港报财经评论：轮流强势，接力短炒--信报1月12日

轮流强势，接力短炒/ 陆文

港股寻顶未休，恒指连升第13个交易天，创出最长升浪纪录，短期市况似乎未宜看淡，大市未见板块个股寻顶轮动，反而是个股不断呈现震仓性反覆调整格局，令月内维持以慢牛格局爬升，恒指昨收报31120点，再升46点（0.15%），国指收报12295点，涨6点（0.05%），两指数均以接近全日高位收市，大市全日成交金额维持在1288亿元的活跃水平。在现水平赢钱非易事，除非是善于短线炒作灵活走位的专业投机者。

滙控（00005）承着23亿元北水「狂扫」的余威，昨日再有进账，股价高见84.3元，收报84.05，升2.38%，交投维持活跃，渣打（02888）与中银香港（02388）升幅更达2.97%及2.51%。据花旗报告指出，本港银行业在全球已发展市场中最具盈利能力，受贷款增长强劲及净息差扩阔带动，滙控首季有望公布提高派息率，以及在低融资成本下扩展业务，不排除在85元水平巩固后进入炒业绩期。

市场热钱轮动，近期部分强势股出现调整，由另一批股份接力。近日被唱好的腾讯（00700），其《QQ飞车》IOS下载量超越《王者荣耀》，同时预期过往所作的投资项目陆续分拆上市，包括有份投资的游戏直播平台斗鱼等，股价却全日逆市低收2.5%，报429.4元；舜宇光学（02382）经历早前的调整后，日前公布去年12月手机镜头出货量按年增长6.5%，按月跌6.9%，中银国际仍维持强力买进评级，目标价188元不变，该股昨收报112.3元，上扬9%；同类股份瑞声科技（02018）亦录得4.4%升幅，收报148.7元，反映目前市场资金充裕，轮流接力短炒调整趋势不变，权重股成为慢牛寻顶的主要棋子，周五出现假期前获利回吐机会不低。

水泥板块近半年获持续追捧攀升，受惠去产能及配合环保政策，走势急升后亦难逃回吐，早前因市场憧憬企业业绩理想被抢高，然而有消息指长三角沿江熟料价格下调每吨最多170元人民币，反映寒冷天气下需求放缓。花旗报告称，数据显示，南京水泥目前价格每吨下降30元至50元人民币，华东地区熟料价格亦从每吨约500元人民币，下调了120元人民币，但花旗对中资水泥股前景维持正面，随着寒冷天气持续，而下月农历新年等传统行业淡季将至，不排除进入调整期。

德银则认为，相关板块升势，主要由于环保政策及新供应减少所致，维持高定价是生产商增加收入的唯一途径，水泥价格今年将保持高位，加上排放税项目，看好龙头股海螺水泥（00914），给予买入评级及46元目标价。水泥股昨天全线回落，海螺水泥跌5.7%、海螺创业（00586）挫6.4%、华润水泥（01313）下滑近6%、中国建材（03323）低收7.8%、金隅（02009）挫近3.3%。要留意全球气候变化对经济活动带来不确定性，周期性行业如商品矿务类股份，出现短暂性起伏机会大。

近期连番有炒作的内房与汽车板块，高位受压出现回吐，早前内房炒作个别省市适度放宽楼市调控措施，创新高的碧桂园（02007）呈回吐格局，板块荣辱互见，市场或觊觎新楼盘销情，态度维持乐观，其他如富力地产（02777）昨跌4.57%、融创中国（01918）挫4.66%、恒大（03333）下滑1.19%，龙光地产（03380）、新城发展（01030）及中国海外（00688）造好。

至于汽车板块，据中汽协公布，2017年内地乘用车销量2471.83万辆，按年增长1.4%，较2016年的14.93%增幅放缓，12月份更出现按年下跌0.71%，表现均逊预期，令早前发盈喜预期净利倍升的吉汽（00175）昨挫1.5%、华晨中国（01114）跌1.78%、广汽（02238）低收2.15%，但东风（00489）与北汽（01958）表现企稳。正通汽车（01728）停牌，涉及以每股7.6至8元配股集资最多约16亿元，作发展汽车融资业务。大市创新高及个别企业有融资需要，不排除今年配股集资活动将在一批强势板块中出现。（完）

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