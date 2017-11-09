港报财经评论：销售报捷，广汽踩油--经济日报11月9日

销售报捷，广汽踩油/ 林瑞芬

大市缓步走，昨日焦点无疑在阅文集团（00772）上市，股价最高见110元，收报102.4元，较招股价高出86%，不计手续费，每手赚9,480元。

腾讯控股（00700）连日上涨后，昨开始反覆，升势稍为不顺。早市一度低插至382.4元，即市又迅即完成调整，由低位弹起曾高见398.6元，差1.4元就抵达400元心理关口，最终收报385.6元，全日跌幅1.4%。毕竟已连涨多日，过去几日由350元左右起步一口气已冲了近50元，跳级之后，又要抖气！

恒指昨高见29123，又向30000大关迈步，但全日收报28907点，跌0.3%。技术上，若恒指突破28800，短綫守其上的话，挑战高位29300左右。国指收报11576点，跌0.6%，守稳11360，反覆沿上升通道顶挑战12000左右。大市成交额增至1,387.83亿元，当中，阅文单日成交额达141.7亿元，腾讯单日成交额达171.3亿元。

新经济概念股当炒，众安在线（06060）在阅文的刺激下，昨抽升2.2%，收报77.6元。接连有新经济概念股受市场热烈追捧，市场憧憬更多相关新股上市带动港交所（00388）未来收入增加，该股昨终于升抵230元阻力，一度高见235元，但收报227元，跌0.6%。恒指今年来累计上升32%，而港交所累升28%，后者确有一小段追落后空间，但230元仍有阻力，最终见收低其下，后市务须确认突破，稳守其上两三日，先有把握进一步向上。

最新港交所公布的业绩符合市场预期；截至今年9月底止，第三季纯利按年上升近32%至20.33亿元，收入按年升21%至34.54亿元；累计首三季港交所纯利按年升22%至55.26亿元，每股盈利4.51元。拆解港交所季绩，第三季收入按季增长9%，纯利按季增加14%，在交易收入略疲弱下，投资收入及上市费收入上升抵销不足，以及与成本控制得宜有关。业绩后中期目标价维持在250元，折合2018年预测PE约38倍。摩根大通就维持港交所中期目标价230元。

广汽集团（02238）、华晨中国（01114）、正通汽车（01728）昨日涨幅3.4%至4.2%不等，吉利汽车（00175）则回吐，收报26元，微跌0.6%。广汽最新公布，10月共销售汽车17.6万辆（按年增长11.1%），今年1至10月累计销售车辆164.2万辆（按年增长25.6%）。GS8和GS7的变速箱供应问题得到改善，市场一般预计广汽最后两个月销量续可望创年内新高。另外，公司MPV产品传祺GM8将在12月上市，该车将完善公司的产品布局，并且提高的综合竞争力。加上，广汽燃料正积分高于负积分，燃料积分考核压力不大。据瑞银证券月初预测，广汽丰田2018年的盈利贡献将较2017年增加7亿元人民币，而传祺的盈利贡献将较2017年增加10亿元人民币，中期估值可望升至26元。最新大和也上调该股目标价至26元。

广汽有自主品牌发展优势，四季度为传统销售旺季，应有利该股反覆探高。

附图所见，广汽10月份股价表现较同类股份为强，因大多于月初已调整下来，而该股在近月尾才见调整，而50天綫仍见稳守，在四季度销售有憧憬下，有利股价顺势突破高位阻力20.6元，如确认稳守其上，可逐级探高。按《经济通》综合预测，广汽于2017及2018年度每股盈利分别为1.45元及1.72元人民币，按年上升48%及19%；每股派息0.47元及0.59元人民币，分别按年上升57%及26%。配合估值推测，广汽如逐级挑战新高，股价反覆挑战24元，2017年度预测PE在14倍左右，而2018年度预测PE在11.7倍左右，在明年公司增加产能之下，盈利延续双位数增长将确认，所预测中期目标价有一定基本面支持。（完）

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