港报财经评论：长实非地产业务收益趋升--经济日报8月5日

长实非地产业务收益趋升/ 林瑞芬

港股暂时要稍作整固，恒指昨收报27,562点，微升0.12%；国指收报11,003点，微升0.01%，大市成交额进一步缩减至806.6亿港元。

周内提出，按恒指月綫图所示，确认突破近十年下降轨阻力位近27,500，乃后市关键，而逢关键位遇一定反覆性的机会也不小。附图所见，恒指刚升穿27,500，或有一番争持，整固以稳守50天綫（现处于26,166）为佳。通过考验后，有机会回探2015年高位28,588。

长和及长实地产股价昨天表现反差大，长和跌3.1%，收报105.1港元，最低见103.3港元；长实地产升4.3%至67.8港元收市，最高见67.9港元，差不多以全日高收，是昨天表现最好的蓝筹股。

正如友邦保险，业绩未出先兴奋，创出高位，最后在业绩公布翌日获利回吐。长和业绩本身并没有太大问题，长和下半年的盈收仍然偏稳健。

引述瑞信预期，在欧元/英镑滙率走稳、并购的意大利Wind Tre业务增长动力料持续至下半年、旗下长江基建的并购会为集团带来正面的贡献（澳洲能源集团DUET收购已完成，另外两项收购在等待批准），以及出售和记固网业务料录得收益等因素下，长和下半年盈收增长可望加快，2017年度每股盈利料达9.5港元，较2016年度上升逾1成，中期目标价由122港元上调至131港元。瑞银则把长和中期目标价由116港元调升至123港元；美银美林也把长和目标价由114港元上调至122港元。技术上，若长和于后市守稳103港元的话，中期探高之势该未完！

回说长实地产中期核心盈利增长14%至94.8亿港元，乃优于市场综合预测数字，当中关键是非地产业务的利润增加，而且利润率高。

长实地产董事会建议把公司名称改为「长江实业集团有限公司」，参考其上半年财务报表，非地产业务贡献盈利占比整体为5%，当中，飞机租赁及DUET的边际利润率分别高达48.9%及45%，年内续有非地产业务收益入帐，瑞信估计，2017年度长实地产非地产业务贡献盈利占比为7.6%，而2018及2019年度就分别跳升至9.1%及12.4%。

买楼收租，在香港市场回报始终是有数得计，但经过近十年低息期，楼价高企，回报愈来愈低。另外，港资地产商近年面对在内地拥有雄厚资本的中资机构积极投地发展，竞争压力也愈来愈大。在港从事地产发展及投资，利润要维持长久双位数增长似乎已不容易。

据美银美林分析，长实地产旗下的和记大厦有可能在短期内重建，相信可为公司创造长远价值。另外，集团早前成功把洪水桥农地转为住宅用地，可建楼面面积达13.9万平方尺，每平方尺楼面地价仅3,000港元，以平均售价每平方尺9,500港元计，毛利率达18%，高于自公开市场买地发展。惟按上半年数据计算，长实地产合约销售达410亿港元，主要来自香港的地产项目，内地销售表现却较逊色。由于下半年长实地产在港只有1,200个可供销售单位，故预期下半年销售表现不会有显着增长。

在长实地产已有一定资产规模基础下，要做大蛋糕不易，要令利润有更佳的增长率，趋势转型，增加非地产业务收益来源，无可厚非。虽然长实地产拓展非地产业务，暂时反映美好的一面，但回报与风险是相辅相成，回报高，意味未来风险也相对高，这是未来长实地产的营运风险。

长实地产拓展非地产业务，与系内电能实业、长江基建部分业务重复，将来系内各公司的定位如何转变，或是长期投资者的疑问，有待时间考证。目下，市场对长和系管理层历年眼光及决策有一定信任程度，可为股东争取更佳的回报率。股民现实，不问过程、只问结果，有更高的股东回报率体现，公司又拥有830亿港元流动现金，以及强劲的经常性收入，相信公司仍然拥有良好的财务灵活性去恢复股份回购计划，以及进一步增加股息。由此，券商纷调升长实地产目标价，如德银把其目标价由66.1港元调升至68.6港元；美银美林把其目标价由64港元上调至71港元；瑞银把其目标价由69.69港元调升至74港元等。

下周来讲，蓝筹股焦点落在港交所及中移动身上。两股均较容易建基本业收入推算收入，前者是港股交投量、后者是电讯费用及流量等，应不会为市场带来特大正面或负面惊喜。中移动而言，市场暂估计其上半年盈利介乎617.52亿元至634.23亿元人民币，较去年同期的605.72亿元人民币，按年增长1.9%至4.7%不等。（完）

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