03988）及工行（01398），它们每一价格变动分别影响指数2.5点及2.3点。

相比之下，虽然滙丰（00005）及腾讯（00700）为恒指最大权重股，但由于价格基数较高，所以每一价格变动对恒指的影响反而较内银低，分别为1.89及1.90点，指数对内银股的股价波动更敏感。图示，受内险股的强力推动，恒生中国H股金融指数已升破高位，守稳17000其上，若紧随内险股再攀高则好世界！

引述花旗最新报告，内银股中期可迎来四个结构性推动力：一是内地过度收紧风险总会下降；二是下半年行业的净息差可望扩阔；三是不良贷款率拐点转向，由高向下；四是随着监管对影子银行活动的收紧，内银未来的资产负债表透明度反而转佳。记得早前已有外资大摩先唱好内银股，花旗现在加入上调对交行（03328）H股评级，由「沽售」升至「中性」，另上调四大国有商银的中期目标价等。有外资帮口，对内银推动国指后市升势就有信心。（完）

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