港报财经评论：长和业绩对办，后市仍然向好--经济日报8月4日

长和业绩对办 后市仍然向好/ 林瑞芬

因滙丰）昨日除净，恒指略为低开，低见27,399，收报27,531点，全日跌0.28%，大市回调，但成交额缩减至855亿港元，大涨小回格局仍在，于27,500健康整固。

渣打集团昨急跌8.1%，收报80.9港元，未能像滙丰公布业绩后刺激股价上升。据德银发表报告指出，渣打公布的第二季除税前盈利为8.74亿美元，虽然优于市场预期，但受累成本高，第二季核心业绩就略逊于市场预期。业绩前炒作，可见有时也是要冒险！不是只只股份的业绩都能超出市场预期。

港股连升7个月，7月更领涨全球股市，技术指标RSI呈超买，难免令后来者有所顾虑，担心接火棒。而港股8月首两个交易日又录得日均过千亿元的交投额，恒指周二及周三突破27,500左右的关键十年下降轨阻力位又企稳，昨日虽然回吐，但大市交投反而缩减，反映即市的回吐势头也健康。

北水未止，蓝筹股仍在玩音乐椅游戏，逐只追落后，昨日有中移动及联通股价分别攀升0.8%及2.3%。道指则仍在50天綫之上探高，短期港股要估顶也是不好算！其实，8月充满变数，大撼大，即市不排除恒指在关键技术位27,500附近反覆，消化超买。微观港交所周三未能以全日最高位收市，昨日回吐1%至227.6港元，暂有阻力。不过，有谓：「上帝要你灭亡，必先令你疯狂！」股民目前尚未算疯狂，港交所股价都是200港元左右起步，至今都只是十多巴仙的升幅，大市的高潮往往是最灿烂，一浪精采于一浪，或未出现。定好止赚或止蚀，恒指50天綫（现近26,100）具有一定参考价值。

业绩面、盈利增长明确性暂仍是振奋投资者的主要把手，如昨日股价逆市攀升5%的中国重汽，以及升幅达4.4%的潍柴动力。据第一商用车网资料显示，今年7月重卡销售达9.4万辆，同比大增89%；今年1至7月累计销售67.8万辆，同比增长74%。重卡销售数据优于市场预期，反映淡季不淡，由此推算，重卡销售全年可望向好，中国重汽及潍柴动力股价因而再度抽升。有研究指出，与上一轮周期不同，本轮重卡周期主要以更新置换为主，波动性会变小，还有，上游供给侧改革带来中上游及整个工业的复苏，也是令相关股份的盈利回升周期伊始。

参考招商证券分析，上一轮重卡销量在2010、2011年到顶峰，根据5至6年的换购周期，重卡已进入换购升级高峰期；下游固定资产投资自2016年8月以来发改委核准固定资产投资专案速度明显加快，多个PPP（公私营合作）项目入库对未来2至3年固定资产投资增速形成有力支撑。重卡行业在2015年既已完成中期筑底，目前处于周期性景气上行阶段，未来2至3年维持70万至80万辆以上销量是大概率事件。

潍柴2014年收购KION（凯傲），至今持有43%左右的股权，KION的智能物流在欧洲获得估值溢价，以昨日该股市值总计87.09亿欧元计，潍柴所持股份对应的价值约294亿元人民币（折合约347亿港元），还未计本业发动机今年的盈利贡献，按兴业证券估计达40亿元人民币净利润，所以潍柴今年股价回升，非一时冲动。

配合技术走势图分析，潍柴年内已突破长期下降轨，反覆挑战8.7港元或以上的阻力位，昨收报7.82港元。

长和昨升0.93%，收报108.5港元；长实地产则回0.08%，收报65港元。长和截至今年6月底止，未计出售投资所得或其他的股东应占溢利为158.9亿港元，按年增加4%，若以当地货币计算则增长10%；每股经常性盈利也升4%至4.12港元；每股中期股息则按年增加6%至0.78港元。长和是份财表显示，以呈报货币及当地货币计算之经常性盈利继续录得按年增长，基本上，符合市场预期。

见报告中，公司主席李嘉诚在展望中指出，若无任何进一步不可预见之外在重大不利情况，集团将于2017年秉持上述投资管理原则营运，对业务前景审慎乐观。长和下半年表现大概也如是，集团有稳健的现金流，后向主要关注旗下长实地产、长江基建等海外并购活动，能否带来更稳定的盈利收益。长和业绩未有大大超出市场预期，即日或藉口回吐，但周初已确认突破中期阻力103港元，料有支持，回吐或为上破110港元前的准备。（完）

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