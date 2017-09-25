港报财经评论：重拾盈利能力，玖纸伺机收集--经济日报9月23日

重拾盈利能力 玖纸伺机收集/ 林瑞芬

恒指一失28,000关，内房、汽车等近月备受热捧的股类即略为脚软，由此可见，本周笔者一再强调，审慎观察确认破关28000之重要性。

碧桂园、华润置地、远洋集团等内房股昨日跌幅介乎2.5%至5.6%不等。汽车股而言，比亚迪相对硬净，微跌1.5%，但吉利汽车、华晨中国等早起步升浪的股份，回吐压力较大，分别跌3.5%及5%。

恒指昨曾低见27,845，收报27,880点，跌幅0.8%。美国与朝鲜的对立日益紧张，不明朗因素时强时弱，造成处中期升浪的港股，常有小周期的反覆。

下周将进入期指结算周，现水平与月初开市水平相若，可见月内好淡拉锯的确紧张，28,000关口仍有所反覆，未分胜负，只好边走边看。技术而言，8月至今恒指升势缓平，途中常留意会否出现不进则退之情况，后市要么急升改变缓涨存急挫隐忧，要么真的来个急插水。短綫而言，恒指最好能以上升裂口突破挑战2015年高位28,588，不然，向下回就不宜失守自8月延伸的升轨27,700左右的支持。不然，确认了技术指标RSI顶背驰，启示大市难大幅前进的现实，低头回探27,000关。

国指昨收报11,109点，跌幅0.8%，技术上，短期的回吐宜稳上升轨11,000点。

玖龙纸业最新公布佳绩，盈利能力因供给侧改革重现，股价昨早回落，低见15.18港元后，以16.4港元收市，全日扭跌为升，升幅3.1%，认真厉害。参考月綫图，玖纸已突破13港元中期阻力关键，现已变成关键支持点，后市遇有回吐若守稳13港元，仍有趋势重踏升浪，若遇有回吐至13.5港元或以下收集，值博率高，以13港元止蚀。

本港回收废纸业近月就闹得满城风雨，市场警觉内地环保要求日重，对回收废纸的限制，日后入口额将比前减，内地小型造纸业面临淘汰，相信只有大型纸企才能生存下来。玖纸历年都是内地龙头之一，生存下来当然没太大问题。

纸业需求旺季仍在、供应因环保需求而降、原材料价格上升令成品提价等因素，仍然对玖纸有利，今年第四季的盈利继续有条件抽升。回顾玖纸所公布的截至今年6月底止全年度业绩，销售额达391.6亿元人民币，按年增加22%；纯利录得43.84亿元，按年增长291%。若不计及经营及融资活动的滙兑亏损（扣除税项）约3.83亿元及衍生金融工具收益（扣除税项）约110万元，公司权益持有人应占盈利应达47.65亿元，增幅68%左右，产品售价上升及毛利率改善是主因。玖纸在每股盈利93.87分下，拟派发末期息25分，全年合共派息30分，派息比率为32%。以玖纸常年高企的负债率而言，由2016年财年的81.4%降至2017年财年的74.6%，逐步纾减，可以令投资者放下心头大石。

玖纸重拾盈利能力，据野村报告统计，2017年财年，玖纸每吨利润为337元，是2009年财年以来新高，如果扣除特殊项目，每吨利润更高达368元，野村就估计，2018年财年每吨利润可增至484元。另外，以2017年财年计，玖纸总设计年产能为1,370万吨，随着越南基地的二号纸机已于今年8月投产，年产能超过1,400万吨。而玖纸于中国尚有生产基地将落地，预计2018年底前完成后，年产能将超过1,600万吨，中期维持规模效益的能力强，盈收也可望提升。

综合最新券商预测，部分对玖纸2018年财年以至2019年财年的盈利预测有所上调。花旗估算玖纸2018年财年每股盈利为1.41元，而2019年财年为1.62元，因此把中期目标价由23港元上调至25港元。美银美林估算玖纸2018年财年每股盈利为1.4元，而2019年财年为1.52元，中期目标价因此由13港元上调至19港元。野村估算玖纸2018年财年每股盈利为1.38元，中期目标价维持在19港元。瑞银证券也给出玖纸中期目标价约19港元水平，如以现况平均预测2018年财年每股盈利1.4元（折合约1.69港元）计，预测市盈率11倍左右，也是相当合理。

配合月綫图所见，玖纸升破13港元后，如能持续稳守，至20港元水平才见较强阻力出现，不妨以此作为中期目标价参考，以13港元止蚀，候回低吸。（完）

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