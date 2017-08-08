港报财经评论：跟中资买腾讯资源车股--经济日报8月8日

跟中资买一铺：腾讯资源车股/ 林瑞芬

美国非农大超预期，推助上周五美股上涨，道指连续第8日创新高，港股昨借势高开，但升幅有限。恒指收报27,690，升0.46%，大市成交额802亿港元。

由此启示，港股在27,500附近，好友先进一步巩固实力。事实上，恒指上周一大升344.6点，周二再升多216点，到周三虽然再破顶，但升幅已放缓至67点，周四、五趋窄幅上落，牛皮争持，未见全力上攻。

这也是需要，恒指在7月份累升6.05%，共上升1,559点，并连续7个月上升，随着恒指不断创新高，在短时间内有累积较多升幅，大市将会随时回吐，在上试2015年高位28,588之前，稍微的调整，有助好友巩固实力，技术上，50天平均綫26,200为后市关键防綫。除非美股突然插水，不然，50天綫防綫暂望有一定支持。

南下资金上月成交金额达到2,064.7亿港元，是深港通开通以来首次整体港股通月成交超过两千亿港元，也是推动港股7月再升之重要推手。跟着中资搵米路，华晨中国强势持续，昨又升2.2%，收报21.2港元；而宝马代理之一的正通汽车昨日就跟着开足马力冲刺，突破近月高位再创52周新高见8.36港元，收报8.16港元，升6.25%。内地汽车股近数个月已有两大明显强势股，一是豪车制造商如华晨汽车，一是产品周期复苏中的重卡车制造商，如之前同大家分析过的中国重汽及潍柴动力。

股王腾讯经过之前《王者荣耀》负评事件后，股价经得起考验，昨又踏步创新高，高见321.4港元，收报320.6港元，升3%，真是升到你唔信！一日守着50天綫285.2港元向上冲，估顶都不易。最新中金公司就以预期腾讯第二季料交佳绩为由，将其目标价上调17%至364港元。按中金估算，腾讯次季收入同比将会升55%至555亿元人民币，按季则升12%较市场预期高出5.7%。非会计准则纯利同比升30%至148亿元，较市场预期超出1.5%，这主要由游戏《王者荣耀》（料在次季的每月平均收入超过20亿元，玩家人数连续20个月出现增长）、手游收入预期按季升13%至147亿元、视频业务以及微信朋友圈广告业务Moments（预期次季广告收入同比增长53%）所推动。

另外，大摩预测，腾讯今年第二季按非通用会计准则录盈利150.39亿元（按年升33%），料收入551.37亿元（按年升55%）。当中，游戏业务会有稳健的高增长，因为手机游戏收入料达至158亿元历史高位所带动，所以料整体游戏收入将按年增长45%，按季增长9%。由此，大摩重申腾讯「增持」的投资评级，对其基本情境的目标价由原来的310港元上调至370港元。相比中金及大摩，德银发表报告表示，上调对其目标价由320港元升至327港元，似乎相对保守。

腾讯业绩将安排在下周三（16日）公布，业绩前有可能像其他蓝筹股一样，未公布股价兴奋。最后业绩若只是符合预期，又会进行即市回吐，只有大大超于预期，才能推动股价一升再升。

中资周期股升浪此起彼落，钢铁股重钢及鞍钢上周升势凌厉，昨日后者续涨6.5%至6.93港元，上月已发盈喜，正等候好消息。据中金指出，第三季度以来，内地钢价持续攀升，每吨涨幅介乎210元至300元。虽然高温雨季如期而至，但市场需求韧性叠加供给偏紧，螺纹吨毛利仍维持高位，淡季盈利超出预期，淡季不淡。板材方面，也受汽车回暖拉动，吨毛利自第二季低点快速回升近千人民币。

另外，水泥股跟升，受华润水泥佳绩带动，安徽海螺、金隅及中国建材昨涨2.8%至9%不等。中国铝业也升6.4%，较国指升幅为大。

近日山东省委办公厅、省政府办公厅印发了《2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》，并发出通知，要求各地各部门贯彻执行。明确要求2017年11月15日至2018年3月15日，达标排放的氧化铝、电解铝、炭素等行业分别限产30%以上、30%左右、50%以上（按生产綫计），达不到相应排放标准或限值要求的实施停产。7个传输通道城市于2017年9月底前将以上行业执行错峰生产停限产生产綫清单报省经济和资讯化委、省环保厅备案，并向社会公开。

由于电解铝的最大过剩产能在山东、新疆和内蒙古，山东有此决定，消息一出，提振了年底铝价，有利中国铝业的股价走势发展。技术上，中铝近日升势配合成交，守5港元上望6港元，昨收5.37港元。（完）

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