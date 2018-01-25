港报财经评论：金融股标青，光控追落后--经济日报1月25日

金融股标青 光控追落后/ 林瑞芬

恒指昨升0.08%，收报32,958点，大市成交额1,878.5亿港元。国指收报13,620点，升0.97%。

1月以来，恒指累计升幅接近3,000点，对上一次如此大升幅是在2015年4月筑顶28588之时。港股在1月急冲之后，2月或者要回回气。不过，现在尚有5个交易日才完成1月市况，这几日仍不排除反覆再筑高以尽兴。

当然，市总不会天天升，总有回的一天，技术上，要判断恒指于后市是到顶还是回气，短期自上月延伸的升轨支持31,000左右就是关键。至于国指，按附图示，升轨支持现约在12,300，为后市参考支持位的关键。

回看中国平安，周二高见98.85港元，与100港元大关只有1.15港元距离，但开始有所反覆回吐，昨曾低见93.65港元，收报94港元，跌2.5%。腾讯在周二急冲后，昨亦回落1.2%，收报469港元，股民开始冷静。平保有回吐，但中国人寿昨攀升近2%，收报26.95港元，反映市场人士仍未放过任何炒落后的机会。本月的升势，除了有蓝筹三宝--港交所、腾讯及平保冲刺之外，内银股全綫爆发，资产含金量足的内房股亦受到追捧，石油股、中资券商股也升，升势较为平衡。中石油及中石化昨分别显著抽升5.3%及4.6%。中信证券涨12%至22.9港元。

招商银行最新业绩快报显示，在初步核算下，预期该行2017年纯利为701.5亿元人民币，按年升13%，每股盈利为2.78元人民币。截至去年12月底止，招行不良贷款率为1.61%，较2016年底减少26点子。不良贷减，盈利又有双位数上升，盈利面不俗，由此获得高盛维持目标价看38.1港元，招行昨收报38.6港元。内银股有招行创佳绩，短綫有利市场买卖相关股份的气氛。中行及农行昨分别再涨3.1%及4.1%。中、港内银股齐破顶，笔者上月建议低吸的农行，至今帐面利润逾2成，以现价4.8港元计，市盈率仍然不足10倍，只为7.5倍左右，而息率接近4厘。近周建议留意落后的交通银行，当时股价在6.28港元，现价6.78港元，技术上，已有效突破箱形阻力6.3港元，反覆上望挑战7.1港元。

中、港股市近月都畅旺有升，追落后再发掘，就不妨留意只光大控股，其股价去年尾收报17.5港元，现价20.25港元，月初以来累计升幅约13%，对比工商银行累升近16%，建设银行更累升逾2成，光控跑输成条街。只要中、港股市维持大涨小回，光控的股价落后面迟早有投资者动心。技术上，当大部分内银股已上破了2015年顶位，甚至挑战2007年高位，周綫图所见，光控股价在2015年曾高见33.75港元，有空间幻想；后市如能有效突破中期阻力20元，回升之势将可望加快。

以光控截至2017年6月底止计算，每股帐面资产净值逾22港元，股价回升至近资产净值也是合理。光控昨急升逾8%，收报20.25港元，有点追落后的味道。

估值面而言，当中、港股市畅旺之下，光控的中、港资产管理规模料必提升，增加收入，未来盈利表现。光控持股近23%的光大证券最新已公布2017年度业绩，按中国会计准则，期内实现营业收入98.16亿元人民币，按年增加7.1%；录得纯利30.32亿元人民币，增长0.6%，扭转前三季盈利倒退的表现。此外，由于光控有不少投资项目在手，在股市畅旺下，可以选择趁高价售出，投资回报亦有可能因此提升，估值的重估具有上调空间。

事实上，去年光控就已透过深圳证券交易所之场内交易及大宗交易平台出售分众传媒合共1.19亿股，占其总股本1.27%，总代价为13.93亿元人民币（约16.4亿港元），估计出售确认收益约13.7亿港元。另外，去年光控亦投入了半导体及电子资讯产业链企业，不排除今年可把自有资金持有的高端制造业板块分拆上市。（完）

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