港报财经评论：跟风换马追科网--信报7月19日

跟风换马追科网/ 陆文

内地当局严控企业信贷，美国通胀低迷，美国总统特朗普提倡的税改及新医改方案迟迟未能落实，导致环球投资市场陷入胶着待变格局；加上，英国与欧盟就脱欧展开第二轮谈判，为港股短期市况添上不确定性。

恒指昨天反覆，早段高见26540点，其后回落近160点， 收报26524点，升0.21%。大市成交额缩减至828亿元。中资金融股回吐，美国科技股回升推动舜宇光学（02382）成为资金「换马」对象，相关科网及手机设备股均见资金流入。目前大市以慢牛方式寻顶，由强势股轮动支撑大局，好淡友均不乏炒作藉口。

投资者摸着石头过河，以短炒活动居多，唞暑期间亦不忘逐浪各自各精采，实在太多看不透的短期变数，不过寻找盈喜股依然是可取之道。

目前港股正步入中期业绩期，近期陆续有公司就上半年业绩发盈喜或盈警，经初步点算，发盈喜或盈警的公司数目相若， 均约30间。

中国上半年GDP增长6.9%，规模较细的企业营运状况一般，反而强势股如水泥、钢材、汽车等业绩多有表现，投资者不妨从盈喜股中寻找吸纳时机。

舜宇光学早前发盈喜，预期上半年盈利按年增长逾1.2倍， 主要受惠于销售收入及利润率上升，产品组合亦见改善。摩通维持舜宇光学「增持」评级，给予目标价100元。该股昨天再升16.9%，收报92.45元。一度被狙击的瑞声科技（02018）亦上扬，收报115.8元，大涨6.8%，创上市以来新高。上日列入强势股名单的丘钛科技（01478）收报8.93元，升6.6%，相信苹果新手机概念短期将持续发酵。

腾讯（00700）正挑战上市新高，收报286.8元。市场预期低息环境持续，资金成本偏低，对科网股后市有利。ASM太平洋（00522）下周二放榜，半导体股如中芯国际（00981）、高伟电子（01415）、通达（00698）及晨讯科技（02000）均有望成为短期获资金追捧的股份。一众科网股尾市在大成交配合下上升，不排除短线尚有炒作空间。

和记电讯（00215）早前传出有意出售旗下固网电讯服务供应商和记环球电讯，昨天传出私募基金TPG及MBK合组财团入标，另一私募基金I Squared Capital亦加入竞投，涉及估值12亿至15亿美元。该股收报3.04元，急升9.4%。近期不少企业整合旗下电讯广播业务，催生不少炒作良机。

至于有意出售旗下朗豪坊写字楼物业的冠君产业信托（02778），物业意向价为245亿元，麦格理维持冠君产业信托「跑赢大市」评级，视为投资首选，目标价5.51元；昨天收报6.25元，劲升11.6%。

早前本报指出，朗豪坊物业账面值只有84.8亿元，如成功出售，可令每个基金单位获取3.45元以上，持有信托65.5%股权的鹰君（00041）获取150亿元现金，可作特别息派发。鹰君收报42.7元，升6.9%。

全国金融工作会议列出国企降杠杆、整治地方债及规范金融市场，触发内地创业板大泻，多个涉及走资及表外融资活跃的大集团，相继被官方及监管机构高调排查，尽管上半年GDP增长6.9%胜预期，人民银行仍作出逆回购向市场注资近3000亿元人民币，惟市场情绪依然波动。

市场最新焦点落在融创中国（01918）与万达的交易上， 前者早前宣布以631.7亿元人民币收购万达在内地13个文化旅游项目91%权益，及76家城市酒店100%权益。

然而，市场其后传出商业银行获通知对海航系、万达系、 复星系及融创系信贷业务作事项排查，导致融创再跌7.3%，收报15.94元。

融创中国董事长孙宏斌表示，各大银行开始排查融创融资风险，这是商业银行的自主行为，十分正常，称融创已获大多数银行支持。不过，孙宏斌的解画能否消除市场疑虑，尚待确定。

内地当局针对万达的海外并购活动展开监控，反映政策风险增加，投资者对于这类长期依赖信贷融资扩充的内地大企业，暂宜静观其变。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘