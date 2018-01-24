港报财经评论：频繁轮动，登高短炒--信报1月24日

频繁轮动 登高短炒/ 陆文

美股创新高，中港股市大合唱，强势股在1月份保持上升势头，部分权重股昨午纷纷有表现，更在收市竞价时段被唛高，恒指收报32,930点，再创历史新高，涨1.7%。国企指数收报13,490点，升2.2%，确认跑赢恒指趋势未变。大市寻顶未休，交投活跃，全日成交额达1,979亿港元。好淡双方在高位争持，「换马」活动频繁，相信如此市况短期内将维持。

平保股价盘中一度下跌，收市回升0.3%，收报96.4港元，晋升为「红底股」在望，交投超过112亿港元，是最活跃个股。

另一权重股腾讯收报474.6港元创新高，升3.2%。大行力撑内银股有价值重估，支持国指上升，建行升4.4%，农行高收4.3%，招行涨4.9%，中行进账3.6%。

内房股荣辱互见，碧桂园逆市跌0.7%，中国金茂则急涨近一成，融创中国升4.3%，润地也有3.8%升幅。资金在个别板块轮动，部分板块强弱互见，目前以短线炒作为主。

港股寻顶气氛炽热，外围动态亦值得留意。美国政府停运危机告一段落，世界经济论坛周二起一连4日在瑞士达沃斯召开，美国总统特朗普将宣扬「美国优先」价值观，去年倡导经贸自由化的中国国家主席习近平则缺席，改派中央政治局委员刘鹤出席，推动「一带一路」政策深化，配合欧亚经贸发展。

中美贸易摩擦加大，可能造成不少震荡，可注意会否为「一带一路」相关股份带来刺激，成为炒落后的藉口，譬如中铁、中车、中交建等。近期石油股有表现，昨天安东油田服务飙升17.1%，中海油服涨5.5%，中石化炼化工程进账7.1%，反映资金不断寻找新的强势板块。

濠赌股依然是大行紧密追踪的对象，本周有多只濠赌股公布2017年第四季业绩，澳门博彩收入按季增长8%及按年升20%，足以刺激相关股份短炒。刚获列入强势股名单的永利澳门去年第四季业绩胜预期，物业EBITDA为3.76亿美元，按年上升66%，按季上升17%；贵宾厅转码量及中场赌收分别按季升14%及20%。

瑞信报告指，永利澳门VIP业务市占率上升，管理层对业务增长前景正面，随着效率改善及毛利提升，该行调高永利2017年至2019年盈利预测3%至9%，目标价由29港元升至32港元，投资评级为「优于大市」。

瑞信又说，今年首21日澳门博彩收入170亿澳门元，每日为8.1亿澳门元，VIP业务继续保持强势，料1月博彩收入增长可达27%，高于原先估计的22%。永利澳门昨收报29.3元，抽升6.2%；即将公布业绩的澳博收报8.65港元，涨3.6%；新濠国际收报24.75港元，升3.6%；银娱收报67.05港元，进账1.7%。

早前转弱的汽车股，近日个别股份出现技术反弹。比亚迪继周一回升后，昨续升1.4%，收报77.1元。北汽升4.3%，广汽涨0.9%，华晨中国有1.7%升幅。汽车股中以吉利汽车升幅最大，收报26.15港元，抽升5.9%。吉利汽车主席兼大股东李书福上周五增持1,883万股，均价24.99港元，持股量增至46.18%。

从技术走势看，吉利汽车成功企于100天线之上，有助短期在25港元或30港元水平炒上落。不过，过去两年汽车股予人透支的感觉，预期今年无复去年光景，宜以炒上落视之。

热钱继续入市，半新股落镬，华新手袋暴涨62.8%，收报1.97港元，成交额4.44亿港元。ATLINKS昨高开4.8港元后，大幅回吐，收报1.91港元，大挫38.2%，反映这类短炒活动持续发酵。

也有股份在大成交配合下创新高，安宁飙升41.5%，收报0.92港元；李氏大药厂急涨18.1%，睿见教育进账9.4%，中国水务升7.5%，智美体育劲升23.2%，鼎亿也有22.9%升幅。短期资金逐步流入落后股及具炒作概念的股份，所承受的风险与短线可观回报成正比，是牛市副产品，相信寻宝热势将继续。（完）

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