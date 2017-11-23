港报财经评论：高盛：恒指明年底见32,000--经济日报11月23日

高盛：恒指明年底见32000/ 林瑞芬

周二夜期之异动启示，港股大时代味浓，闪升闪跌可能也是一綫之差，散户要量力而为！

恒指昨升0.6%，收报30,003点，大市成交额高达1,574亿港元。想当年，2007年港股大时代就因为「港股直通车」概念，而现况暂时就无很大的宏观刺激元素。靠憧憬腾讯控股及中国平安盈利高速增长而推升两股，由强势股开路后，目前要看个别蓝筹股跟进情况，中、小价股可否营造更牛市气氛。

腾讯正式与PUBG公司达成战略合作，获得《Playerunknown’s Battlegrounds》（即《绝地求生》）在中国的独家代理运营权，游戏业务多个王牌增长点。跟进腾讯即日的表现，昨盘中高见438港元、低位424.4港元，收报426.8港元，回调0.7%。至于平保，昨盘中高见87.1港元、低位83.25港元，收报84.1港元，跌幅2.4%。

港交所终于有摩根士丹利开金口唱好，大摩发表报告指，港股日均成交额于11月已上升至1,150亿港元，高于今年来的840亿港元平均水平，除非大市有大调整出现，否则成交量将于高位维持一段时间。由此，大摩把港交所2017及2018年度每股盈利分别上调8%及16%，目标价相应调高至270港元。

周綫图所见，港交所昨收报254.2港元，中期要升到300港元才有较明显阻力，大摩所给予的目标价也算是保守。微观升市大形势，个别蓝筹轮流升，先是港交所；滙丰昨跟升1.8%，收报76.95港元；长期落后的中移动亦升0.8%，收报78.95港元。由此可见，大户似乎想策动落后股上扬，多点开花，以制造更牛大市气场。不过，相关蓝筹的盈利面始终不及腾讯及平保，持续升势有几可靠，就真是要仔细观察。

另一方面，昨日有部分中型股份跟升。腾讯升浪勇猛，终于就激起了金山软件，股价昨日大升近1成，收报23.65港元。金山今年第三季收入按年升16%至13亿元人民币，而非通用会计准则纯利按年升3.5%至3.08亿元，优于市场的表现。中金展望，金山第四季及明年业绩更佳，因预期公司的网游业务于明年发力，另预料旗下云业务于2017及2018年分别增长达80%及55%，而WPS办公软件业务上季收益按年升50%，今年第四季在旺季带动下，相信明年增长势头可持续。

中金给予金山中期目标价29港元，相当于预测2018年PE约15倍。另外，野村最新给予金山目标价为25港元；国金证券目标价29.8至30.1港元。

昨日所见，中资航空股升势也急，以人民币升值及行业上季营运转好为藉口。南航、国航及东航涨幅介乎7%至11%不等。总括来讲，中价股能被大市升浪冲起，其实仅属于少数，一大堆中、细价股就长期吊盐水，乏买盘跟进，想在当中寻宝，仍然是高难度。市场在现阶段出现新一轮普涨的概率不大，资金更多的仍以倾向往优质强势股及行业龙头股挤过去，形势上将会继续造成个股份化的行情。

回说大市，在年内已多番指恒指突破十年下降轨后可见30,000，目前来讲，目标已达，但不代表不能再攀高，中期升势或延续至明年初。最新按高盛报告预估，2018及2019年恒指成分股盈利增长分别达9%，2018年底恒指目标预期为32,000点，目标估值都只是市盈率12.2倍。

配合走势图所示，若恒指若于后市反覆确认企稳30,000点的话，挑战2007年高位31,958，即接近高盛所预估水平。

短期来讲，恒指始终就累计了一定升幅，虽有进一步上升之势，但也要不时回头望，若30,000点未能确认有效突破并企稳楼上，回调至20天綫28,900，以至50天綫28,450将为后市关键支持位参考。

上证指数终于捱过考验60天綫，昨回升0.6%，收报3,430点。虽然股王贵州茅台股价连涨之势被暂时抑下，但内险、内银及房地产股轮流上冲，如昨日平安银行、招行A股及中行A股等涨幅介乎1.8%至4.5%，令A股大市始终保持稳中有升之势。上证挺进，短期阻力关键是3,450点。若中、港两地A、H股互动的话，就有利国指进一步探高。国指昨收11,958点，升0.7%，若国指顺势跟从恒指挑战十年下降轨阻力挑战的话，12,000只是心理关口，可望进一步升抵近12,400至12,500，到时，再视乎突破降轨的动力如何，再行推测下一级的目标价水平。（完）

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