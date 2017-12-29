港报财经评论：2018投资主流，仍要捧龙头--经济日报12月29日

2018投资主流 仍要捧龙头/ 林瑞芬

恒指昨升0.9%，收报29,863点，试冲30,000大关；国指收报11,683点，升0.57%。大市交投维持淡静，只有744亿港元。

上证昨回升0.63%至3,296点，A股日跌日弹，于3,300左右反覆而已！但龙头蓝筹仍然坚挺，受明年涨价茅台平均18%的利好消息刺激，贵州茅台独领风骚，昨急升54.51元人民币或8.2%，收报718.69元人民币。正如早前所分析，今年内地A股的龙头投资法还是主流，预计也会延续至明年初，暂时看不到有甚么诱因会令此投资风格转变。

情况如港股，科网龙头腾讯近周股价窄幅上落，周三跌、但周四又见回升1.75%，收报408.2港元，反覆以400港元左右为界綫，保历加通道正在收窄，短期在好淡争持之后，仍看高一綫。见日綫图，腾讯股价终未有再考验50天綫，沽压不大，捱过整固期，明年重新出发。

中资汽车股龙头吉利汽车就因为母公司收购沃尔沃卡车股权，刺激其股价昨升3.1%，收报26.6港元。据美银美林证券认为，若沃尔沃卡车想借助吉利发展其内地业务，相信两者可产生协同效应。本业上，美银美林也看好吉利的市占率提升趋势、推出Lynk品牌后在高端市场渗透增加，加上平均销售单价上升有助扩大利润，维持对吉利「买入」的投资评级，中期目标上望36港元。

内房股昨日升势持续，蓝筹新贵碧桂园升7.9%、中国恒大升4.1%、中国海外升1.6%。内房股来讲，今年普遍造好，就各有捧场客，龙头优势就较不明显。

投资非蓝筹，行业龙头的也是较有把握性。当中，玖龙纸业在近年尾分别获外资及中资行再度唱好明年前景，可趁低收集。据申万宏源指出，在今年11月中旬，富阳政府宣布了于2019年前淘汰330万吨当地造纸产能的规划细节。富阳是华东地区第二大造纸产区并主要由小纸企占据主导地位，淘汰细节落实预示行业在供给量将有所遏抑，龙头将更多地获取小纸企的市场份额。另外，在进口外废的新政策下，新规定要求进口外废的企业必须年产能超过30万吨以上，且进口废纸的企业必须得有纸浆或废纸制造加工设备，预示外废的国内直接贸易商也将退出历史舞台。新政策的实施将长期利好玖纸和理文造纸这类大型纸企。据公布，玖纸及理文造纸是内地首批获明年废纸进口许可配额，足见其实力。

申万宏源引述玖纸管理层指，公司吨净利在今年一季度时期已到了770元人民币。由于箱板纸的价格居高不下，申万宏源预计玖纸的吨净利将在今年下半年维持在每吨650至750元之间。在更严格的环保政策和造纸需求每年2%至3%的增长不变情况下，箱板纸价格有望持续高企。

月内，玖纸已发盈喜，预期截至12月底止中期核心税后纯利（撇除外滙损失）增长不低于90%，至最少38.03亿元。按美银美林月内报告所预测，玖纸截至2018年6月底止及2019年6月底止，每股盈利预估分别为1.51元及1.70元，按年增长61%及12.7%。中期股价目标，上望挑战19港元，折合预测PE不足11倍。申银的预测则较为乐观，估玖纸2018及2019年财年度每股盈利分别为1.72元及1.90元，中期股价目标上望18.5港元。瑞银则估计玖纸2018及2019年财年度每股盈利分别为1.55元及1.71元，中期股价目标上望21.03港元。

见周綫图，玖纸从高位16.98港元回吐至现水平，跌幅近27%，已有一定的回吐消化之前的升幅，后市只要持续稳守升轨支持（现近11港元），保持着中期的升势可翻吼，重拾升浪再冲挑战18至19港元为中期目标，昨收报12.42港元。（完）

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