港报财经评论：钱庄股全面起锚，通胀重临更生猛--信报12月14日

钱庄股全面起锚 通胀重临更生猛/ 习广思

美国联储局议息前夕，恒指昨天忽然在中港银行股领涨下，爆升428点，收报29,222点，升幅1.5%，可说威尽全球。恒指有逾45%是金融股，道指周二再升百点，有一半点数来自高盛，可见环球资金的最新宠儿是钱庄股。

市场关注联储局会否提高明年加息3次的预测， 就算系加3次，对银行股都会颇为有利。环球资金由科技股调入银行及其他旧经济股的过程仲有排行，特别是内银股，基金持货偏少，应该还要继续买。不过，这类旧经济股，一向动力都不及科技股，而且有数得计，估值不会大幅膨胀，宜吸勿追。

恒指昨天升势由滙控、中银香港与四大国有银行领头。本港上市的银行股过去5年表现普遍落后环球同业，中银香港可能是唯一例外。iShare环球金融股ETF于5年间累涨65%，建行升10%，滙控跌1%，渣打则劲跌54%。内银股之落后，主要由于内地经济增长放缓、呆坏账增多，加上有不少生意流失到影子银行，环球利率低迷，也影响到银行业的净利差。

滙控及渣打为了应付欧美监管机构的调查及检控，疲于奔命，现时这些坏消息渐成过去，最近美国司法部准备撤销对滙控多年前洗黑钱的延后刑事检椌，对「狮子银行」来说是好事，日后做生意唔使再畏手畏尾。

银行股明年最大的利好消息当然是利率会随通胀来临而上升，美国坐底会加息3次，香港应该会跟住加，内地料会加一次，相信其他国家也会温和地加息。自金融海啸爆发后，跨国银行先要面对金融危机带来的庞大坏账，跟住是环球经济不平均地缓慢复苏，利率低迷，银行靠赚息差赚钱，息口近乎零息，有些国家甚至负息，使贷款的利钱愈来愈微薄。如今环球经济同步复苏，势头较为稳固，所以主流意见认为明年环球利率势温和上升。

另一个推升环球通胀和利率的因素是中国，本栏昨天引述专家分析，讲述明年内地紧缩信贷带来的负面影响，但凡事有正反两面，习大大决定去杠杆，这是中国经济发展模式的重大改变，过往采用粗扩式发展，大水灌田，央行及银行大开水喉，信贷唾手可得， 人人均扩大产能，信贷与产能同时爬升，结果是债务比率日高，惟新增的产能找不到出路，广泛地出现产能过剩，中国须输出过剩的产能，益了人家，更被指对世界输出通缩。这种模式对中国是一条不归路，后遗症会见诸于金融体系的庞大呆坏账，高速发展对环境的严重破坏，还有经济失衡，引发种种宏观风险。

当习大大下令进行供给侧改革，去杠杆去产能，结果是产品价格见底回升，企业以价抵量，生意量增速慢了，但价钱上升，企业盈利能力反而增加，银行体系的风险反而可以下降。过往中国的发展方式，往往在放水收水之间，造成大量浪费，经济效益怎会好呢？

内地的产能过剩问题解决好，明年通胀必然高过今年，券商的平均预测是中国通胀会由今年的1.6%升至明年的2.2%。银行股最怕是通缩，见到通胀重临，应该是好消息，息口有得升，息差可以扩阔。中国不再廉售货品，其他经济体的通胀都会慢慢上来。

油价上到57.5美元水平，较低位27美元升了超过一倍。当经济周期进入成熟阶段，商品及原材料价格通常会愈升愈有，大家或许还记得油价在2006年至2007年间的升势。这波油价都几难重现过百美元以上水平，但绝对有可能上番70蚊，商品价格明年绝对有机会把通胀推得高一些。

商品有价，新兴市场又有机会跑赢美股。一年前特朗普赢了总统大选，市场对他有颇大期望，美股大幅跑赢新兴市场，怎料他的言行令人大为失望，一事无成，资金重临新兴市场。到了今年尾，共和党高层在一片看淡下，把减税方案起死回升，美股再度跑赢，今次会否好似去年咁短瘾呢？若是如此，则港股及新兴市场又会跑赢。（完）

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