港报财经评论：重磅股牵慢牛上移寻顶--信报1月10日

重磅股牵慢牛上移寻顶/ 陆文

港股未受寒流袭港影响，恒指昨天延续慢牛走势连涨11个交易日，创18年以来最长升浪，并成功突破31000点水平，收报31011点，升111点（0.36%）；国指升20点（0.17%），收报12255点。A股同样持续上升，港股寻顶未休，市况趋个别发展，权重股扮演牵牛上移角色，板块与个股则轮流提供短线炒作藉口，令大市全日成交额维持在1334亿元的活跃水平。

恒指续创10年新高，正挑战32000点附近的历史高位，市场未有过度亢奋迹象，在高位出现贪婪与恐惧的心交战，大部分升跌理由均属马后炮，难怪愈来愈多「专家」感到无所适从。

目前市况暂可视为年结后资金调整部署的正常现象，一般到月中告一段落呢，届时甚至会有短暂技术回吐。不过，据统计2月份大市普遍有较佳表现，建议留待稍后出现回吐才收集。

作为慢牛领导股之一的腾讯（00700），获里昂视为今年度首选股。里昂预料腾讯年内收入按年维持35%增长，受惠游戏有增长空间、互联网金融及云业务带来新收入，予其确信买入评级，把目标价由460元调升至535元，属一众大行最牛的预期之一。如相信年内小米在业务有迹象见顶下来港上市，并且市值可媲美腾讯，腾讯着实有再升空间，加上阿里巴巴可能重临旧地回港挂牌，以配合放宽同股不同权企业上市，本港势成内地新经济科网股IPO及往后集资的热门地，港交所（00388）估值评级上调指日可待。

昨天腾讯升1.19%，收报443.8元再创历史新高，而港交所亦晋身成交榜第三位，收报269元，有2.67%升幅；另一只重磅内险股平保（02318）涨2.49%，收报84.3元。上述三只重磅股，连同滙控（00005）获北水追捧下升0.56%，收80.95元，四股成为恒指慢牛寻顶的主角。

不过，整体股份升跌参半，在轮动寻顶下，同一板块个股表现荣辱互见，例如腾讯升，舜宇光学（02382）及瑞声（02018）回落。近月热炒的内房股，在滙丰发表报告不认同早前部分省市放松楼市调控是政策转向后，股价相对落后的华润置地（01109）与万科（02202）仍然有追捧。

反观恒大（03333）、融创中国（01918）与碧桂园（02007）逆市下跌。有报道指早前中央环保督察组在海南省对涉及填海违规发展的项目实施「双暂停」，恒大及融创榜上有名，可能是昨天捱沽的原因。至于笔者上日提示有值博率的本港地产股，九仓（00004）、新世界发展（00017）与长实（01113）均造好，符合轮动炒作的市况。

汽车板块同样荣辱互见，大摩把吉利（00175）评级调低至与大市同步，预期公司2018至2020年汽车销售放缓，并因激烈竞争而拖累盈利能力，吉利股价逆市下跌2.7%。不过，吉利收市后发盈喜料去年纯利倍增。其他汽车股份个别发展，北汽（01958）获提升评级，股价升逾2%；瑞信看好的和谐汽车（03836）亦有0.17%升幅；华晨中国（01114）与广汽（02238）回落，比亚迪（01211）、东风（00489）与长城汽车（02333）高收，显示大行对这板块个股意见分歧，造就藉口换马。

业务表现与中港股市关连系数甚大的惠理（00806），其股价继早前回升后，再受公司发盈喜刺激而飙近18%，收市报10.02元。惠理预料去年利润达20亿元，增幅达13.5倍，以反映期内表现费由前年的1080万元增至约25亿元，并考虑派特别息。早前传出海航向大股东洽买盘带来的不确定性，随有关洽购终止，正好为派特别股息提供诱因，大股东收息可期。大和指惠理去年盈利超过市场预期86%，料股息为9%，把其目标价由8.8元升至10元，评级为优于大市。

早前受国家外滙管理局收紧境外提款措施影响，加上12月份博彩收入增幅逊市场预期，一度拖累濠赌股回吐；今年农历新年在2月份，而非去年的1月份，亦影响近月表现。不过，在轮动炒作效应下，花旗指1月首7天赌收约51亿澳门元，维持1月收入245亿澳门元的预测，全年可望增长16%。高端中场及贵宾厅受惠内地消费持续改善，看好永利澳门（01128）、新濠博亚及银娱（00027）。昨天永利及银娱皆升约1.6%，而新濠（00200）收报24.05元，升幅近半成。（完）

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