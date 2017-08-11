港报财经评论：避险情绪涨，静待风浪过--经济日报8月11日

避险情绪涨 静待风浪过/ 林瑞芬

美国国务卿蒂勒森暗示无计划向北韩即时动武，但美国及朝鲜双方口舌之争短綫势难平，对已累计不少升幅的中、美股市带来阻力。

正如笔者指近月港股波幅指数已回升，反映市场人士非无准备回调市，昨日回吐幅度虽为近月以来最高，尚算可控范围。至于今次是翻小浪还是大浪，就要细心跟进。

恒指昨收报27,444点，跌1.13%，大市成交额1,220亿港元，淡友来势汹汹翻浪来，正在抢机会「食糊」！27,500始终是近十年下降轨大阻力位，未能以裂口上破之，月内反反覆覆中，有时跌破，有时升破。技术而言，恒指向上遇阻，回吐即市宜守27,500点，若确认27,500失守，50天平均綫（现近26,324）是最后防綫。若果美国及朝鲜双方只限于口舌之争，50天綫尚可望一守。

市场畏险，中期业绩符合预期的港交所昨遇急回压力，收报218港元，跌幅4.3%，远高于大市跌幅，220港元一插即穿，沽压沉重，短期防守50天綫210港元支持为重。看来，市场人士都倾向避一避险！短期回吐压力沉重，但就不宜过分悲观，近月大市成交升温，短期风潮过后，如大市成交仍然畅旺，港交所是有能力作大反弹，静待考验过。瑞银发表报告表示，预期恒指未来会再有15%至20%升幅，预期未来12个月港股日均成交额达960亿港元，并把港交所目标价由200港元调升至240港元。接近高盛较早前提出的目标价245港元。花旗则把港交所目标价由160港元大幅调升至280港元。

九仓股价在周三被抢升之后，昨呈回吐，收报74.05港元，跌幅7%。市场意见略为分歧，里昂上调九仓目标价至90港元、大和上调九仓目标价至92港元，市场对公司分拆九仓置业之后有助九仓资产释出实际价值视为利好，对刺激中期股价有一定的乐观预期性。不过，瑞银认为市场对九仓分拆期望过高。市场期望高不高，相信还看投资气氛，大市暂有回吐之势，可能略减期望，但若回升，不排除九仓会再冲刺。

蓝筹普遍回吐，但恒生银行逆市上升1.1%，收报176.3港元，最新摩根大通就上调恒生投资评级至「增持」，目标价由161港元上调至200港元，相比滙丰目标价看80港元，摩通更看好恒生中期走势。随着HIBOR上升，料恒生受惠于此而令净息差上升，预估恒生2017及2018年度每股盈利为10港元及11.2港元，分别按年增长20.6%及11.9%，盈利重拾升势，料每股派息分别为6.8港元及7.4港元，预测息率接近4厘。

另外，摩根士丹利亦把恒生目标价由192港元上调至205港元。滙丰昨跌1.5%，收报76.5港元，滙丰除净后随大市调整，但集团已开始回购，预计后市回吐压力相对低，50天綫73港元左右应起到支持作用。

银行股来讲，中银香港昨日只回0.9%，收报38.85港元，都算轻伤，市场可能仍在等候中银香港的中期业绩会否公布派发特别股息，摩根士丹利最新把中银目标价由46港元上调至50港元。

中移动亦是昨日逆市攀升的蓝筹，收报87港元，升2.8%。集团昨日公布截至6月底止中期业绩，营运收入3,888.71亿元人民币，按年升5%；EBITDA按年增长4.7%至1,407亿元；纯利626.75亿元，按年升3.47%；此等数据大致符合市场预期。

不过，中移动公布除派发每股中期息1.623港元之外，又派发上市20周年特别息3.2港元，这此前市场少有预期。惊喜由此而来，股价被抢高，只是股息的惊喜预计只是一刹那，盈利未来增长的预计空间才为重要，在盈利未能回复双位数字增长前，股价的大升动力有限，短期升势或限制于90港元的阻力水平。

上证昨收报3,261点，跌0.4%，于3,300遇阻而回，可见3,300仍是关键阻力，回吐压力就预期有限，3,150前料有不俗支持。只要A股保持平稳，国指有所调整，预期空间有限。

国指昨收报10,782点，跌1.65%，技术上，10,650为支持关键，期望能稳守。回调下来，就要看国企业绩实际表现，可否由此带番重磅股回升，当中，内险股的业绩预计不俗，普遍中期盈利按年有所增长，如能超于市场预期，就有机会由内险股带动令国指跌势喘定。（完）

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