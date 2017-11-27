港报财经评论：-中车重拾动力，不妨候低收集-经济日报11月25日

中车重拾动力 不妨候低收集/ 林瑞芬

好友一轮冲刺下，恒指于周内已升抵三万大关，短期反覆上上落落也是正常。在整固形势下，可留意憧憬佳绩股份的低吸机会。

恒指昨高见29,918，收报29,866点，升158点或0.5%，大市成交额仍高达1,046亿港元。国指收报11,908点，升171点或1.46%。大市领头羊腾讯控股仍处于调整之势，昨收报415.8港元，跌0.9%。不过，本地地产股昨有升势，长实集团升1.85%，而新鸿基地产升0.8%，正在追落后。

上证综指在周四急回之后，跌势回顺，昨微升1点，收报3,353点。瑞信认为市场流动性到年底前吃紧，是令A股投资者暂时获利，触发周四跌市的主因，后市可能持续吃紧，市场的整固料持续一段时间。A股下调幅度仍是有限、是对上涨过快的调整，未见根本性逆转慢升走势，中期仍可继续探高。

中国中车H股今年第三季实现归于母公司的净利润为31.37亿元人民币，同比增长15.2%，是五个季度以来首次实现正增长，对未来预期乐观。中车A股股价周内一度再创高位，升穿10月高位。中车H股而言，股价于10月筑高位7.93港元后而回，昨收报7.43港元。技术上，该股于后市若守稳6.8港元，仍不排除再冲高，因为预期第四季开始可逐季交出好成绩。

一来，今年6月标准动车组「复兴号」已上綫运营，将成为中铁总今后招标的主力车型，动车招标有望重回高位。据公司8月21日公告，中国中车集团已与中国铁路总公司签署战略合作协议，中铁总将采购时速350公里的标准动车组（「复兴号」）500组，合作将实行逐年交付的支付方式。根据之前的谈判结果，中铁总将「复兴号」价格定为每组1.71亿元，500组「复兴号」的采购今后几年中，预计将为公司带来超过850亿元收入；加上「和谐号」的采购以及时速250公里「复兴号」在研项目开展，公司未来铁路装备业务有望触底回升，迎来复苏。事实上，今年11月铁总已前后两次共计招标175标准列，全年累计招标439标准列（从2016年12月开始计算），大幅超过去年同期136标准列的招标水平。

二来，高铁客运量近年来增速维持在25%以上，在消费升级带动下，仍有望持续快速提升。动车组大修带来的增量收入，据内地券商预计，中车未来每年三级及以上修程车辆数量每年突破千列，到2018年车辆大修收入达到231亿元。同时，在新通车里程与城轨通车密度双重带动下，预计城轨车辆需求爆发上升趋势。按今年前三季业绩显示，中车的城轨与城市基础设施实现收入212.86亿元，同比上升37.6%，已较上半年度增长35.3%有所扩大升幅，目前在手定单约1,200亿元。据中信证券分析，由于在中车内部协同效应显现和各地取消最低价中标，预计城轨业务毛利率或仍有小幅提升。从短期看，在预计年内地铁交付量约6,000辆，且H2交付量高于H1，四季度城轨收入趋势大有机会仍向好。从长期看，「十三五」期间城轨地铁行业将呈复合式增长18%，中车地铁车辆的定单及交付仍可望处于高增长周期。

三来，今年十九大会议上，总书记习近平再次强调中国制造业迈向高端制造的重要性和必要性，按年内印尼、泰国等「一带一路」国家高铁项目稳步推进，美国波士顿地铁项目新一批车辆交付等趋势推测，未来中车于海外业务大有机会随着「一带一路」战略不断深化推行，将海外业务从简单的产品出口，转型升级为技术、产品、资本、服务的全要素输出，海外业务营收占比也将逐年提升。

往绩而言，中车2016年度每股盈利报0.41元；综合中外券商（包括中银国际、中金、中信、申万宏源、花旗、摩根士丹利、摩根大通及滙丰）对中车2017年度每股盈利预测，介乎0.375元至0.47元不等，颇见分歧。不过，券商对中车2018年度每股盈利趋向预期回升之势则是肯定的，料介乎0.445至0.60元不等。而月内最新报告显示，花旗、摩根士丹利、摩根大通及滙丰看中车中期目标合理值，分别为8.8港元、9港元、9.5港元及11.4港元，较现价7.43港元有一定值博空间。A股已见有力呈一浪高于一浪，故认为H股后市亦有动力造好，不妨候低收集，中期目标挑战9港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘