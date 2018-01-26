港报财经评论：长和可攻可守，有条件追落后--经济日报1月26日

长和可攻可守 有条件追落后/ 林瑞芬

恒指昨跌304点或0.92%，收报32,654点，大市成交额1,877亿港元。国指收报13,388点，挫232点或1.71%，回回气！

平保股价续回软，昨收报91.7港元，跌2.4%。腾讯亦回2.3%，收报458港元。工行及建行股价周二冲高上探2007年高位之后，即市亦有回吐，昨分别跌3%及1.8%。强势蓝筹股连日上升，技术超买回吐属正常。

落后大蓝筹中移动昨曾抽升但最终微跌0.3%。联通升3.4%，收报11.72港元，中电信升1%，收报3.92港元。两只中资电讯股炒落后，启示部分市场人士选择性规避技术超买的强势蓝筹股。

事实上，内地三大运营商的移动业务近况变化不大，大家都争取把2G+3G用户进行转化为4G用户。市场仍以中移动为领先者，国信证券分析大形势，联通于去年主要发力4G，且以低价或免费流量套餐作为主打策略，升级和抢夺了不少用户。其4G用户数增长速度快于中电信，两者差距不断缩小。

受混改影响，联通基站建设情况在2017年上半年进展缓慢，之后或有好转。至于中电信已建成全国第一张NB-IoT网络，领先于中移动和联通。不过，若没有强而有力的盈利增长动力，中资电讯股的追落后能力还是要打折扣。

外围油价持续上涨，石油股中石油及中石化持续攀升2.3%及1.9%。落后大市的长和系--长和、长江基建昨日股价分别升1.7%及3.9%，地产股新世界发展、新地及恒地等股价温和上涨1.2%至1.8%不等，有助维稳大市，缓减大市大回气的可能。

目前来讲，顾后不顾前，在环球升市之洪流，恒指向上估顶不容易，但恒指在月初以来连升近3,000点后，始终都会抖气，点回？估计本月内余下时间可能都是小回，小回而言，恒指即市支持以10天綫32,200左右作参考，而升轨支持贴近20天綫（现约31,400）为后市更关键的技术支持参考位。国指昨跌1.7%，即市的回吐支持关键是10天綫13,000左右。

美滙指数弱势，欧元及英镑去年下半年在升值，加上油价持续上涨高企，市场对环球经济及贸易前景信心改善，对长和及长建来讲，属正面刺激。所以两股之升势可能非一时冲动。据高盛月内报告指出，受惠新收购的基建项目贡献，预料长和于2017年下半年核心盈利增长可达33%（对比2017年上半年核心盈利按年增长12%）。

高盛对长和2018年每股盈利预测为11.03港元；而2019年度的预测为11.52港元，中期目标价128港元。月内里昂亦发表报告支持长和，指长和资产净值折让率有条件收窄，股价的合理值为130港元。里昂估计长和2017年经调整基本盈利按年增长21%，至356亿港元；预料2018年经调整基本盈利则上升14%，至407亿港元。

长建去年股价只升8.8%，而长和股价去年只升11.6%，年初至今，以昨日收市价106.4港元计算，股价累升只约8%，落后于大市。急涨强势蓝筹回气股价略反覆，两股中以长和为首选，因集团丰厚的资产值，改善的盈利因素等，可守可攻之能力足。配合周綫图显示，长和现水平为近两年的密集阻力位，如能摆脱阻力向上，反覆回试115港元及125港元两级阻力，50天綫支持99港元可作止蚀的参考。

大市畅旺，股价相对在高位，上市公司谋配股集资势难免。国泰君安就公布先旧后新配售最多7亿股，每股配股价2.85港元，集资近19.95亿港元。股份昨复市，收报3港元，跌2.9%。

另外，北控水务亦公布以每股5.9港元，向不少于6名承配人配售4.5亿股新股，集资金额26.55亿港元；公司并以相同作价向控股股东北京控股旗下北控环境建设配售1.69亿股新股，集资约10亿港元。虽然配售股份集中，非散户接，但北控水务股价昨跌4.5%，收报5.98港元。

短綫确要观察市场人士接货的胃纳，如之前观察碧桂园等内房股配股之后的股价反应，若市场迅速消化配股消息，显示市底之强。相反，就要理解为市场消化新股的能力减弱，预示大市再冲动力将大减，真的是要时间抖抖。（完）

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