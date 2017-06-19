港报财经评论：资金质爆科技股，短期见顶非断估--信报6月19日

资金质爆科技股，短期见顶非断估/ 习广思

上周五美股四重结算，市场波幅尚算温和，道指续升、纳指下跌，苹果公司以全日最低位报收，资金又出现从新经济走回旧经济的现象，能源、公用股上升，科技股则下跌。美国联储局议息后，股市表现相当冷静，惟资金从昂贵走向便宜， 真正挑战也许尚未出现。

触发过去个多星期美国科技股的跌市，应该不是美国政治问题，也并非与议息有关，而是科技股的估值提升得太快，触发点是高盛出报告指美国五大科技股估值过高，之后其他大行也相继发表对科技股看淡的投资建议。

摩根大通预计，科技股仍将面临压力，这类股份已经变得人满为患，很多是来自懒惰或是自满的资金在追逐动能，通常这类资金很快撤出，撤退过程通常不是几天而已，可能需时更长。

所谓人满为患，即是过度挤拥的交易，很多资金来自懒惰或是自满的投资者，意味这些都是没有信念的投资者，一旦股价下跌就会跟随沽货，股价愈跌就触发更多止蚀沽盘，说科技股短期见顶并不为过。

读者不健忘的话，应该记得5月中「股神」毕非德在股东会上盛赞科技股，大呻错失机会，在公布增持苹果股票后，引发了更大的科技股投资热情，这些消息竟然成了科技股市盈率提升的理由，难怪有大行形容推升科技股的资金来自质素较次等的投资者。

纳指于4月破顶后，5月曾出现过一次大回吐，从当月低位约6000点起计，至本月最高6330点，升幅逾5%；若以现价计，纳指市盈率32.6倍，同期道指市盈率18倍。资金「换马」有其道理，上周五雪佛龙、埃克森美孚等能源股领涨，上周说过大行及对冲基金突然转軚睇好资源股，看来醒目资金早已行动。

另一个科技股下跌因素是大行对苹果即将发布新产品的忧虑，由于担心iPhone 8的生产周期，花旗、瑞穗分别下调苹果投资评级、目标价、iPhone销量及收益预期。

据金融分析公司S3 Partners资料，过去6周，苹果、亚马逊和Google母公司Alphabet成了沽空目标，这3只股票的沽空仓位分别扩大了38%、25%和22%。在近期跌势出现之前，苹果、亚马逊、Alphabet、微软和Facebook这五大科技股贡献了标普500指数今年41%的升幅。

在这些科技巨头中，苹果是最大的沽空目标，S3研究总监Ihor Dusaniwsky指出，目前苹果公司是全球沽空仓位第三高的股票，仅次于阿里巴巴和特斯拉（Tesla）。当然，苹果沽空仓位高也是因为公司市值高，根据FactSet资料，即使苹果的沽空仓位大增，亦只占其流通股份1%。

苹果将于9月中旬的新产品发布会上推出3款手机，包括iPhone 7和7 Plus的升级版，备受瞩目的是十周年纪念版iPhone 8，售价高达1000美元。

过去5年，在两次新iPhone发布大获成功后，苹果的股票均遭到抛售。2014年9月，苹果公司发布了iPhone 6，这款手机当时广受欢迎，受此影响，苹果公司股价一路攀升，但于2015年初见顶后，苹果股价突然大幅下滑，市值大跌三分一。

今次新产品未开卖，股价先见顶，因此很难说是下一轮急升前的调整还是真的见顶。无论如何，苹果股价足以左右美股整体表现，也是科技股的风向标。

上周六方立祺〈今年是大时代翻版？〉一文提到港股估值问题，2015年炒「沪港通」，恒指个多月内由23600点炒高至28500点，升幅几近5000点，当时街头巷尾都在讲股票；然而，当时恒指市盈率仅高于12倍，现在恒指才25600点，市盈率就已经升至15倍，岂不是较当年顶位还要贵？

事实上，当年4月底腾讯（00700）股价最高也只见过170元，现在股价已升至272元，比恒指28500点时高了足足100大元，腾讯现价市盈率涨至48倍，预测市盈率高达37倍，当然大幅推高了恒指的P⁄E。

以市账率计，恒指成分股平均市账率1.3倍，但是单一只腾讯就高逾11倍。由于腾讯股价在两年间升了逾百元，对恒指的P⁄B及P⁄E构成影响，把上次港股大时代的数据与今日比较，自会发觉有不少差别。

港股靠一只腾讯单天保至尊，同期蓝筹股命运却大不相同。利丰（00494）股价过去两年跌了近七成，由8元跌至2.88元。思捷（00330）由8元跌至4元，刚好跌了一半。当年最热炒的港交所（00388）股价超越300元，现在仅仅升穿200元就掉头回落，跌回197元。

只不过两年时间，港股市场已经出现翻天覆地的变化，未来还有更多挑战，包括联储局加息缩表，同时香港楼价全球最贵，泡沫终会被引爆，如何影响股市也是一个焦点。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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