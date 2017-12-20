港报财经评论：轮动式反弹，冲高有难度--信报12月20日

轮动式反弹 冲高有难度/ 陆文

市场憧憬美国税改法案顺利过关，美股三大指数造好，带动中港股市在年结前回稳，内地藉放水消减水紧压力，一众早前受压的强势重磅股反弹，刺激恒指昨高见29,339点，反弹至早前跌幅的0.5黄金比率阻力位，收市报29,253点，升0.7%，国指则报11,541点，涨1.11%。大市企稳主要受惠一众科网、内险与内银板块造好，之前有较大跌幅的股份见喘定，可是反弹多以轮动为主，缺乏足够成交支持，后市要持续上升有难度，惟技术上已有回稳迹象。大市全日交投不足千亿元，只有942亿元，倘美国正式通过税改，之后会是趁好消息出货或延续升浪，应以前者机会较大，相信恒指年底于29,000点水平结算机会高，留待2018年才接受新挑战。

日前一众强势内险股遭北水沽售回吐，主要是中保监收紧保险公司资产负债匹配监管，部分公司被禁止开展重大股票投资，以减低风险，但相关板块昨已见回扬，平保收报80.55港元，高收4.2%；中国太平报29.4港元，升4.07%；国寿收报24.55港元，上扬1.87%；新华保险报53.65港元，涨3.97%；中国太保收37.95港元，升2.29%；财险收报15.16港元，抽高2%，技术走势持续偏强。这些股份经过上月底获利回吐，已纷获支持，明年初有望挑战历史高位，符合个别强势板块趁调整收集的部署。

航空股正处于季节性业务高峰期，有利好数据支持，加上国际油价回落，股价纷纷在上月初进入上升轨道，东航首9个月纯利79亿元人民币，增长18%，11月份载客量按年增加13.2%，客座率80.41%，按年增1.28%，华泰证券把东航评级上调至买入，目标价6.5港元，该股昨收报5.19港元，升4.64%；南方航空收7.74港元，高收4.88%；国航报9.18港元，涨逾5%；国泰航空 11月客运量按年升7.9%，货物及邮件运载量升幅更达12%，该股收报12.18港元，上扬1.84%。

花旗报告指出，腾讯与京东入股唯品会可缔造三赢局面，今次交易涉资8.63亿美元，腾讯与京东同意以每股64.4美元收购唯品会A股，相当于唯品会美国存托股份价值13.08美元，溢价55%，分别拥有3.3%及2.6%投票权，同时可任命一名董事及观察员进入唯品会董事局。入股有两年禁售期，禁售期结束，腾讯与京东将需增加其投资至唯品会已发行股本12%及8%。今次交易令唯品会获微信及京东的潜在流量支持，透过微信钱包进入其平台，笔者认为有助加强京东的电商竞争力，正好反映腾讯与阿里巴巴两大科网阵营在更多商务领域博弈，不排除令其盈利增长放缓，但中长线仍看好。

腾讯昨天涨近1.8%，收报401.2港元，带动其他近期超卖的科网股反弹，舜宇光学收复红底股，收报101.8港元，上升1.95%；瑞声科技报140.6港元，高收2.55%；丘钛科技飙近一成，至11.22港元；中芯收11.52港元，涨4.35%；IGG收7.86港元，抽高2.61%；敏华报7.02港元，上扬4.62%。不过，股份反弹力度及交投量减退，表现逊于不少旧经济板块，新经济板块短期表现或持续落后，只可视为短期超卖下的技术性反弹，未正式进入巩固期。

濠赌板块是笔者预示明年稳中有进的股份之一，可望持续在趋向偏稳的上落区间运行，配合每季、每月及个别特殊日子的最新数据，作为短线炒作目标，偷步部署成为赢家的机会率较高。12月份是圣诞与新年假期的旺季高峰，各大行近日纷纷发表报告推介，德银表示，检视18间澳门酒店本月23至31日订房情况，发现12月31日有13间酒店爆满， 12月24日有8间爆满，随着过去6个月贵宾赌客回归，上调2018年赌收预测按年增17%，维持永利澳门为行内首选，有机会派特别息，银娱亦获看好，分别给予两股买入评级，目标价为28港元及70港元，昨天永利澳门微升0.82%，银娱涨0.32%。花旗维持澳门12月赌收按年增长19%预测，瑞银预期12月份赌收按年有逾20%增长，估计两周后不少大行将透过其市场讯息渠道获取最新博彩收入数据，进行偷步炒作，赚佣金之余亦利短线客炒作，轮商也受惠。由于资讯透明度高，不排除明年初港珠澳大桥启用，会成炒作催化剂，较偏爱的新濠昨报23.3港元，高收4.48%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘