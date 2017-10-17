港报财经评论：金融股助攻，国指闯万二--经济日报10月17日

金融股助攻 国指闯万二/ 林瑞芬

恒指昨高见28,792点，创近十年新高，收报28,692点，全日升0.8%，大市成交达1,032亿港元，升市与交投仍配合。国指方面，顺势在上升通道挺进，有望挑战12,000关。

技术上，按日綫图而论，恒指一路守稳50天綫（现近27,800），逐级向高位上冲，冲过28,600关口后，反覆向30,000点大关挺进。

风送滕王阁，上周初被炒落后的港交所，昨就为有报道指其考虑要求港府下调或甚至取消股票印花税的消息而抽升，全日升2.7%，收报225.6港元，最高见230.2港元，成交额达60.22亿港元，仅次于腾讯。

本来港交所炒落后的机会一半一半，但短綫突然有此消息催化，刺激股价弹起，目前来讲，技术关键还在230港元左右，昨高见230.2港元，仍有心理关口的压力启示，升得穿才有更广阔的空间！若港交所股价不确认突破230港元，企稳楼上，股价仍未算脱上落势。事实上，港交所行政总裁李小加已就传闻表示，有关安排应该由港府主导，港交所为配合角色，惟目前尚未收到有关具体计划。

不过，港股交投若持续维持近1,000亿港元水平，有利港交所的估值溢价获得更高的调升，短綫惟有留意着交投的跟进，股价升穿230港元以确认升浪的突破，技术上，如能确认向上突破，以完成突破头肩底量度升幅，230港元之后的目标是挑战250至255港元水平。

国指方面，昨收报11,602点，升0.7%，收市终企于11,600楼上，利好。按周綫图而论，国指顺势在上升通道，挑战12,000可冀！

中资金融股表现为佳，券商股如广发证券、中信证券分别升1.1%及0.3%。笔者上周推测已完成整固的内险股亦爆升，当中平保最强势，已率先破顶，昨最高见65.45港元，创上市以新高，收报64.7港元，全日升幅为1.2%；中国太保都有近1.1%的升幅，收报36.15港元。配合A股表现所观察，新华保险、中国太保及中国平保涨幅介乎0.2%至3.9%，A、H股双双造好，中、外投资者均抱信心，对后市反覆向好走势有所启示。

内银股而言，稳步上升之中，呈轮流破顶之格局。最新据中国人民银行行长周小川在华盛顿出席国际货币基金组织/世界银行年会期间，在G30国际银行业研讨会上就中国经济前景发表演讲指出，今年以来中国经济增长动能有所回升，上半年GDP增速达6.9%，下半年有望实现7%。下半年都已过了一半，有周行长此番话，对未来三个月中国经济增长表现应有信心。「百业之母」的内银股，在内地经济平稳有增，银行盈利无大转向恶化之趋势下，估值仍在逐步修复当中。

看走势，建行H股继工行之后，突破8月高位，昨最高见7.1港元，收报7.04港元，升1.1%。破顶之后如能守稳7港元，按走势发展，7.8港元才见有较大的阻力出现。顺势推短期破顶内银股，应是中行，中行于8月筑建高位4.18港元，昨收报4.1港元，升1.2%。如能成功突破此阻力位，下一个挑战目标将是4.5港元。

蓝筹股股价仍在顺水推舟之中，短綫一有点利好消息即燃催化力。有传长实集团拟出售旗下皇后大道中99号中环中心75%权益与中资机构，股价即市抽升2.6%，昨收报66.5港元。集团近年致力开拓经常性收入较为稳固的业务，以平衡集中地产业务遇周期波动的风险，是次若落实出售，资金回笼，有利进一步增加公司未来收购或拓展新业务的弹性。技术上，附图所见，长实集团又是落后了恒指，其股价自8月近70港元回调整固，近两个月时间，后市而言，如进一步重企50天綫67港元楼上以确认完成调整浪，再挑战70港元的机会是有的。 最后，上周因为港府施政报告没有提及加快农地转换方法而受挫的新世界发展及恒基地产，昨分别升2.1%及1.5%，可见上周受挫只一时，美国有序缩表是预期之内，此两只地产股所持农地有价，未来价值释放之憧憬仍在。（完）

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