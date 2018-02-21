港报财经评论：顽犬跳跃起伏大，滙控未成牵头狗--信报2月21日

顽犬跳跃起伏大 滙控未成牵头狗/ 陆文

狗年首个交易日，再次证明市况波动是未来一年的新常态，恒指在假期前反弹累积可观升幅，惟昨天红盘高开后回落，虽然一度由低位回升，最终因「大笨象」滙控业绩逊预期，恒指收报30,873点，挫241点（0.78%），国企指数收报12,396点，跌138点（1.11%）。全日主板成交为1,078亿港元，个别板块荣辱互见。

在过去48年，恒指有26年红盘高收，当中有18次录得全年升幅，可见红盘效应有一定依据。今年市况具备大幅上落的基本条件，主要由于鸡年累积升幅过大，同时全球通胀与息口有上升空间，令资金流变化日趋频繁，加上港股进入业绩期，足以左右相关板块以至个股表现，短线呈一千几百点波幅绝不为怪，请扣好阁下的安全带，待周四北水重临见真章。

权重股滙控率先揭开业绩期序幕，集团第四季税前利润略逊预期，虽已扭亏赚23.04亿美元，令2017年税前盈利171.67亿美元，按年升1.41倍，但略低于市场估计的179亿美元，同时维持全年派息0.51美元。集团会否再回购股份成市场另一个关注重点，公司似有所待，有分析解读为新主席上台后展现更大灵活性，甚至视为吸引一再增持滙控股权至6.17%的平保加码，以配合出身保险界的新主席杜嘉祺（Mark Tucker），为两公司日后提供更多合作空间。

滙控计划加强拓展中国市场，加上配合「一带一路」长远发展，集团日后加大保险业务颇为合理。至于今次溢利逊预期，高盛归咎为利率交易环境较弱，亦要为旗下两家公司减值造成损失，预期股价将会走弱，并把2018至2020年每股盈利预测下调1%至2%，维持「买入」评级及84港元目标价。滙控昨天收市报80.95港元，挫3.1%，未能成为带动大市上升的牵头狗，或需要留待新管理层落实新思维，特别是并购路向。

恒生银行方面，全年纯利大涨23.5%，报200.2亿港元，反映下半年业绩胜预期，全年派息增加，达每股6.7港元，故高盛维持「买入」评级，给予目标价220港元，但关注房地产及股市表现或令恒生贷款及财富管理收入受压。由于其股价早前已偷步炒上，昨天收报189.2港元，回调1.6%。

个别板块方面，腾讯收市回顺，但舜宇、瑞声与IGG均有表现，分别涨2.6%、2.5%及9.2%。汽车、濠赌、医疗及本地地产股造好，部分反映稍后业绩好坏等因素。

一如早前本栏所述，新春期内看好濠赌股的大行肯定不少，初三过后进入内地春节长假的中后段，是濠赌股业务能否「旺丁又旺财」的重要时刻，不失为短炒良机，谨记适时「利是」获利。大摩发报告称，相信澳门中场增长会多于20%至25%，令市场持续上调行业EBITDA及每股盈利增长预期，由于过去两个月中场收入按年升22.7%，增速较去年高，故维持行业「吸引」看法，当中以金沙及永利的高端中场收入强劲可望获更高利润，并维持美高梅为其首选，三者昨天分别有1.1%、1.7%及4.2%的涨幅。澳门旅游局早前公布由年三十至年初三的4日，累计录得50万人次旅客，按年增一成，相信好戏或在后头。

其他春节概念股也逆市向好，旅游相关的香港中旅收报2.81港元，升2.2%；专业旅运更飙8.3%，收报0.65港元；酒店股如大酒店向好；戏院类IMAX中国收报24.2港元，大涨10%。笔者年内看好的航空股亦受惠外游客载增加，虽然高升后有回吐，仍能逆市有升幅，国航获中金唱好，把目标价由11.9港元上调至13港元，昨天收报11.08港元，升1.7%；该行亦把东航目标价由7.5港元升至8.1港元，东航昨报6.18港元，高收0.49%；南航目标价由9.6港元提高至11港元，昨收报9.59港元，升1.1%，三股均获「买入」评级，但要留意其表现与油价及人民币滙价关连系数较大。

农历年假后出现不少异动股，被视为具名人效应、配合货源归边的希玛眼科上市至今大上大落，昨天在大成交3.81亿港元下，收报12.04港元，劲飙35.4%；从事医疗器材的爱康医疗收报3.94港元，进账13.6%；个别医药股如华润医药收报10.9港元，升5%，创一个月高；东阳光药则再上扬7.9%，收报49.05港元。事实上，医药股获国策支持，不失为2018年强势板块之一。（完）

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