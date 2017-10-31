港报财经评论：11月巩固有理，主守胜强攻--信报10月31日

11月巩固有理，主守胜强攻/ 陆文

面对美股受惠资金流强势毕现，港股在期指结算及季度业绩公布期内，即使企业业绩多较分析员预期为佳，何解近周强势股却见回吐压力？业绩期有好消息出货现象，看来离不开有资金从区内流走「换马」至美股，或令港股进入一段较长的巩固期，投资者应因时制宜，暂时利守胜攻，特别是内地短期有逾万亿资金回笼，带来不确定性。

本栏在过去一两周预期港股正步入巩固期，恒指在28800/27800点上落机会较大，无论从大市走势以至个别板块与个股等技术表现，包括一众年内强势股悉数从笔者的强势股组合名单中淡出，均显示回调格局颇全面，无疑部分落后股份受惠「换马」带动，且不排除在接踵而来的业绩公布提供催化剂，但在投资角度而言，寻宝殊不容易。技术分析往往涉及全球以至期内资金流影响，从近周区内ETF有资金流出情况，正好配合下述的基本因素，为11月份出现一段巩固期带来理据。

首先，从全球股市指数今年以来表现，道指升18.6%、纳指升24.5%及标普500升15.3%；同期MSCI新兴市场指数有约50%升幅，恒指则累涨29.5%升幅，国企指数升24.3%，近期基金倡议追落后的上证指数升9.26%及深证扬1.43%（计及期内人仔升值，令两者升幅分别有14.22%及6%）。单从年内股市表现，美股升幅逊于新兴市场及港股，遂成为「换马」对象。

此外，近月美滙指数有转强反弹之势，面对缩表及未来加息步伐预期，经济数据包括上周公布的GDP均优于预期，带动美元升值，为吸引全球资金流入美股提供条件；反之，新兴市场股市投资徒添滙率风险，引发获利回吐机会大增，对港股有中性偏淡影响下，构成近期的获利回吐现象。

美股科网股近期强势毕现，一旦落实税改，带来刺激经济活动的憧憬，可令早前关注股市高处不胜寒的资金回归，从目前反映美股表现稳定性的夏普比率（Sharpe Ratio，反映风险调整后的收益率）持续良好，为吸引基金入市带来依据。近期不少美国企业公布业绩均优于或符合市场预期，再者，左右短期市场情绪的最新联储局主席人选，看似由不太「鹰」的理事鲍威尔掌舵机会较大，一旦落实，亦对美股带来刺激性。

面对有利美股的资金流，港股正受中美两大经济体的利淡元素牵动。随着十九大结束，内地除了落实最新人事布局，有利未来顺利执行拟定的国策，另一个重要讯息是经济发展由过往亢奋性增长，转向重质多于量的改革，在年底举行中央经济工作会议前，年内提出的改革及政策将落实，但对个别产业预期不会有太具刺激性的措施，而是透过稳定及深化改革达致质量上的优化；因此，传统上重视炒国策的中资股，不会带来爆炸性的催化剂。当然，从内地年内GDP维持6.5%至7%的增长，未来两年亦会有较温和增幅下，中港股市维持慢牛机会不低，足以构成一段炒波幅的上落区间。

面对过去10个月港股跑赢美股，一批强势股份期内累积升幅近倍，利润可观，不排除诱发部分基金笑着获利套现，近日这情况已在不少强势板块出现，汽车、大宗商品、内房、濠赌及纸业板块纷纷回吐。

近月笔者已一再提示相关个股的技术及基本因素大部分均具备共同的良性调整元素，未来随着其完成调整，超买情况改善，在年结前货源重回强者手中后，可期待中线升浪持续，特别是不少早前热炒其行业前景秀丽，无论是新能源电动车及内需的消费相关股份，目前的调整带来中长线收集价值。

另一方面，资金流走情况不太严重，受惠中港经济与美国差距不远，不少外资正为明年A股纳入MSCI作部署，以看好习近平为未来中国打造强国梦；单从今年首三季内地GDP增幅及信贷偏好下，不少板块业绩均有表现，在接连的炒业绩期内，无论是中资金融的内银内险，以至一批新经济的科网与旧经济的水泥及石油相关板块，均成为短线「换马」炒作对象。

值得一提的是，本港资金充裕，在这段大市调整巩固期内，对认购及炒作新股活动兴趣有增无减，由阅文集团（00772）及雷蛇（01337），甚至市值逾百亿元的晶苑国际（02232），均各自有其吸引眼球的特色。从过往经验，在大型及炽热的新股上市集资前，市场情绪多呈乐观及偏好，或许亦可视为港股处于巩固期的元素之一。

有趣的是，阅文的影子效应引发不少内地文化产业个股有异动，据笔者观察，中国国家文化产业（00745）、新华文轩（00811）、A8新传媒（00800）、文化传信（00343）及三三传媒（08087）均有不错表现呢！

短期呈现强势的板块以内险股较有瞄头，因受惠内地息口偏升，中国平安（02318）、国寿（02628）与中国太平（00966）利逢低吸纳，其余医药股有白云山（00874）、油企如中海油（00883）及百勤油服（02178）、科网软件有中芯（00981）及信利（00732），建材板块有中材（01893）与中国建材（03323），环保股有中滔环保（01363）、消费电器股有国美零售（00493）及TCL多媒体（01070），其余深圳高速公路（00548）及中航国际（00161）均在笔者技术强势股名单之列，不妨多加留意，考虑利用短期调整作吸纳对象，配合大市进入巩固期，宜吸勿抢。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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