港报财经评论：通胀悄然到门前，肥金搅局考操盘--信报9月15日

通胀悄然到门前，肥金搅局考操盘/ 习广思

美股好果然港股麻麻哋，恒指昨天跌了117点，晚上滙市颇为混乱，英伦银行话未来几个月会加息，英镑大升，之后轮到美国出上月通胀数据，按月升0.4%，按年涨1.9%，较预期为佳。通胀之手正在敲紧伦姨大门，下周联储局的决定将十分关键。

美国通胀数据公布之际，美金升了一下，好快就急回吐，金价与圆滙由跌转升，因为大概在同一时间，日经新闻出了一条消息话有迹象显示北韩准备发射洲际导弹。真烦气，肥金又要走上前台，投资者在今早开市前都要睇实啲。近期意外之事特别多，操盘真系唔容易。

英伦银行宣布维持利率不变，但大部分货币政策委员同意若经济没有转差，未来几个月应撤回刺激经济的措施，确保通胀回到目标水平。英镑兑美元应声急涨1%。英国是继加拿大之后另一个G10工业国有可能好快加息。

英伦银行对加息讲得咁实牙实齿，市场颇为错愕。消息公布后，不少分析员死撑话央行是出口术，唱好英镑以压低通胀。不过，央妈们似乎开始嚟料，不能不防下周联储局议息后又吓市场一跳。

市场人士暂时普遍假设美元会继续回落，所以投资部署又唔使走得太前，当美滙指数升破93至94的阻力区，市场取态可能才会开始起变化，现时都系见步行步，有点心理准备美金会转强。

近年国际资金开始回流亚洲及新兴市场，最显而易见的是有不少国家的外滙大幅增长，当中有债券及股票投资的资金，也有建厂开公司的直接投资。过去3年，印度的外滙储备累积升幅最快，外资今年买入印度债券逾200亿美元、股票65亿美元；截至今年3月底止年度，外国直接投资600亿美元，可说是区内的吸金王，印度货币今年也升值了6%。相比之下，中国在2015年至2016年间出现资本外流，外滙储备持续下滑，直至今年才逐步回升，惟3年间外储仍减少了约22%。不过，拥有庞大外储不代表一劳永逸，2014年中国的外储处于高峰，当中不少是企业借美元博人仔升值赚滙价，当这些交易平仓，外储便会大为缩水，人仔更是跌个不停。

在1997年亚洲金融风暴前，外资大举流入亚洲，导致国际收支失衡，入多过出，货币甚强，本土经济过热，当外资一撤，一切都掉转头，眼前的繁荣原来只是一场空。国际资本流动如汪洋般，既可载舟亦可覆舟，一翻艇便人仰马翻，财富大转移的时候。

驱动国际资本流入亚洲或新兴市场，往往是欧美货币政策十分宽松，美国资金要觅息，套息交易大举流入较高息的亚洲市场。当美国货币政策收紧，美元转强，资金班师回朝，亚洲股债便会出现大调整。2013年中，时任联储局主席贝南奇轻轻暗示收水，已足以引发资金撤离。

大行暂时对金融市场前景仍十分乐观，美银美林发表报告，研究自1976年起亚洲及新兴市场的6次牛市，发觉每次牛市的终结都是因为经济衰退来临，或是估值偏高，股价对账面值达3倍。这几个牛市的平均升幅有2.3倍，寿命长达42个月，升幅为标普500指数的3倍，本轮牛市由2016年初起步，迄今升了约60%，按历史经验，未来两年可再升一倍，直至股价与市账率见3倍为止，建议客户趁调整买入。

另一家大行瑞信亦对亚洲货币前景甚为乐观，该行指出，由于美国以外的主要货币，央行偏鹰，经济加速，令该行调低了美元的滙价，例如欧罗兑美元的12个月目标价由1.22调高至1.25；在美元整体偏弱下，加上亚洲出口复苏，第四季区内国家的经常账会进一步改善，均促使该行调升区内货币滙价的预测。以人民币为例，3个月料见6.45水平。（完）

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