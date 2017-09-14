港报财经评论：转角市随时现身，资产配置要留神--信报9月14日

转角市随时现身，资产配置要留神/ 习广思

美股三大指数周二同创新高，惟港股昨天跟唔上，恒指收报27894点，跌78点，大市成交额895亿元。宏观形势开始有转向迹象，近日美元反弹、债息上升，均令恒指在28000点前脚软。

本栏昨天说通胀话嚟就嚟，因为市场沉醉于没有通胀年代之际，种种迹象显示通胀有回升势头，中国、印度、瑞典、瑞士及英国的通胀都超过券商预期，不禁令人怀疑市场是否低估了通胀？

在政策层面，特朗普政府目前最重要的工作是推动税制改革，自从他与民主党破冰露曙光后，税改获国会通过的机会不再近乎零，财长努钦放风表示，就算税改明年方能通过，但可追溯到2017至2018财政年度。近日最受惠税改的美国小型股指数罗素2000开始跑赢大市，正好反映税改落实的机会正在提升。

若美国国会通过税改，增长前景改善，通胀预期将升温，联储局大可放心加息及缩减资产负债表，债息再不会处于现时的低水平，美元势转强，吸引资金回流美国。然而，这对港股未必是好事。从可见，自年初至今，人民币滙价愈升愈有，国企指数亦长升长有，近日美元转强，人民币转弱，内银股最先倒下来，阻碍了指数升势。

科技产品一向都是愈卖愈平，iPhone X却反其道而行，售价999美元，比起iPhone 7的549美元贵了82%。联储局主席耶伦曾辩解通胀迟迟未能达标，原因之一是手机服务费用不断下降，今次iPhone X以高价推出，美国有八成用户是透过服务商的月费计划买手机，月费自然会随着iPhone X机价而水涨船高，明年此时通胀上扬的原因可能便是手机月费。

市场若对美元、通胀预期及债息前景出现转向，则股市板块的投资配置亦会跟着改变，例如在美国股市，应增持金融股和中小细价股指数，减持科技股。当经济温温吞吞，高盈利增长的科技股受到青睐，若其他板块的盈利前景改善，资金自然会作较分散的投资，本港情况也会如此，滙控（00005）跑赢腾讯（00700）并不奇怪。

雷声甚大的iPhone X终于揭开神秘面纱，讲了大半年已无什么神秘感，配置全屏幕、用脸谱辨识技术开启、电池寿命多iPhone 7两小时、添置了扩增实境等新功能，运算速度较快、镜头拍摄效能较佳，作为换机升呢的选择无不可，但就要付上999美元或8588港元。这不是一件划时代的新产品，只是基于之前款式改良，花招而已，与语音手机走向智能上网手机这种跨越不能同日而语。

全屏幕手机，市场上愈来愈多品牌做得到，三星的S8、小米的MIX 2、华为稍后推出的Mate 10也是全屏幕。小米手机售价介乎500至600美元之间，预料华为手机售价也不会超出此范围。iPhone X的高价能否在中国市场杀出重围，确实有些疑问。

昨天亚洲区的iPhone产业链股普遍回落，能升的主要是做OLED屏幕及镜头的生产商，在本港上市的舜宇光学（02382）涨4.4%。镜头与屏幕将是未来手机的核心竞争力所在。

苹果手机供应链的重镇台湾股市昨天下跌0.7%，摩根士丹利发表报告指，由现时至第四季末都不会改动供应链股份的预测，直至iPhone X的销售反应较清晰为止，短期科技股有获利回吐压力，第四季台股投资策略，可考虑增持金融股及非科技股，例如纺织品及鞋类等出口股。（完）

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