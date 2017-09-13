港报财经评论：28,000关争持，炒股不炒市--经济日报9月13日

28,000关争持，炒股不炒市/ 林瑞芬

恒指昨收报27972点，微升0.06%，大市成交额899亿元。大市仍未有大突破，恒指受制28000反覆中，但个股仍然各自各精采！

朝鲜上周末国庆日没有搞小动作，而袭美国的飓风艾玛降级为一级热带风暴，令市场紧张恐慌纾缓，美股三大指数周一均上涨，标普500指数更突破8月7日收市价、创收市纪录新高。

周一及周二恒指又是可望而不可及28000，收报27972点，心理关口前仍反覆，启示好友未有十足把握拿下28000，而淡友又暂无力推低至27500之下，短期市况好淡争持，呈胶着状态。后市而言，恒指守稳27500方有作为；不然，窄幅上落势造就个股突围而出，炒股不炒市。等候恒指确认突破28000，企稳楼上，延伸中期升浪才能有信心地开始。

国指昨收报11242点，微升0.19%，保持稳定，与A股上证综指表现相若，上证昨收报3379点，微升0.09%，稳守3300楼上。

事实上，上周以来，炒股不炒市，蓝筹上周末前就爆升港资地产股。国企改革之声一浪接一浪，快马加鞭，最新中国铝业（02600）的A股就公布拟筹划重大事项或涉资产重组而停牌，H股未有跟从停牌而被市场有所憧憬，昨收报6.53元，急升6.7%。

周一，就有报道工信部启动研究何时停止产销传统能源车，虽然未有可能在短时间内划定时间表，但市场人士雀跃，周一比亚迪股份（01211）股价因而抽升，昨日延续升势，升幅10.5%，收报54.6元。在第二日的连续上涨势头下，终带动到其他盈利前景较为确定的汽车股也抽升，如华晨中国（01114）升8.3%，收报21.45元；吉利汽车（00175）升6%，收报20.7元。总括华晨受惠宝马新产品周期，而吉利靠自主品牌及新能源汽车推动中期盈利上升之能力较强，股价反覆探高能力较同类股为强。

8月狭义乘用车零售186万台，同比增速6%，相对1至8月的累计零售增速2%，呈现三季度相对回暖的征兆。8月车市零售回暖，对车市的金九银十就可以期待。附图所见，华晨8月以来的横行整固乃强势之启示，股价上升的调整非以跌幅消化，而以时间于窄幅内上落消化，预示惜货如金，守稳50天綫18.8元，登高22.3元创新高只是时间问题。最新数据显示，8月销售汽车3.3万辆，环比增长9.4%，同比增长16.9%，主要由于X1、3系和1系等产品环比出现回升，尤其是X1表现强劲。

华晨宝马今年1至8月份累计销售24.8万辆，同比增长26.2%。8月同比增速较7月继续提升，连续两个月增速回升，显示出销量增速受5系换代的影响逐步减弱。

炒股不炒市，个股的突破能力，老调仍是靠佳绩。玖龙纸业（02689）昨急升7.4%，收报15.76元；理文造纸（02314）及晨鸣纸业（01812）亦分别上升4.5%及4.9%，收报10.2元及13.66元，股价造好的理由也是基本盈利较强。

上周已有摩根大通分析，看好玖纸，指在今年第二季传统淡季中，受惠箱板纸价格增速较成本快，而7至8月价格亦持续向上，每吨净利润创近八年新高，淡季不淡。

在行业即将进入传统旺季10月及11月底下，旺季更旺，值得憧憬，9月底将公布截至今年6月的财年报表，摩根大通就预测玖纸盈利之增幅有可能高于早前所发盈喜估算的增幅，故把玖纸目标价由18元上调至21元，评级为「增持」。

野村最新发表报告加入唱好玖纸，预期第四季内地纸价续升，同时预料明年每吨纸的净利润按年增长350元人民币，大幅高于早前估计按年增长50元人民币，故把玖纸目标价由12.8元上调至19元。

月綫图所见，玖纸月初升穿14元较为重要的中期阻力位，后市若守稳的话，可顺势挑战高位，至20元才有较大蟹货松绑压力出现，脗合摩根大通及野村以基本面推论的目标价19至21元，未来有机会反覆上探。

总括而言，恒指如守稳27500，国指守升轨10800，只要不大幅回调，资金仍会竞相追逐盈利面较强的个股，可守可攻。短期来讲，纸业股、新能源及豪车产业链中的个股明显强势，相信具深厚资产概念的中、港地产股亦会反覆在趋升势途中，随时再开车！（完）

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