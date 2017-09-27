港报财经评论：默克尔组班惆怅，石油金融股看涨--信报9月27日

默克尔组班惆怅 石油金融股看涨/ 习广思

港股经周一急跌后，昨天回稳，恒指微弹12点，国指在比亚迪和石油股的支撑下，升0.51%。近期美国科技股跌幅较大，石油及金融板块表现较佳，反映投资者不再一注独赢买科技股。

中港股民对腾讯仍然爱不惜手，QQ昨天开市跌幅惊人，低见328.6港元，北水疯狂护盘，中资牌全日撑到行，沪深股通的御用牌中国讯息投资及中国创盈不在话下，中银、富途及海通买盘甚众，力抗以高盛为首的外资沽盘，股价收市升上337.6港元，只跌了4蚊，成交额116亿港元，北水可说功不可没。内地开始放国庆中秋黄金周，港股通明日起封关，至10月9日才复市，QQ没有北水护驾，会否被外资当烧鹅？

美元强势，美滙指数逼近93水平，升破上周联储局议息后高位，今天本港时间凌晨，伦姨又会出来讲经济和通胀，相隔上周的记者会不久，她的鹰姿应该唔会转得咁快。

美滙指数本周冲破93水平，挑战94机会不细，一大原因是欧洲立立乱，德国「铁娘子」默克尔虽胜出大选，笃定连任总理，惟她领导的基督教民主联盟及其姊妹党基督教社会联盟得票率合共仅33%，比上届少了8.6个百分点，流失近百万选票，是第二次大战以来最差，败因源于默克尔两年前开放门户收留百万名难民，可说是票债票偿。其友党社民党得票率则下跌5.2个百分点。

总之，政治光谱的中间派流失大量选民，走向极右的另类选择党（AfD），该党领袖对纳粹德国的所作所为一点都没有悔意，反而认为外界对当年德军的评价不正确，自然令人担心纳粹回魂。希特拉当初出来竞选时，纳粹党得票率只得几个百分点，随着经济不景气、物价飙涨，人民排外情绪高涨，纳粹党数年间已得到足够支持取得执政权。是次另类选择党走进国会，欧盟的前途又多了一层阴影。

德国大选后，欧罗掉头回吐，但债市未有太担心欧盟会有新一轮政治及金融危机，德国与意大利的国债息差只是轻微扩阔，市场仍在观望德国筹组联合政府的进展。

在美元转强之际，油价亦升上2015年7月以来的高位，英国石油东半球行政总裁Janet Kong在研讨会上表示，自年初以来，原油需求增长比过去两年快速，日需求增加160万至170万桶。

油组及非油组成员每日减产达180万桶，早令市场预测明年油市可能会出现供不应求。土耳其总统埃尔多安昨天威胁停止库尔德族经土耳其港口出口原油，因为库尔德族进行独立公投，为立国铺路。库尔德日产50万至60万桶原油。

油价若进一步上扬甚至见60美元，资金将逐步调整投资策略。油价过去两年持续下滑，令环球央行均无法实现2%的通胀目标，央行货币政策继续宽松，在油价逐步回升之下，消费物价指数上升压力增加，通胀预期升温，国债孳息上扬，投资策略当然要随着形势改变而调整。

国际油股本月开始跑赢环球股票指数，在本港上市的「三桶油」昨天股价表现大幅跑赢指数，中石油、中石化及中海油股价分别升3.7%、1.5%及4%。油价升、债息升，金融股的表现也会较大市理想，这正是近期环球股市的表现。

不少股民仍然迷信科技股，在任何年代，新兴科技都会惹来憧憬，为企业带来丰厚的利润，泡沫也因而形成，每次投资者都相信今次与别不同（this time is different），但结果都是泡沫爆破收场，因为投资者只向好的方向望，忽略很多若隐若现的负面趋势。

近年科技股长升长有、估值昂贵，原因除了科企的盈利增长较快，在经济不景、没有什么选择的情况下，资金自然涌向科技股，若油价上升、债息上扬、美元转强，资金出路会较多，投资者起码可以减仓科技股，「换马」至石油及金融股。

在欧洲政治风险及北韩核危机下，投资者纷纷寻找资金避风港，几类传统的避险资产中，黄金比国债及日圆都更为可靠，表现也是最好。所以，若担心上述风险继续发酵，不防吼位买些黄金。（完）

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