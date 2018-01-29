港报财经评论：资金留新兴，港股未炒完--经济日报1月27日

资金留新兴 港股未炒完/ 林瑞芬

恒指经周四回吐，昨又升1.5%至33,154收市，日内高见33,223；大市成交额高企在1,799亿港元。

大市周四回一下又当完了调整。内银股中行、建行及工行等愈升愈有，昨分别升4%至5.6%不等。民生银行及交行升势亦佳，昨分别升6.4%及3.9%。

有内银股全綫抽升，内房股亦来夹击，助了好友一把。世茂房地产、中国海外宏洋和融创中国等昨涨3.3%至9.4%。加上平保抖顺条气，昨收报93.4港元，回升1.9%。国指昨收报13,723，升2.5%，升幅大于恒指。看大趋势，守稳10天平均綫（现近13,200），就会一路向14,000目标迈进。

恒指短綫而言，也以10天平均綫（现近32,400）为重要参考支持位，守稳其上，反覆挑战34,000。

恒指去年升逾7,000点，月初至今又一度再升3,000点，炒作实非香港独有。探究最大推动是尽管前有加息缩表，后有税改落地，美元去年内反覆偏弱，令环球资金流向新兴市场股市炒作，港股自然有份。港股以至环球股市的升势变化，宏观因素关键还要看美滙指数。

周四美国总统特朗普接受采访时表示，美国财政部长姆钦关于美元的讲话被媒体断章取义，并强调随着美国经济不断向好，最终希望看到更强势的美元。特朗普终于开腔挺美元，这会否就此令美元弱势大扭转，从而引致资金回流美国，影响环球股市的表现，当中变数可谓一环扣一环。书都讲过，滙率反映了一种货币对另一种货币的相对价值，主要受到利率水准、国际收支、当地经济表现、货币政策的预期等因素影响。若以美滙指数结构论，是由美元对一篮子货币的滙率加权得到，其中欧元权重最大，达57.6%，日圆次之。由此，美元指数的变化主要反映了美元兑欧元和美元兑日圆的滙率变化。

去年始欧元及日圆相对美元为强，美元之所以软，据海通证券的分析，最大原因是2017年内欧、日经济的复苏超预期，欧元区PMI不断刷新着历史记录，日本PMI也达到2014年以来的最高值。欧、日和美国经济的差距于去年逐步收窄，支撑欧、日滙率回升，加之「特朗普交易」退潮，美滙指数去年全年从103左右的高位回落到92左右。年初以来，美滙指数又由92左右回挫至周四报89左右。美国经济去年内表现虽稳，叠加美联储缩表，抬高了长端利率，但美元仍然走弱，海通就认为更与市场对欧、日的货币政策预期有关。美联储与市场的沟通较为充分，货币政策预期也更为确定。欧央行对货币政策正常化更为谨慎，市场对此也更加敏感。类似的情形也发生在日本央行。而货币政策的选择最终仍是取决于经济和通胀，去年欧、日复苏超预期，恰恰为货币政策的转向提供了遐想的可能。因此，美欧日同步复苏，便产生了对美欧、美、日货币政策不同的预期，压制近期美元走势。

周内，欧央行在会后议息声明中指，管委员会预期欧央行关键利率会维持在现水准一段较长时间，并远超资产购买时限，不急于收紧货币政策，所以欧元兑美元一度再创三年高位。从日綫图显示，美滙指数无疑处中期弱势，去年5月以来跌穿200天平均綫一路走淡，另按周綫图显示失守93密集阻力位更显弱势。

现在特朗普开腔挺美元，可否力挽狂澜，技术上，关键在能否先回试50天綫，再重企93，若未能达到，美元处弱势，资金留在新兴市场续炒作，年内港股反覆创新高机会仍在。（完）

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