港报财经评论：通胀无声杀埋身，落注资源股抗衡--信报1月30日

通胀无声杀埋身 落注资源股抗衡/ 习广思

一则“燃煤告急”的紧急通知，令市场惊觉中国去产能导致煤价飞升，电厂未能同步提价致电厂无钱买煤，引伸下去，中国半市场化经济在通胀升温时期浮现出许多问题，股市借势下跌。事实上不止中国，全球亦正面对着通胀急速升温的威胁，买股票可抗通胀，若买的是资源股更加好。

五大发电集团中，有4家早前联名向国家发改委提交《关于当前电煤保供形势严峻的紧急报告》，指煤炭供应不足，全国统调电厂库存水平快速、大幅下降，保供风险急剧增大。

据业内人士称，电煤价格和运力方面的因素导致近期电企保供压力增大，特别是煤价的上涨令煤电企业压力倍增，部分电厂资金链已经断裂。江苏、湖南等地近期下发紧急文件，要求做好迎峰度冬电煤保供，确保电力运行安全。

受寒潮影响，中国华东、华中地区普降大雪以至暴雪，采暖负荷随之急速攀升，多地电网冬季用电负荷创历史新高。近期国家能源局文件指出，自冬季以来江苏省用电需求最高用电负荷达9191万千瓦，按年增长超过两成，部分地区已启动限电。

湖南情况更为严峻，据湖南能源监管办官网资料，该省1月25日最大负荷为2784万千瓦，再次刷新用电负荷新高，预计还将迎来新的低温雨雪冰冻天气，用电负荷可能攀升至2850万千瓦，即使全省火电机组全开，最大供电能力也只有2800万千瓦。

用电量大增，电煤供应不足，电厂库存水平大减，使保供风险增大。以湖南为例，截至1月25日止，该省网统筹火电企业电煤库存235万吨，较月初降低89万吨。东北、湖北、山东、安徽、甘肃、贵州等地区电厂库存水平快速下降，部分电厂库存只可用2至3天。

以上情况表面与极端天气有关，惟经过2016年和2017年的供给侧去产能，中国煤炭、钢铁行业产能过剩的问题已解决，一遇到极端天气，燃煤不足问题再度爆发。

今年1月中，内地期货市场动力煤主力合约升至每吨640元人民币，较2015年11月最低每吨278元人民币的报价，已有130%升幅，升至煤炭黄金十年间的历史高位。现货市场方面，秦皇岛港口5500大卡动力煤价格已超过每吨700元人民币，早已突破国家发改委划定的煤价高位红线。

在去产能下，价格得以回归高位的还有钢铁。数据显示，2017年钢铁行业去产能目标为5000万吨，至去年8月底已经提前完成。去年首11个月全国钢材产量10.17亿吨，按年减少2.51%；全年钢材产量或达到11亿吨，按年下跌3%，创4年以来新低。随着产能缩减、价格上涨，钢铁行业的效益也呈现恢复性增长。

中国作为世界工厂，出口产品到世界各地，若通胀急速上升，成本包括原材料价格和工资上扬，将对全球通胀构成影响。中国去年11月出口强劲，按年升12.3%，部分因素很可能源于价格上升。德国、日本等地的进口价格指数亦向上，反映全球通胀自去年底起加快。

踏入2018年后，中国多地物价飞升，这是民间口耳相传的现象而非官方数据，即使官方数据温和，实际通胀确实严重。通胀升温对股票市场而言属初期利好、后期利淡事件，市场初期会预期经济荣景，企业受惠产品价格上升，后期却是加息、滞胀忧虑，因此股市未必可以由头升到年底，趁好景要炒多两转，资源股更是对冲通胀的选择。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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