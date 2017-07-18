港报财经评论：金融严管升级，大型蓝筹得利--经济日报7月18日

金融严管升级，大型蓝筹得利/ 林瑞芬

内地的金融工作会议已完结，按定调来讲，金融全监管，这对A股来讲，影响或如下：

简短介绍会议定调，重点在会议决定成立国务院金融稳定发展委员会，是在「一行三会」之上成立了一个更高层次的监管协调机构，进行各部门之间的监管统筹，同时强调了央行在宏观审慎管理与系统性风险防范方面的职责，稳定置于发展之前，更是四十年金融改革之前所未有，可见金融监管的升级所在。

招商证券认为资产管理业务监管是金融协调监管中最为紧迫和重要的任务，也是金融降杠杆的主要着力点。而事实上，央行早在7月初发布的金融稳定报告当中，已明确提出要建立有效的资产管理业务监管制度。而IPO将继续保持较快发行；壳价值继续下降。金融资产繁荣的落幕，股票投资金融属性下降，聚焦实体属性。有盈利能力、有经营业绩的公司将继续受到青睐。市场风格保持谨慎，行业配置需要注重防御。大消费股类和行业龙头公司的价值更加凸显。

去杠杆大形势下，流动性改善有限，炒作投机受压，内地高估值的创业板股、中小型股份，挤泡沫的阶段在此严监管金融形势下，势必持续，所以，昨日创业板指数跌得劲，收报1656，全日跌5.1%，创两年半新低。中小板指数亦收报6721，跌2.82%。至于上证50指数昨就逆势微升了0.32%，收报2631。大型蓝筹股的盈利稳定确定性，看来市场人士已有共识！

再看回本次重要会议，国家主席习近平就将服务实体经济定位为金融的「天职」和宗旨，提出要大力发展直接融资，改善间接融资结构，促进保险业发挥长期稳健风险管理和保障的功能，建设普惠金融体系等五个方面，发挥金融服务实体的作用，而这也是防范金融风险的根本举措。是次会议针对银、证、保三个领域均做出了强化支援实体融资的要求，可见推动实体经济的增长意志坚。终究金融监管的最终目的，是消除金融市场内部过多的资金流转环节，最终实现推动资金脱虚向实的总目标。

据国家统计局公布最新数据显示，初步核算，上半年国内生产总值38.15万亿元人民币，按可比价格计算，按年增6.9%，与上季持平，亦高于预期增长6.8%。分季度看，一季度按年增长6.9%，二季度增长6.9%。实体经济的偏稳，情况就令投资者满意。

内地金融政策大方向已定，对金融股来讲，影响似乎暂偏好于大型保险股，见新华保险（01336）、平保（02318）、国寿（02628）、太保（02601）等H股及A股均有显着升幅。利好原因在于严监管下，小型保险股难以像以往积极进取争市场占有率，大型保险股可望巩固以及提升占有率。二来，严监管下预示上半年已走高的市场利率仍没有条件下调，国债息率相对处于高位一段时间，利增保险股的投资收益。三来，从政策层面来看，近期国务院常务会议制定的加快推进税收递延型商业养老保险措施，脗合会议释出保险业以保障产品为先的发展路綫，相关措施的推行将有快无慢，行业寿险新业务价值将维持快速增长。里昂最新将平保中期目标价由48元上调至63元，该股昨收58.5元。

至于对内银股的影响也是偏好，按全国金融工作会议明确要改善间接融资结构，推动国有大银行战略转型，发展中小银行和民营金融机构。随着大、中型企业融资需求逐步向直接融资转变，银行的投资银行业务的重要性会得到加强。金融去杠杆稳步推进，过去商业银行经由通道而被低估的资本计提。内地经济靠稳，商业银行的不良率也显示止升企稳，后续只要PPI同比不为负，对应PMI维持较好的景气水准，传统行业的盈利就能带动银行不良改善，其资产品质改善的逻辑就能兑现。另外，在金融监管更严制度下，系统性金融风险的可能性是大幅下降的。内银股的低估值修正，迟早会加快。

因此，工行A股（沪601398）及中行A股（沪601988）昨分别上升3.3%及3%。H股当中，表现则数中信银行（00998）较佳，升2%。

对券商股而言，影响中性。会议虽提出重点发展直接融资，券商行业龙头料受益，不过，今年也是去杠杆年，股市的交投难望有大突破。

最后回说港股，恒指昨收26470，守稳26000反覆挑战27500。国指收报10783，守稳10650反覆挑战11400左右。（完）

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