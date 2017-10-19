港报财经评论：阿爷做好科技，炒卖外判香江--信报10月19日

阿爷做好科技 炒卖外判香江/ 习广思

美元强势有韧力，债息上升，环球股市虽见慢牛，但形势在变，资金明显转投金融股，保险股与银行股在债息上扬的情况下，有机会成为新贵。受美元强势带动，欧洲、日本股市的表现可能好过港股。

美滙指数转强，理由多多，美国总统特朗普见完史丹福大学教授泰勒（John Taylor）后，忽然觉得相逢恨晚，泰勒接掌联储局主席一职行情看涨。正如本栏周三介绍，根据此君近30年前提出的「泰勒法则」，目前联邦基金利率应该在5.1厘，而不是1.25厘，虽然佢话会修订该法则，方向是没有那么鹰，但滙市率先有反应，预期此君一旦上场后会加快加息。

美元上周转强，原因之一是欧罗受西班牙加泰罗尼亚自治区独立问题困扰，惟美元升势不全面。昨天美元兑欧罗、澳元、日圆、英镑等主要货币均上扬，部分原因是这些货币受本身的负面因素影响，欧罗被加泰罗尼亚独立危机拖住，加上有传欧央行买债规模会缩水，时间却延长9个月，对欧罗不利。至于老特则大力推销减税方案，重申相当于每户加薪4000美元，形容这是给美国人最佳的圣诞节礼物。讲到咁大，都系想迫国会圣诞节前通过减税方案，推动美元进一步转强。

睇番美滙指数的保历加通道走势，自今年9月初起反弹以来，回调的幅度不深，通道的中线开始上扬，这是今年3月以来所未见。所以，美元这波反弹背后的原因虽然多多，惟技术走势显示反弹可能会颇为强韧。

美国10年期国债孳息跟随美滙指数上扬，早前有人提出债券长期牛市将终结，咁又唔使讲到咁大，债息有可能已形成一个双底，分别是2012年的1.388厘及2016年的1.359厘。究竟可以升得几高？则要看美国以至全球经济有几强，能冲上3厘已算不俗；2003年至2007年，10年期美债息平均水平为4.4厘。

中国10年期国债孳息今年亦升了不少，昨天报3.738厘，为2015年4月以来的高位。自今年初以来，中国债息升得快过美国，两者息差扩阔，支持了人民币兑美元强势；因此，若要维持人仔滙价稳定，人债孳息要跟着美债孳息上扬。

债息上升周期，投资选择都系增持银行和保险类股份，昨天内银股唞气，内险股则表现靓靓。据美银美林每月的环球基金经理调查，本月基金大幅提升环球银行股的投资比重，因为只有3%的投资者相信未来12个月债息会下跌。

中共十九大昨天正式揭幕，国家主席习近平用了超过3小时发表工作报告，耐力果然惊人，内容就无乜新料，都系过去5年工作的延续，最终目标是人民过得好，党才有希望。

经济方面，并无如前任胡锦涛般对GDP定下到2020年要翻一番的目标。习近平只表示：「我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。」这表明GDP不再是唯一指标，GDP进一步放缓也并非大不了之事。科技与高增值的制造业是推动新时代经济的重要支柱。

在领导人的眼里，金融业只属辅助发展经济的行业，报告内没有谈什么要金融创新，把上海发展成国际金融中心等，可见这角色并不符合新时代的社会主义发展。这对本港的金融业会十分有利，阿爷做科技及工匠，炒炒卖卖的金融业就外判给香港吧，大陆资金走出去，国际资金走进来，交由香港做中间人好了。从这个角度看，习大大的下一个5年，港交所仍是大家仓内不能缺的蓝筹股。（完）

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